Bude to krok vpřed, pokud to projde, jinak bude podvádění lidí pokračovat, říká Nacher o novele o elektrošmejdech

Horní komora v tomto týdnu schválila pozměňovací návrh zákona o energetice, který by měl zabránit elektrošmejdům a podvodníkům okrádat lidi. Poslanec a zpravodaj zákona ve Sněmovně Patrik Nacher doufá, že se zákon stihne projednat před volbami, jinak by se musel celý proces opakovat znovu. „Musí to projít, jinak by šmejdi dostali další dva roky času,“ uvedl v rozhovoru pro iDNES.cz.

Zákon má momentálně dvě různé verze, projednávat se má v září; pokud by se to však nestihlo do říjnových voleb, vrátil by se celý proces na začátek. Podle Nachera se od sebe obě verze příliš neliší, pozměňovací návrh prý byl spíš politickou hrou. „Velké rozdíly tam nejsou, Senát spíše chtěl v návrhu zanechat nějakou stopu. Úplně beze změny tam zůstaly dva body, pět bylo změněno a pět dodáno. Mám ale pocit, že to byla politická proklamace v tom směru, že to mělo působit, že to Sněmovna nezvládla dotáhnout, tak to za ni udělá Senát,“ míní.

V případě, že zákon v září opravdu projde, mezi největší změny bude patřit především to, že se poskytovatelé budou muset hlásit Energetickému regulačnímu úřadu. Doposud totiž neexistoval žádný registr, a ačkoliv Energetický regulační úřad některé věci řešil, část odpovědnosti řešila i Česká obchodní inspekce.

Původní zdroj ZDE

Další změnou by podle Nachera bylo i to, že smlouva mezi poskytovatelem služeb a klientem může být uzavřená nejdéle na 36 měsíců a plná moc bude platit jen na 12 měsíců s tím, že ji zákazník může kdykoliv vypovědět. „Vztahovat by se to mělo i na plné moci, které už třeba momentálně platí,“ přibližuje.

Nacher neskrývá však obavy z toho, že ani sněmovní, ani senátní verze neprojde, jelikož novela se bude projednávat až na posledních schůzích před volbami. „Samozřejmě je jasné, jak a kdy se bude hlasovat, protože čím blíž k volbám bude, tím víc poslanců se nedostaví, protože budou dělat kampaň,“ říká Nacher.

Doufá, že se schválí alespoň jedna z verzí, ať už bude jakákoliv: „Za mě je ta sněmovní verze pořád čistší, ale i kdyby prošla ta senátní, bude to stále velký krok vpřed a pomůže to,“ pokračuje Nacher. Podle něho jsou totiž v České republice momentálně stovky až tisíce podvodníků, což ročně poškodí obrovské množství lidí.

„Pokud by to neprošlo do voleb a muselo by se to pak začít zase řešit od začátku, šmejdi by dostali další rok či dva na to, aby mohli dál podvádět lidi. Ale nevěřím, že by alespoň nějaká verze tohoto zákona neprošla,“ uzavírá.

