Brno je na nohou. Koluje VIDEO, co provádí ukrajinští Romové na veřejnosti. Bouře. A veliká

Obyvatelé Brna zažívají apokalypsu. Není k tomu ani nutné chodit do kina na americké filmy, stačí se projít po brněnském nádrží, před Úřadem práce, či na Staré osadě a mají vše zdarma a v přímém přenosu. Tedy zdarma úplně ne, někdo to přece z naší společné kasy zaplatit musí. Nečinnost primátorky, liknavost Policie a dalších organizací - to vše hýbe brněnským veřejným prostorem i sociálními sítěmi.

Na facebookovém profilu Brno Plus se dnes objevilo video z brněnského Hlavního nádraží. A není to příjemná podívaná. Celé to spíše připomíná scény z filmů o konci světa. V neuvěřitelných podmínkách se po zemi válejí lidé, zvířata i věci. Všude špína a odpadky. Jediné, co je na záběrech pozitivního, je, že nejsou cítit, protože to prý není nic pro slabé povahy. Kolorit toho všeho dokreslují rozbité kočárky a papírové kartony, sloužící zřejmě jako imitace matrací na přespání na studené a špinavé dlažbě.

Ne, opravdu to není film, ani chudinská čtvrť někde v Nepálu, či Indii. To je Brno tak, jak to tam dnes vypadá.

A Brňané se po právu ptají:

1) Kde je policie, že je toto možné?

2) Co doporučuje Topinkova komise?

3) Proč toto vedení města toleruje?

Odpovědí se jim ale zjevně nedostává, pokusili jsme se je tedy najít my, alespoň částečně.

„Lidé, kteří jsou na ulici, nemůžeme jakýmkoliv způsobem donutit, aby se přemístili někam jinam. Je to ryze na jejich rozhodnutí. Stejně tak ve chvíli, kdy jim poskytneme střechu nad hlavou, je nemůžeme nutit, aby tam zůstali," vysvětlila brněnská primátorka Markéta Vaňková Brněnskému deníku, proč město nemůže podle ní situaci nijak ovlivnit.

„Tady má někdo akorát připosranou prdel to rozčísnout... Když se maj vypakovat bezďáci, to jsou jiný fofry. Nehledě na to, že těmto povalečům byl nabídnut slušný příbytek v kasárnách. Tady se prostě akorát zakročit nechce," vidí situaci diametrálně jinak jeden z diskutujících na profilu Brno Plus a poukazuje na to, že s bezdomovci se situace v Brně vždy řešit dařila, ale v případě ukrajinských Romů ochota chybí.

„Žaloba na primátorku BRNA jiná volba není. Protože tohle je její odpovědnost!" nemá s Vaňkovou slitování ani další diskutér.

Na druhou stranu Brno Plus tak radikální není a má pro slova primátorky jisté pochopení, o to víc ale apelují na důsledné plnění povinností policie ČR: „Ano, nařizovat jim, kde mají být, je složité. V tomto má demokratický právní stát jisté limity, to asi každý chápe. Ale ono by úplně stačilo, kdyby město, městská a státní Policie důsledně vymáhaly dodržování právních předpisů, tj. veřejného pořádku. Nic víc od počátku nikdo nečekal."

Fotogalerie: - Ukrajinští Romové na Hlaváku

Vyjádření ke zmíněné Topinkově komisi jsme nalezli také na facebookovém profilu Brno Plus a je z něj patrné, že s prací komise v řadách členů Brno Plus spokojenost nepanuje a výhrady mají i k samotnému šéfovi komise, kterému přisuzují i vítězství v různých zakázkách bez výběrového řízení.

„Vedení města namísto důsledného vymáhání toho, co běžně vymáhá na občanech ČR, tj. veřejného pořádku, založilo komisi... A do čela této komise postavilo Daniela Topinku, kterého prezentuje jako docenta z Olomouce. My dodáme, že jde také o majitele s.r.o. SocioFactor z Ostravy, která od dob Žít Brno získává za různé analýzy v sociální oblasti bez výběrových řízení (!) statisícové zakázky. Za analýzy, které bez potíží mohli udělat pracovníci Magistrátu."

Ať tak nebo tak, situace kolem romských uprchlíků je v Brně kritická a navenek budí dojem, že ji nikdo ani nemá snahu řešit. Snad nás příští dny vyvedou z omylu a pro Brňany budou zase přístupné i lokality, kam se nyní z hygienických a bezpečnostních důvodů bojí.

