Brněnská hvězda z ODS prý každý den aspoň jednou zalže. Odsunutý primátor Vokřál ukázal na Facebooku důkaz

11.10.2018 21:42

Situace mezi politiky v Brně přiostřuje. Lídryně ODS a kandidátka na primátorku v Brně Markéta Vaňková několik dní po volbách odmítla nařčení, že neinformovala hnutí ANO dopředu o vystoupení z předjednané koalice. Dle serveru Blesk.cz Vaňková tvrdí, že se nedalo primátorovi dovolat. To vyšachováný brněnský primátor odmítá, považuje to za lež. Naopak tvrdí, že to byl on, kdo se nemohl lídryni ODS dovolat.