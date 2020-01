Bude vládnout Fiala? Myslí si to. Ale s ANO ne. A tohle řekl o Novotném

Fiala mimo jiné v rozhovoru uvedl, že by nešel do vlády s hnutím ANO. Podle něj totiž nejsou dodržovány podmínky, které byly Občanskou demokratickou stranou dány. „Rozhodně bychom s hnutím ANO do vlády nešli,“ zdůraznil. „My jsme přesvědčeni, že budeme vládnout a že my budeme těmi, kteří budou rozdávat karty,“ sdělil rázně v rozhovoru. Anketa Měl by být člen Rady ČT Zdeněk Šarapatka odvolán Poslaneckou sněmovnou? Ano 98% Ne 2% hlasovalo: 10326 lidí

Podle jeho slov stanovil jasné cíle a ODS se ze dna, kde byla, když se stal předsedou, krok po kroku zvedá. „Můj ambicióznější cíl – že budeme mít v každém typu voleb o 50 procent víc než v těch minulých – ten se naplňuje,“ uvedl. Lidem mimo jiné slibuje to, aby se tu konečně stavělo, slibuje investice do silnic a vzdělání. Odmítl, že by strana někdy měla v programu dotované cestovné pro osmnáctileté.

„To byl v programových prioritách bod k diskusi, který se týkal jednorázové vlakové jízdenky do Evropy. Návrh prošel diskusí uvnitř strany i s našimi voliči a ukázalo se, že to není cesta, kterou by nejvíc ocenili. Možná ne každý pokus je úplně dokonalý, ale snažíme se něco nabídnout mladým,“ sdělil.

Své pak Fiala řekl také k Pavlu Novotnému, starostovi Řeporyjí. „Pavel Novotný je originál, úspěšný starosta Řeporyjí, člověk, který říká věci provokativním způsobem. Bereme ho takového, jaký je. Je to oživení, když si odmyslíme jeho styl, který někoho může i iritovat. Řada myšlenek, se kterými přišel, stojí za pozornost,“ uvedl.

