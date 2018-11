Británie neposkytne azyl pákistánské křesťance. Bojí se reakce místních muslimů

Pákistánská křesťanka Asia Bibiová se azylu ve Velké Británii nedočká. Podle všeho totiž panují obavy z možných násilných protestů ze strany pákistánských muslimů. Píše to server Echo24.cz.

Rodina Bibiové by se tak měla odebrat do jedné ze dvou blíže neurčených západních zemí, kde prý přijala nabídku k pobytu. Velkou Británii předtím o azyl žádal manžel Bibiové Ashiq Masih.

„Její přítomnost v zemi by mohla způsobit také bezpečnostní hrozbu pro britské ambasády v zahraničí, které by se mohly stát cílem islamistických teroristických útoků,“ zmínil však v reakci na to předseda Britské pákistánské křesťanské asociace Wilson Chowdrhy.

Bibiová měla před lety urazit islámského proroka Mohameda. Následně byla odsouzena k trestu smrti. Nyní byla sice zproštěna obvinění, i nadále však zůstává ve vězení a nelze očekávat, že bude v nejbližší době propuštěna. Jiné agentury však již tvrdí, že propuštěna byla, ale je v ochranné vazbě kvůli obavám o její život. V Pákistánu totiž po rozhodnutí nejvyššího soudu propukly demonstrace, které požadovaly veřejné oběšení Bibiové i trojice soudců.

„Máme velké obavy, protože náš život je ohrožený. Už ani nemáme co jíst, protože nemůžeme vycházet ven, abychom si nakoupili,“ uvádí Masih v žádostech o azyl.

