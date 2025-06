Bruselská internacionála, vmetl Macinka Výbornému. Ten narazil s autem

Předseda KDU-ČSL a ministr zemědělství Marek Výborný označil obavy z toho, že by se jeho strana samostatně nedostala do Poslanecké sněmovny, za pouhou spekulaci. Připomněl, že agentury v současnosti neměří preference jednotlivých stran, ale celých koalic.

„My jsme součástí koalice SPOLU, která dnes disponuje cca 22 procenty – je to asi tak o 20 procent více, než třeba tady strana kolegy po mé pravé straně,“ poznamenal Výborný s narážkou na předsedu Motoristů sobě Petra Macinku, který byl spolu s ním hostem nedělního diskusního pořadu.

Výborný za „poslední relevantní průzkum“ označil krajské volby, v nichž KDU-ČSL získala sedm procent mandátů v rámci celé České republiky. Ministr nicméně zdůraznil, že aktuálně je pro něj důležité na podzim vyhrát volby v rámci koalice SPOLU, aby mohla strana KDU-ČSL i nadále prosazovat svůj program.

„Aktuálně se nám daří v rámci celé vlády i koalice SPOLU prosazovat lidovecké priority programu, ať už je to podpora rodičů či penzijní důchodová reforma, kterou žádná vláda před námi nedokázala připravit a je to pro generace, které přijdou za dvacet až třicet let, nesmírně důležitá věc,“ jmenoval Výborný příklady podle něj úspěšně prosazovaných lidoveckých priorit.

Konzervativní lísání k EU

Podle Macinky naopak KDU-ČSL ustupuje od hodnot a postojů, které strana dlouhodobě zastávala. Předseda Motoristů konstatoval, že KDU-ČSL se stává čím dál více levicovější stranou a v rámci současné vlády podle něj představuje „nejlevicovější a nejzelenější subjekt“. Obvinil lidovce z koketování s progresivními „eurovýmysly“ a z přebírání levicově progresivistických nápadů z Evropské unie.

Nejostřejší kritiku směřoval k výkonům bývalých ministrů životního prostředí Petru Hladíkovi a Anně Hubáčkové, přičemž právě exministryni Hubáčkovou označil za osobu, která se podle něj přímo podepsala pod zákaz spalovacích motorů. „To jsou lidé, kteří přímo nakupují levicové progresivistické nápady z Evropské unie. To si myslím, že tradičnímu voliči lidovce na vesnicích a na Moravě nesedí,“ shrnul Macinka, co podle něj stojí za propadem preferencí KDU-ČSL.

Výborný se slovy Macinky zásadně nesouhlasil a znovu vyzdvihl, že KDU-ČSL stála za navýšením rodičovského příspěvku. „Byli jsme to my, kdo dokázal jasně a pravicově udělat revizi dávek tak, aby byl dávkový systém sociální podpory zacílený tam, kde je skutečně potřeba pomoci. Protože stát nemá fungovat jako plošný vrtulník, který bude pomáhat všem, bez ohledu na potřebnost,“ uvedl Výborný a příkladně připomněl, že KDU-ČSL se v rámci své hodnotové politiky vyslovila, že manželství je svazkem pouze muže a ženy.

Moderátor pořadu Za pět minut dvanáct Martin Čermák pak v souvislosti s levicovými tématy připomněl, že strany typu KDU-ČSL či SOCDEM byly „vyluxovány“ hnutím ANO, které pokrylo jejich témata. Podle Macinky si za údajné „vyluxování“ ovšem mohou ty strany samotné, hnutí ANO podle něj není na vině. Podle něj je na vině zejména dlouhodobý ústup od tradičních sociálních hodnot, který pozoruje právě i u dnešní SOCDEM, která podle něj také začala koketovat s progresivistickými nápady, dokonce vstoupila do koalice se Stranou zelených a převzala „bruselskou internacionálu“.

Macinka ironicky poznamenal, že tradiční sociálnědemokratický volič chtěl spíše „bazének Zdeňka Škromacha“ než spolupráci se Zelenými.

„Jak SOCDEM, tak lidovci ustoupili ze svých tradičních postojů a v ten moment voliči nezbylo nic jiného než se poohlédnout jinde,“ dokončil myšlenku Macinka, který je toho názoru, že KDU-ČSL se stejně jako ODS rozpustila v nesourodé koalici SPOLU.

