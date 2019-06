Brňané mohou hlasovat, zda má město pronajímat pozemky cirkusům

07.06.2019 20:48

Brňané mohou v anketě hlasovat o tom, zda souhlasí či nesouhlasí s tím, aby město pronajímalo své pozemky cirkusům s divokými druhy zvířat. Odpovídat lze do konce června, a to na webu či na pobočkách knihovny a informačního centra. V tiskové zprávě to dnes uvedla Kateřina Gardoňová z tiskového střediska radnice.