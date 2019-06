Bruselské audity: Zvolená europoslankyně ODS se rozjela tak, že ji i Witowská musela krotit

Hostem čtvrtečního vysílání Událostí, komentářů na ČT24 byla členka zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Veronika Vrecionová, která byla v nedávných volbách do Evropského parlamentu nově zvolena za ODS. S moderátorkou Světlanou Witowskou debatovali ohledně obvinění vzešlá z předběžných auditů týkajících se střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Řeč přišla na působení ČSSD ve vládě, „lex Babiš“ či na konferenci SZIF. Na závěr pak Vrecionová popřela, že by věřila ve funkčnost služebního zákona.

Jako první Vrecionová řekla, že by byla velice ráda, kdyby zástupci Státního zemědělského intervenčního fondu a Ministerstva zemědělství zprávu zveřejnili. Sama Vrecionová zprávu neviděla, a proto se tedy k tomu nevyjádřila, ale poukázala na to, že Toman již před několika týdny ubezpečoval zemědělský výbor, že se žádný audit nechystá, a proto musí jeho slova brát s určitou rezervou.

Babiš podle Vrecionové současné české zákony obchází a především i „lex Babiš“. Babiš prý neustále přivádí Českou republiku do problémů. Od té doby, co vstoupil Babiš do politiky, již podle jejího uvážení neměl žádat pro své firmy žádné dotace.

Pak se Witowská věnovala tomu, že ODS spolu s dalšími opozičními stranami vyzvala ČSSD a SPD, aby deklarovali, jestli jsou ochotni podporovat vládu za všech okolností. „Jaký to má smysl? Vy si opravdu myslíte, že ČSSD bude s vámi tuhle hru hrát?“ tázala se nevěřícně Vrecionové. „Smysl to má. Pokud ČSSD nechce úplně skončit a umřít, tak se k tomu musí postavit,“ vyjádřila se poté Vrecionová.

„A jak byste si to představovala, aby každý poslanec vstal a řekl: ‚My podpoříme pana premiéra za všech okolností.‘ A jak je k tomu chcete přimět, aby toto udělali, to přece nemůžete myslet vážně, že na tohle vám ČSSD přistoupí?“ tepala do Vrecionové Witowská a znovu nevěřícně pokládala dotaz: „Opravdu tomu věříte?“ „My v to doufáme,“ odvětila Vrecionová, načež se neubránila poznámce Witowské, že se ptala, jestli v to věří, a ne jestli v to doufají.

„Pokud si chce ČSSD zachovat existenci, tak by to měli udělat,“ opakovala Vrecionová, načež jí Witowská vmetla: „To je váš názor.“

Následně se řeč dostala i na požadavek opozice, aby se danými obviněními nezabývala ministerstva pod vedením ANO. Witowská poukázala na nestrannost úředníků v rámci služebního zákona a neodpustila si: „Přece něčemu sakra v téhle zemi někdo věřit musí, to kdybychom nevěřili vůbec ničemu, tak bychom se asi nikam nedostali.“

„Kdyby to tak bylo, tak by sem nechodily zatím předběžné auditní zprávy, které k nám chodí z Evropské komise,“ podotýká Vrecionová. „Ale proč ani tu odpověď nemohou udělat úředníci, které chrání služební zákon?“ zopakovala Witowská a optala se, zdali snad Vrecionová nevěří ve služební zákon.

Ta odvětila, že „když se tu děje to, co se tu děje, když stále například zástupci SZIF nezastavili peníze Agrofertu až do této chvíle“, tak tomu prý nevěří. A na přímý dotaz moderátorky, zdali věří ve funkčnost služebního zákona, vyřkla, že nikoliv.

Celý záznam pořadu můžete zhlédnout ZDE.

