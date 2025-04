Bude demonstrace. Rajchl se 8. května chystá do Prahy. I kvůli Nerudové

Předseda strany PRO Jindřich Rajchl svolává další protivládní demonstraci na 8. května v Praze. Zdůrazňuje, že demonstrace nejsou jeho cílem, ale v některých situacích je považuje za nutné. „Poopravil bych, že v nich nemám zálibu. Považuji za občas nezbytné demonstraci svolat, a to i v tomto případě. 80 let od konce druhé světové války, snaha přepisovat historii, paní Nerudová nám tu vypráví, že nás osvobozovali Američané,“ poukázal na výroky europoslankyně Danuše Nerudová z hnutí STAN.

A dodal: „Ale především je tu snahu Evropské unie, ruku v ruce s naší servilní vládou, pustit se do závodu ve zbrojení,“ vysvětluje, že cítí silný tlak na přepisování dějin i obavy ze směřování Evropské unie a české vlády k militarizaci.

Podle něj tím politici ohrožují mír a stabilitu v Evropě. „Tím nás přibližují stále blíže k vojenskému konfliktu, což je něco, co bychom měli za každou cenu odmítnout. To memento konce druhé světové války by pro nás mělo být naprosto rozhodující,“ dodal Rajchl.

Bezpečnost si musíme řídit sami. Rajchl varuje před odevzdáním moci Bruselu

Rajchl vysvětluje, proti čemu konkrétně demonstrace směřuje. Podle něj je hlavním cílem jasný protest proti militarizaci Evropy a proti tomu, jakým způsobem Evropská unie a česká vláda přistupují k otázce obrany a bezpečnosti. „Demonstrujeme proti válce, proti masivnímu zbrojení, proti navyšování rozpočtu na obranu, která v současné době v podstatě polyká desítky miliard, ač by mohly být investovány úplně někde jinde,“ upozornil.

Zmínil nový plán Evropské unie, který podle něj výrazně omezuje suverenitu členských států v oblasti obrany a přenáší moc do rukou unijní byrokracie. „Evropská unie připravuje novou fintu pro všechny své členské státy, kdy chce nakupovat centrálně zbraně a následně je přerozdělovat jednotlivým členským státům. A ty zbraně potom nebudou naše. Dostaneme je přiděleny a budeme za ně platit nájem. Budou stále ve vlastnictví Evropské unie.“

Upozorňuje, že tento systém podle něj znamená naprostou ztrátu naší vlastní bezpečnostní politiky. „Takže se vzdáme své vlastní bezpečnostní politiky a ještě budeme přispívat na francouzské a německé důchody,“ shrnul Rajchl.

Demonstrace má tak podle jeho slov vyjádřit nesouhlas s iniciativami, jako je tzv. muniční plán ministryně obrany Jany Černochové. Kritizuje ji za to, že pokračuje v posílání zbraní na Ukrajinu i v situaci, kdy podle něj Rusko a USA naznačují posun směrem k mírovému urovnání. „Myslím, že v tuto chvíli už občané České republiky toho mají skutečně dost a že by měli vyslat vzkaz vládě premiéra Petra Fialy, že nechtějí být zatahováni do vojenského konfliktu, který není jejich, a že ty peníze bychom měli investovat úplně někde jinde,“ doplnil předseda strany PRO.

V kontextu toho zdůraznil, že členské státy Evropské unie stále mají v oblasti bezpečnostní politiky právo veta – a že by ho Česká republika měla aktivně využít, pokud si chce zachovat suverenitu v rozhodování o vlastní obraně. „V rámci toho práva veta my můžeme zcela jednoznačně se nezúčastnit evropského obranného mechanismu, který oni nyní vymýšlejí. Nemůžeme odevzdat naši vlastní bezpečnostní politiku do rukou Bruselu,“ řekl.

Ostře se vymezil vůči předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové, která podle něj není důvěryhodnou osobou pro řízení tak zásadních projektů, jako jsou společné nákupy zbraní. „Paní von der Leyenová, šéfka Evropské komise, je známá už tím, že zdevastovala bundeswehr, když byla ministryní obrany v Německu. Zadávala zakázky mimo výběrové řízení a za velmi podezřelých okolností, byla vyšetřována,“ připomněl Rajchl. A varoval, že právě ona má nyní dohlížet na obrovské nákupy vojenské techniky, které budou mít dopad i na české daňové poplatníky. „Ona chce v podstatě v tuto chvíli držet pěst nad 90miliardovým nákupem zbrojní techniky, který my nakonec zaplatíme. To je něco, co já za žádnou cenu nechci.“

Zbrojení nevede k míru, ale k válce nebo ke krachu

Důrazně odmítl představu, že masivní zbrojení vede ke zvýšení bezpečnosti. Podle něj jde o nebezpečný mýtus, který v dějinách nikdy neobstál. „Představa, že čím více budeme zbrojit, tím více budeme bezpečnější, je iluze. Je to lež. Ještě nikdy v historii lidstva se nestalo to, že by zbrojení vedlo k míru. Vždy, když se masivně zbrojilo, vedlo to jenom ke dvěma možným důsledkům: k válce, nebo ke krachu jedné z těch zemí, které se do těch zbrojních závodů pustily,“ podotkl Jindřich Rajchl s tím, že k míru vede jednání a odzbrojování.

