Brexit: Víc hnoje? Tak si to teď Brusel představuje, padlo

Nejprve se hovořilo o brexitu. „Úzko mi z toho není, mám z toho radost. Je sice pravda, že to loučení v Evropském parlamentu bylo dojemné, to by dokázalo strčit do kapsy největší dojáky typu Anglický pacient nebo Podzim v New Yorku a hezky to ukazovalo, když tam člověk sledoval ty brečící poslance a poslankyně, jak si utírali slzy do šály s britskou a evropskou vlajkou, tak mě přitom napadlo, že politik, který zkrátka dlouhodobě neposlouchá vůli a přání svých voličů, tak mu nakonec zbydou jenom oči pro pláč,“ uvedla Stonjeková.

Následně se vyjádřila k projevu expremiéra Belgie Guye Verhofstadta. „Ten projev začínal, pokud se nemýlím, slovy, že je potřeba si z toho vzít ponaučení. Tak jsem si říkala: Že by konečně došlo k nějaké reflexi? Nedošlo k reflexi. Kdybych měla tomu projevu dát nějaký titulek, tak bych to pojmenovala dvěma slovy: Nepoučitelnost nepoučitelných. On v tom projevu říkal, že to ponaučení spočívá v tom, že naopak musíme evropské struktury utužovat, musíme vybudovat jednu jedinou Unii, ve které nebude žádné jednomyslné hlasování, nebude tam žádné právo veta, trošku mi to připomnělo, protože víte, že já si hodně potrpím na ty filmové analogie, tak mi to připomnělo známý český film Trhák a pyrotechnika Ticháčka, který měl tu metodu, že rozhazoval dynamitem hroudy hnoje a zakončil to slovy: Příště zkusíme větší hromádky a větší nálože, a když to zkusil, spadla celá vesnice. Tak nějakým podobným způsobem by si pan Verhofstadt představoval to ponaučení. To, že to ve skutečnosti žádné ponaučení není, ale je to jenom pokračování v tom, co vedlo k odchodu Británie z Evropské unie, a v tom, co způsobuje, že lidé stále méně a méně věří těm evropským strukturám, to je, myslím si, jasné. Je to jasné všem, kromě pana Verhofstadta,“ uvedla.

Novým předsedou KDU-ČSL je Marian Jurečka, získal 205 z 357 platných hlasů. To bylo další téma pro Karolinu Stonjekovou. „Kdybych měla dát nějaký titulek této zprávě, tak by asi zněl: Kdo si počká, ten se dočká. Možná si ještě vzpomenete, že Marian Jurečka se ucházel o post předsedy KDU-ČSL už při minulé volbě. Tehdy utrpěl porážku, která byla docela ošklivá. On se rozhodl stáhnout se do ústraní, nekandidovat na ostatní funkce. Je otázka, zdali zamakal na sobě, anebo na nějakých zákulisních záležitostech. Spíš to bylo to druhé. Čili on se stáhnul a dočkal se,“ konstatuje komentátorka Karolina Stonjeková.

Europoslanci Tomáši Zdechovskému, který těsně před volbou předsedy stáhl kandidaturu, podle jejích slov nic jiného nezbývalo. „Přece jenom on ten Evropský parlament je z hlediska domácí politiky dost limitující. Vy jste ve Štrasburku, na střídačku s Bruselem a přece jenom k tomu, abyste mohl stranu vést v době, kdy ji čekají dvoje velmi klíčové volby, jednak krajské letos na podzim a ještě důležitější parlamentní volby příští rok, tak potřebujete mít ten kontakt s domácí politickou scénou, ideálně potřebujete být v té Poslanecké sněmovně,“ dodala Stonjeková.

„Vyhrál tak trochu i Andrej Babiš. Ze všech těch možných kandidátů na předsedu, u toho Jurečky je největší šance, že se s ním domluví na nějaké povolební spolupráci a zároveň Jurečka se nejvíc ze všech těch kandidátů vlažně nebo rezervovaně stavěl k nějaké užší spolupráci s ODS a ke spolupráci v rámci demobloku,“ řekla Stonjeková.

Závěrem se Stonjeková vyjádřila ke koronaviru a k tomu, že lékárnám dochází roušky. „Ani já roušku nemám. Ale myslím, že nemusíme litovat. Ono to totiž nefunguje. Možná to může fungovat jako placebo: dáte si na sebe roušku a máte pocit, že jste chráněn. V případě koronaviru je to nesmysl, v případě sezónních onemocnění možná menší. Ale já bych spíš řekla, že by bylo fajn, kdyby se ty roušky začaly nosit ne jako ochrana před onemocněními, která létají vzduchem, ale kdyby je nosili ti, co jsou nemocní, jelikož rouška je naopak od toho, abyste nikde nešířil různé bacily,“ uzavřela.

