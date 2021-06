Buď Babiš skončí, nebo zasáhne Evropská komise, varoval pirát Česko

Evropský parlament (EP) většinově schválil rezoluci, která konstatuje, že premiér Andrej Babiše (ANO) je ve střetu zájmů, a to kvůli své funkci předsedy vlády a skupině Agrofert. Stejný závěr již několikrát zopakovali také auditoři Evropské komise (EK). O tom, co vše může taková rezoluce změnit, v pořadu Interview na ČT24 promluvil europoslanec Mikuláš Peksa (Pirátská strana). Buď podle něj Babiš skončí ve funkci premiéra, nebo hrozí, že Evropská komise přestane plošně vyplácet naší „nefungující zemi“ dotace.

reklama

Anketa Je správné, že Facebook smazal stránku poslance Lubomíra Volného? Ano 5% Ne 91% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 5354 lidí

Toto usnesení europoslanců podle Peksy může skutečně něco změnit. „Je zde velmi jednoznačné zadání pro EK, co je v tomto případě potřeba nyní vyšetřovat,“ zopakoval, že rezoluce zkrátka upozorňuje na nesrovnalosti, které je třeba vyřešit.

Evropská komise se však na tento případ soustředí již nějakou dobu. Peksa zmínil, co by teď mělo být jinak, aby se ve věci opravdu už něco pohnulo dále: „V mezičase přišly audity, které jasně konstatují, že je Babiš ve střetu zájmů. Minulé usneseni říkalo, že je třeba se soustředit na firmu Agrofert a na dotace. Nyní se řeší, proč Babiš stále vládne a stále dotace pobírá. Proč tento protiprávní stav vlastně pořád trvá?“ přibližuje motivaci Evropského parlamentu v této záležitosti.

Psali jsme: Bránit Česko před EU. Akce opozice. Babiš oplatil Bruselu a je veselo

Babiš „odsouzen“ Evropským parlamentem

Výsledkem podle europoslance Peksy bude, že Babiš nebude premiérem, nebo přestanou chodit dotace. „Myslím, že něco z toho se změní. Ty dotace jsou stále propláceny z české státní pokladny, firma Agrofert o ně normálně žádá, a to je problém. Linka mezi EU a českou vládou je v tuto chvíli přerušena. Vyplácení peněz probíhá pouze po lince česká vláda – Agrofert,“ sdělil pirát Peksa, že dluh firmy Agrofert momentálně sponzorují čeští daňoví poplatníci, resp. česká vláda ve vztahu k českému státnímu rozpočtu.

Evropský parlament vyzývá právě k prozkoumání vyplacených peněz z českého státního rozpočtu. „Je to tak, protože všichni fungujeme na jednom společném trhu a není možné si na společném trhu vybrat jednu firmu a začít jí sypat peníze. To trh přirozeně křiví a ohýbá,“ zmínil Peksa, co má Unie společného s českou státní kasou.

Mgr. Mikuláš Peksa Piráti



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Všechny dotace, které se vyplácejí, by měly být u Evropské unie notifikované: „Mělo by být schváleno, že se smějí vyplatit. A v tomto případě je to zcela zjevně v rozporu, protože Česká republika se nemůže rozhodnout, že na vnitřním společném trhu bude protežovat firmu Agrofert!“ zdůraznil pirátský poslanec Evropského parlamentu Mikuláš Peksa.

Ještě podle něj nedošlo k tomu, že by za stanovené období musela Evropské unii vracet peníze Česká republika. „V tuto chvíli si myslím, že musí peníze vracet hlavně firma Agrofert do české státní pokladny. Firma Agrofert obírá české daňové poplatníky,“ uvedl opakovaně.

Unie nyní očekává od České republiky, že česká vláda předně bude pracovat na tom, aby se dodržovaly české zákony. „Česká vláda by to měla zaručit, a pokud to nezaručuje, je to zrada na těch partnerech, protože uvnitř trhu nefungují zákony,“ pokračoval Peksa.

Pokud se ukáže, že náš stát nefunguje jak má, Evropská komise pak může klidně přijít s návrhem, že kvůli Babišově střetu zájmů nebude Česku vyplácet žádné dotace. „Něco podobného se do minulého podzimu řešilo v souvislosti s Maďarskem nebo Polskem, proto vznikl mechanismus na ochranu právního státu. Pokud nějaké zemi nefunguje policie, soudy, státní zastupitelství... tak se do ní plošně zastaví vyplácení dotací,“ podotkl.

Na zpochybňující dotaz moderátorky Zuzany Tvarůžkové, zda nejde spíše jen „o planou výhrůžku“, reagoval Peksa slovy: „Snadno si můžete zkontrolovat, jaké zákony byly přijaty s víceletým finančním rámcem, který byl schválen v zimě. Uvidíte, že tento mechanismus tam je a v této rezoluci EP je bohužel zmiňován také. Do takové situace jsme se dostali.“

Odmítá, že by v europarlamentu šlo v tomto případě o politické vyřizování si účtů, protože Česko je častým protestantem v Evropské unii. „Nedovedu si představit, jak by se něco takového mohlo do tohoto případu promítnout. Vždyť i jeho vlastní spojenci přiznávají, že je tu problém, to by pro ně bylo jinak nevýhodné,“ vyloučil pirátský europoslanec Peksa podobné spekulace.

Psali jsme: Takovou ostudu nepamatuji, vmetl Kalousek Babišovi. Bartoš: Hamižný Babiš škodí Dříve než v Bruselu dojde na hlasování o střetu zájmů Babiše, Agrofert vypustil toto VIDEO Havlíček čelil naštvané Kroužkové: Jak to myslíte, že „se to vytáhne před volbami“? Jde o všechno! Babiš: Milion chvilek má strach a volá vás

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.