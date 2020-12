Brusel: Orgie v gay baru pro 25 lidí. Europoslanec utíkal oknem. Zbytečně

Belgie je jednou z nejvíce zasažených zemí, co se covidu-19 týče. Například 30. října v ní bylo zjištěno skoro 24 tisíc nových případů, v Česku číslo nepřekročilo 16 tisíc. Tomu odpovídají i opatření, v Belgii je zákaz vycházení mezi půlnocí a pátou hodinou ranní, roušky jsou povinné v obchodech a ve veřejné dopravě, scházet se můžete maximálně po dvou a od osmi večer se nesmí prodávat alkohol. Ovšem obchody jsou otevřené, až na služby kadeřnic a pedikérek. Anketa Necháte se očkovat proti covidu-19? Ano 26% Ne 62% Ještě nevím 12% hlasovalo: 3635 lidí

A i v Belgii se najdou tací, kteří nařízení porušují. Jak informoval deník Brussels Times a potvrdily další zdroje, policie v pátek zasáhla proti nefalšované orgii. V gay baru. Které se údajně účastnilo 25 mužů. Včetně vysoce postavených diplomatů a jednoho europoslance. Dotyčný europoslanec se pak snažil utéct oknem, ale když mu to policie překazila, oháněl se imunitou europoslance. Policie na místě údajně našla i drogy. Nazí účastníci pak byli pokutováni, protože 25členná orgie je porušením proticovidových nařízení.

Na twitteru pak o této události informoval korespondent deníku The Times Bruno Waterfield. Shrnul základní fakta, tedy že šlo o 25 mužů včetně diplomatů a jednoho europoslance, který se neúspěšně snažil upláchnout oknem. „Parlamentní šeptanda jede přesčas a už se ví jméno, ale kvůli zákonům o pomluvě zůstane na sociálních sítích,“ dodal.

The parliamentary rumour mill has gone into overdrive and produced a name but defamation law will keep it on the social messaging groups...

Jak policisté na orgii přišli? Na to upozornil jeden z komentujících. Zmíněný gay bar se totiž nachází ve stejné ulici, jako policejní stanice a z přiložené fotografie je vidět, že ulice v podstatě slouží jako parkoviště pro policejní vozy.

However did they crack the case?



(circled on the left is the police station. circled on the right is the bar. The street is basically the station car park.) pic.twitter.com/Nij748Qtr1