Brusel zakazuje, o čem tvrdil, že to nezakáže. Hrozí ohrožení životů, zní z Česka

Brusel plánuje plošně zakázat olověné střelivo a rybářská olůvka. Ještě nedávno to přitom popíral. „Konkrétně to znamená pro nás nepřijatelné zhoršení bezpečnosti střelby a zvýšení rizika zranění a smrti vlivem větší odrazivosti náhražkových střel,“ vysvětluje organizace stojící za majiteli zbraní Liga Libe, následky rozhodnutí. Prý to je kontraproduktivní, nebezpečné a dokonce krutější pro samotnou zvěř, která bude více trpět. Už nejde jenom o mokřady.

Organizace reprezentující práva majitelů zbraní Liga Libe varovala před dalším nápadem z Bruselu. Jde o zákaz olověného střeliva, nyní ne však pouze v okolí mokřadů, jak jsme již v minulosti informovali, ale má jít o plošný zákaz. Postarala se o to chemická agentura Evropské komise ECHA, která v tichosti pověsila na web dosud utajovaný návrh na totální plošný zákaz olověného střeliva a rybářských olůvek i mimo mokřady, tedy včetně střeliva do pistolí, pušek, malorážek a dokonce i diabolek do vzduchovek.

Tento plošný zákaz je dle viceprezidenta Liga Libe Bohumila Straky nepřiměřený, kontraproduktivní a dokonce i životu nebezpečný. „Konkrétně to znamená pro nás nepřijatelné zhoršení bezpečnosti střelby a zvýšení rizika zranění a smrti vlivem větší odrazivosti náhražkových střel. To není žádná spekulace, ale jistota fyzikálních zákonů pružnosti, neb veškeré zvažované náhražky jsou tvrdší než olovo. Již před desítkami let zkoušel známý český výrobce střeliva nahradit olovo ocelí, ale jednotné ocelové střely typu S-BALL se v praxi natolik nebezpečně odrážely, že se musely rychle přestat používat. Vedle této nebezpečnosti dále raketově narostou náklady na střelbu vlivem dražšího střeliva, zhorší se balistika, zmenší se ranivost zvěře, a tím poroste riziko většího utrpení a postřelení zvěře.

Celé vyjádření Liga Libe ZDE:

V neposlední řadě se budou opotřebovávat více hlavně zbraní. Velmi nebezpečné bude také zvýšené riziko exploze většiny starších zbraní, které na náhražky olova nejsou vůbec stavěny. Navíc náhražky na bázi železa, zinku, mědi, vizmutu budou mít negativní dopad nejen na ptáky, ale i vodní živočichy. V neposlední řadě hrozí zánik střeleckých sportů v různých disciplínách. Máme u nás olympijské vítěze v brokové střelbě, mistry světa ve střelbě z pistole, světové mistry v biatlonu a další. I když v návrhu si ECHA pohrává s možností přísných výjimek pro olympijské sporty, z praxe již víme, že EK jde do extrémní přísnosti vždy nad rámec návrhu ECHA, takže pro všechny tyto špičkové střelce to bude znamenat totální ztrátu světové konkurenceschopnosti či zánik,“ uvedl Straka.

Tento zákaz byl prý rozdělen na dvě fáze tak, aby se občané moc nebouřili, jak uvedl Straka. První oficiální fází má být zákaz olova na mokřadech. To již bylo schváleno a před týdnem se tento předpis objevil v úředním věstníku EU. Návrh počítá se zákazem používání olova sto metrů od mokřadu. „Dle právního výkladu EK i v okolí 100 metrů od každé kaluže po dešti, což vytváří bezprecedentní právní nejistotu pro občany, jejichž protiprávní jednání a presumpce viny mají být posuzovány vlastně na základě náhodných rozmarů počasí,“ uvedla Liga Libe. Mokřadem je tedy údajně i malá kaluž.

„Nyní ‚tajná fáze‘ – totální plošný zákaz všude, který ještě donedávna EK popírala, a který nyní EK prostřednictvím ECHA pověsila na web. Jedná se o téměř tisícistránkový návrh restrikce zdroj 11 s přílohou zdroj 12 na totální plošný zákaz olověného střeliva a rybářských olůvek. Návrh se bude nyní celý rok ‚projednávat‘. Pokud zdravý rozum nevyhraje, tak totální plošný zákaz dospěje ke schválení v druhé polovině r. 2022, přičemž některé kategorie zákazů mají mít účinnost ihned, další část zřejmě od r. 2024 a poslední část o něco později,“ popsala dále.

Samotný zákaz olověných rybářských zátěží je dle Straky nepromyšlený a nepodložený. Často se též měnily statistické údaje. „Ještě včera na jejich webu tvrdili, a to odhadem a nepodloženě, že je ohroženo ročně milion ptáků na otravu olovem. Nyní snad hrají na city, a nově tvrdí, že je ohroženo milion dětí a již 127 milionů ptáků. Co to je za vědecký argument, který se více než stonásobně liší ze dne na den? Navíc, většina alternativních rybářských zátěží i střeliva totiž představuje jen jinou formu negativního vlivu na životní prostředí, takže ekologický přínos může být nakonec i kontraproduktivní. Většina cenově dostupných těžkých kovů má horší účinky než olovo. Lehčí náhražky olova – měď i zinek včetně jejich slitin, kromě ostatních nevýhod, jsou pro přírodní prostředí toxické, a dokonce velmi toxické vůči rybám. Např. měď se kumuluje v žábrách ryb již při koncentraci 0,01 mg/l. Takže vyměníme 500 let ověřené olovo, které nekoroduje, za další materiály, jejichž dlouhodobý účinek v přírodě nelze vůbec předvídat?“ tázal se Straka.

Vyjádření organizace prezentovala i na svém facebooku, kdy říkala, že úředníci Evropské komise sprostě lhali a obviňovali Ligu Libe z fám a hoaxů, když na to upozorňovala. „Jak se to říká? Zloděj křičí chyťte zloděje? A lhář křičí chyťte lháře...“ okomentoval záležitost v komentářích Bohumil Straka, když přiložil do diskuse článek serveru Aktuálně, jehož titulek zněl: „Brusel nám chce zakázat olovo, zlobili se rybáři a myslivci. EU to neplánuje.“ Tento článek byl z února 2019.

