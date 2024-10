Britský skandál s reklamou na kečup. Černoši zuří

Reklama společnosti Heinz, která zobrazovala černošskou rodinu v londýnských stanicích metra, vyvolala na sociálních médiích silnou kritiku. Kritici tvrdili, že reklama propaguje stereotypy a vymazává přítomnost černošských otců.

V reklamě byla zobrazená černošská nevěsta, jak si užívá těstoviny, sedící vedle bělocha, pravděpodobně ženicha, zatímco na billboardu byli zřejmě zobrazeni ženichovi bílí rodiče a starší černoška, pravděpodobně nevěstina matka. Otec na svatbě nebyl přítomen.

Na sociálních sítích se již několik let šíří narativ, že černošští otcové jsou méně zapojeni do života svých dětí. Podle amerického think-tanku Pew Research Centrer biologičtí otcové černé pleti mají mnohem menší pravděpodobnost, že budou ženatí s matkou svých dětí, než biologičtí otcové bílé pleti. V této situaci se nachází 36 % černochů, zatímco u bělochů je to 59 %, uvedl v minulosti think-tank na základě průzkumu z let 2006–2008.

Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (Center for Disease Control and Prevention, CDC) však v roce 2013 zveřejnila studii, z níž vyplývá, že černošští otcové jsou v porovnání s jinými rasami více zapojeni do výchovy svých dětí.

Nels Abbey, autor a přispěvatel informačního serveru The Guardian, se na sociální síti X vyjádřil k tomu, že černošské dívky mají také tatínky, čímž kritizoval reklamní kampaň za její nedostatek rozmanitosti.

"For my brothers with daughters"



Because, believe it or not, Black girls have Dads too. pic.twitter.com/LngrCCZ4rW — Nels Abbey (@nelsabbey) October 4, 2024

„Totální vymazání černošských otců takovou mainstreamovou značkou je šokující. Jak se to mohlo schválit?“ divil se jeden z uživatelů sociální sítě X.

Total erasure of Black fathers by such a mainstream brand is shocking. How did this get approved? — Balqees (@HornChronicles) October 4, 2024

„Je to podprahové sdělení. Je to ‚rafinovaný‘ způsob, jak udržovat mýty. Média to dělají už léta. Jednou z výhod sociálních médií je, že tato vyprávění budou zpochybňována,“ uvedla jiná uživatelka sítě s tím, že společnost Heinz by se za tuto reklamu měla stydět.

It's subliminal messaging. It's a 'subtle' way of perpetuating myths. The media have been doing this for years. One of the benefits of SM, is that these narratives will be challenged @HeinzUK you should be embarrassed — Charlene (@CK1london) October 5, 2024

Další uživatel seznal, že se společnosti Heinz vymstilo, že se snažil být víc „woke“.

Heinz trying to be woke. Backfired — Raicilla USA ???? (@RaicillaU) October 6, 2024

Uživatel Joseph Blake pak vtipně navrhl, že možná jen onen otec nevěsty byl tím, kdo fotku pořídil. „Možná to byl její otec, kdo je vyfotil, protože je výborný fotograf,“ podotkl.

Maybe her father was the one who took the picture, because he's such an excellent photographer. — Joseph Blake (@what_the_hammer) October 7, 2024

Po této kritice se společnost Heinz omluvila za způsob, jakým byla reklama vnímána, a uznala, že nedostatečně reprezentovala rodinné struktury.