Výborný se ohradil. KDU-ČSL podle něj zůstává suverénní stranou i po čtyřech letech vládního působení v rámci koalice SPOLU. Z politické nesuverénnosti a oportunismu naopak obvinil Motoristy. „Vy jste se nejprve hlásili k Václavu Klausovi, teď se hlásíte k Andreji Babišovi. Řekl bych, že mu lezete do zadní části těla čím dál tím víc, tak abyste na to taky nedoplatili,“ varoval Výborný Macinku a dodal, že KDU-ČSL je stranou křesťansko-konzervativní.

Macinka mu nicméně obratem vysvětlil, v čem přesně lidovecký konzervatismus spočívá. „Vy se konzervativně lísáte k Evropské unii, jste velmi probruselští. Konzervativně se lísáte k Sudetoněmeckému landsmannschaftu,“ uvedl předseda Motoristů.

Velikonoční „lapálie“ Filipa Turka

Slovo pak dodal i k tomu, jak se aktuálně vede jeho straně. Podle několika posledních politických průzkumů by se Motoristé nedostali do Poslanecké sněmovny, a to i přesto, že podle agentury Median měli ještě v dubnu sedm procent voličské podpory. „Je třeba uznat, že se nám květen úplně nevydařil,“ vyjádřil se Macinka ke květnovému propadu v preferencích. Za jednu z příčin propadu preferencí označil „velikonoční lapálii“ Filipa Turka, která podle jeho slov Motoristy poškodila více, než očekávali.

K poklesu preferencí u Motoristů se vyjádřil i Výborný. Hlavním důvodem propadu je podle jeho názoru „vyprázdněnost“ programu strany. Podle něj je jediným skutečným bodem jejich agendy levný benzín, přičemž právě v této oblasti už podle jeho slov vláda SPOLU splnila vše, a to „mírou vrchovatou“. Výborný uvedl, že Česká republika má aktuálně jedny z nejlevnějších pohonných hmot v Evropě, a naznačil tím, že hlavní téma Motoristů už ztratilo na síle.

Výborný se posléze opřel i do Filipa Turka, který koncem května oznámil, že bude kandidovat v parlamentních volbách na kandidátce Motoristů sobě za Středočeský kraj. Výborný zkritizoval jak Turkovu rychlou jízdu na dálnici, tak i zálibu v „nacistickém harampádí“.

„Byl bych nerad, kdyby se podobní lidé dostali na českou vnitrostátní politickou scénu,“ řekl Výborný.

Macinka na to okamžitě reagoval a připomněl Výbornému, že i on má kvůli rychlé jízdě autem politický škraloup. „Na vašem místě bych byl opatrnější. Jet přes 90 v obci je možná společensky zásadnější problém než jet 200 na prázdné dálnici,“ připomněl Macinka incident ministra Výborného z loňského prosince, kdy v obci překročil povolenou rychlost.

Morální zkaženost politiků ODS

Posledním z témat pořadu se stala bitcoinová kauza exministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS). Výborný otevřeně přiznal, že ho celá situace zpočátku naštvala, protože narušila rozběhnutou předvolební kampaň. Zdůraznil také, že vedení strany KDU-ČSL ani její ministři o kauze nebyli předem informováni. Zároveň ale ujistil, že myšlenka na opuštění koalice SPOLU na nedávné celostátní konferenci KDU-ČSL vůbec nezazněla ani náznakem.

„Je potřeba to vyšetřit. Padni, komu padni,“ uvedl Výborný a vyslovil podporu nové ministryni spravedlnosti Evě Decroix (ODS).

O poznání více kritičtěji se k celé kauze vyjádřil předseda Motoristů Petr Macinka. Aféru označil za „šílený příběh“, který by se jinde na světě asi stát nemohl, maximálně v Zimbabwe nebo na Ukrajině.

„Věděl o tom premiér, věděl o tom ministr financí… Poukazuje to na morální zkaženost politiků z ODS, ale máslo na hlavě má v té vládě každý,“ připomněl Macinka, že i hnutí STAN má své kauzy.

