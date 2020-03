Brutální vystoupení Xavera. Dlouho se držel, ale pak: Hrušínský je blb! Prasárna. Byl pro mě lhář, teď už je póvl

Moderátor Luboš Xaver Veselý dostal z kraje roku 2020 od Českého filmového a televizního svazu FITES anticenu za nepovedený mediální počin roku 2019 Zlatý citron. Za údajně příliš servilní moderování. Možná i proto si oblékl košili s citrony a spustil další pořad Xaver live. A obul se do ředitele Divadla Na Jezerce Jana Hrušínského.

„Já už jsem postupem času, co o mně nalhal a jéko nepravdy – lži o mně napsal pan Hrušínský... ale říkal jsem si, že už se dostatečně vycákal vůči všem křivdám světa, a není to pravda,“ konstatoval Xaver Veselý. S odkazem na vyhlášení omezení provozu divadel a jejich následné rychlé zavření Hrušínský konstatoval, že vláda Andreje Babiše (ANO) se snaží zlikvidovat jeho divadlo a vůbec všechny nepohodlné osoby a subjekty.

Rýpnul si také do ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, kterého označil za „kluka“.

A upozornil, že nařízení vlády je pro malá divadla v podstatě likvidační, protože se budou muset vyrovnat s milionovými ztrátami, a o kompenzaci těchto ztrát vláda nemluví.

Moderátor Luboš Xaver Veselý označil vyjádření Jana Hrušínského za brutální.

„Prosím vás, toto může napsat ve chvíli, kdy je té zemi nebo Evropě anebo lidem jako těžko, nikdo neví, jak to dopadne, co všechno se bude muset odehrát, co všechno se buse muset udělat, tak tady pan Hrušínský... Mě to teď tak láká použít expresivní výrazy, strašně rád bych řekl, co si o tom myslím a já řeknu, co si o tom myslím, ale výrazy, které bych použil nejraději, by nebyly slušné a já tady nechci zavádět nějaké móresy tohoto typu. Takže zkusím jenom fakta a vy už si dosaďte, co potřebujete, ať už patříte mezi obdivovatele pana Hrušínského, nebo ne,“ uvedl Xaver Veselý.

Uznal, že každý člověk má právo vyjádřit svůj názor. „Ale já nevím, co si o tom myslet. Já jsem ten status, který pan Hrušínský napsal, pročetl asi pětkrát dokola, mohl jsem si ukroutit hlavu. ... On bude do smrti vyčítat Babišovi Bureše, jako klidně, mně to taky není sympatický, ale za těchto okolností bych to prostě vynechal. Kluk, co zastává post ministra zdravotnictví, to je takový zbytečný kopnutí. Svědčí to spíš o tom, že Hrušínský je blb,“ vyjádřil svůj názor Xaver Veselý.

Poté na Hrušínského udeřil, že zatímco lidé mají strach z koronaviru, tak Hrušínský dokáže myslet na kompenzace, dokáže myslet na peníze.

„On už v této situaci dokáže myslet jen na prachy. Vyřídit si politický účty. ... všichni jsou tady natření a jediný arbitr pravdy je tady pan Hrušínský. Ale podle mě to není pravda, považuju to za prasárnu a mám pocit, že už by se někdo měl zamyslet nad tím, co je zač ten Hrušínský. Je to prostě odporný toto, celý,“ vypálil Luboš Xaver Veselý, jenž sice podle svých slov nechce být příliš ostrý, ale nedá mu to.

„V Itálii za 24 hodin podlehlo koronaviru 250 lidí, je to kousek od nás, a v této situaci si tady jakýsi Hrušínský řeší svoje politický křivdy a smutky, kdo byl StBák, kdo nebyl, kdo kolaboroval s komunistama. ... Nepředpokládám, že se dívá, ale kdyby mu to někdo vzkazoval, tak do teď jste byl pro mě lhář, ale od teď už jste pro mě póvl,“ uzavřel své vystoupení Luboš Xaver Veselý.