Tvrzení o tancích na Smíchově je absurdní. Rusko na útok nemá prostředky

Rajchl reagoval mj. na výrok člena pražského zastupitelstva Zdeňka Hřiba (Piráti), který pravil, že pokud se Rusko nezastaví na Ukrajině, může přijít i s tanky do Prahy. Konkrétně mluvil o Smíchovu.

Taková slova předseda PRO odmítl jako nepodložená a přehnaná. „Tato obava ve mně vyvolává smích. Já to nezlehčuji, jenom říkám, že tohle nebezpečí není v tuto chvíli reálné.“

Zdůraznil, že vojenské kapacity dnešního Ruska jsou nesrovnatelné s érou Sovětského svazu a že není reálné, aby se země ekonomicky i logisticky pokoušela o útok na členský stát NATO. „Rusko, i kdyby chtělo na nás zaútočit, tak na to nemá dostatek financí, materiálu a lidí. Doba, kdy Sovětský svaz byl vojenskou velmocí a měl miliony mužů ve zbraní, je pryč,“ doplnil Rajchl.

Nerudová říká věci mimozemského charakteru. Osvobodila nás Rudá armáda, ne Američané

Vrátil se k výrokům bývalé prezidentské kandidátky Danuše Nerudové, která veřejně prohlásila, že Českou republiku osvobodili Američané. Podle něj jde o hrubé překrucování historických faktů. „Myslím si, že paní Nerudová je člověk, který už jaksi absolutně opustil tuto planetu a říká věci, které jsou skutečně mimozemského charakteru. Ty její neustálé ideologické básničky, které se naučila někde v Bruselu, už snad nikdo nemůže brát vážně,“ sdělil, že europoslankyně Nerudová je často mimo realitu

Zopakoval, že historická realita je jasná – rozhodující roli při porážce nacismu sehrála Rudá armáda, nikoli americká vojska. „Všichni víme, kdo zná historii, že bez Rudé armády by zcela jednoznačně nebyl Hitler vytlačen z našeho území. A že v momentě, kdy Američané přišli 6. června 1944, tak už přišli v době, kdy ta válka v podstatě byla vyhraná. Ten lví podíl na osvobození Československa a osvobození celé Evropy samozřejmě patří Rudé armádě. To, že je geopolitická situace dnes jiná, nám nedává právo přepisovat historii,“ zdůraznil Rajchl.

V Česku končí rovnost před zákonem. Spravedlnost je nakloněna jedné straně

Kromě toho Rajchl v rozhovoru ostře kritizoval stav české justice a policie. Podle něj dnes neplatí rovnost před zákonem a resort spravedlnosti slouží politickým zájmům vládní koalice. „V současné době je tu rovina spravedlnosti velmi nakloněná. V podstatě ta pěti/čtyřkoaliční skupina lidí, kteří podporují tu oficiální vládní linku, může říct v podstatě cokoliv. Žádná policie, žádné státní zastupitelství proti nim to trestní stíhání nezahájí. Naopak, pokud půjdete do toho oponentního názoru, tak vám bude kriminální policie klepat na dveře druhý den,“ poznamenal.

„Já osobně považuji spravedlnost za základ demokracie. Celá řada lidí, zejména z toho opozičního spektra, je přesvědčena, že tu v tuto chvíli skutečně ta rovina rovnosti před zákonem není,“ řekl a kritizoval výstupy Vládní koordinátor pro potlačování dezinformací, plukovníka Otakara Foltýna, a to, co se děje na jeho debatách.

Zmínil, že na Foltýna podal trestní oznámení, reakce policie jsou stále stejné – formální a odmítavé. „Na pana Foltýna jsem podal celou řadu trestních oznámení. Proběhlo to i médii. Jen mi přijde od policie jeden papír, že se nestal trestný čin, že to odkládají, tečka. Nic víc. Na pana Foltýna jsem podal trestní oznámení. Bylo to za službu v cizí armádě, protože se na svém facebooku chlubil tím, že byl na Ukrajině a dokonce žádal o to, aby byl stíhán.

Buď je pan Foltýn hlupák, který neví, že samotný pobyt na Ukrajině není důvodem ke stíhání – a pak nechápu, proč si o to říká – nebo v té armádě skutečně sloužil, a pak by měl být objektem trestního stíhán,“ řekl Rajchl. A závěrem dodává, že podle něj Foltýn jen vytváří mediální obraz hrdiny za veřejné peníze. „Já za sebe tvrdím, že se jenom ukázalo, že je to pozér. Že je to člověk, který se jel na Ukrajinu vyfotit za peníze našich daňových poplatníků s českou vlajkou a dělal hrdinu, ale ve skutečnosti nedělal vůbec nic,“ zakončil Jindřich Rajchl.