Britský premiér si spletl tlumočníka s prezidentem Jižní Koreje

Starmer na summitu G7 v Kanadě při bilaterálním setkání s jihokorejským prezidentem působil trochu zmateně. Na videu ze setkání je patrné, že Starmer nejprve pozdravil jihokorejského tlumočníka a poté byl zjevně překvapen, když za ním přišel prezident Lee Jae-myung.

??UK's Starmer mistakenly shakes hands with a Korean interpreter instead of the President of South Korea. pic.twitter.com/CvjvRkcA1A — NEXTA (@nexta_tv) June 19, 2025

Britský premiér následně podle deníku The Sun prohlásil, že tvrzení o možné záměně jsou nepravdivá a on dobře věděl, kdo je kdo. Korejský prezident Lee Jae-myung byl zvolen teprve před dvěma týdny a jednalo se o jeho první zahraniční cestu.

Další nejistý moment Starmer předvedl na fotografování před tiskovou konferencí, když nevěděl, kam si má stoupnout. Po tomto zmatku Starmer prohlásil, že Británie má s Jižní Koreou „dobré silné vztahy“ a „chce je ještě více posílit“ v oblastech, jako je dohoda o volném obchodu a obrana.

Jak informuje deník Daily Mail, i na schůzce s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v rámci summitu G7 došlo k trapnému momentu. Když Trump chtěl novinářům ukázat podepsanou dohodu s Velkou Británií, z desek mu vypadl štos papírů. A britský premiér se ochotně sklonil a papíry Trumpovi podal.

Což mnozí považují za ponižující, Starmer to vysvětluje jako nutnost. „S dokumenty a jejich zvedáním nebylo moc možností, protože jak asi víte, platila poměrně přísná pravidla, kdo se může k prezidentovi přiblížit,“ řekl premiér, že když by se pokusil papíry zvednout kdokoliv jiný, byl by řešen prezidentovým bezpečnostním týmem.

„Myslím to vážně, kdyby to učinil někdo jiný než já... Jen jsem si hluboce uvědomoval, že v takové situaci by nebylo dobré, kdyby vystoupil někdo jiný - ne že by se do toho někdo z vás hrnul. Kolem prezidenta je velmi přísně střežená bezpečnostní zóna, jak se dalo očekávat,“ uvedl Starmer.

Trump drops the papers like an idiot then blames the non-existent wind, before calling the UK the European Union. Congratulations America, you elected a genuine moron. pic.twitter.com/1NsUZn84KV — Parody Keir Starmer (@Parody_PM) June 17, 2025

