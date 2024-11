Budeme drsní. Kolega Elona Muska hned po jmenování Trumpem

Tiskové prohlášení uvádí, že tým pod zkratkou DOGE budou řídit Elon Musk a Vivek Ramaswamy. Jejich cílem má být „odbourat vládní byrokracii, omezit přebytečné předpisy, snížit zbytečné výdaje a restrukturalizovat federální agentury“.

Muska není třeba představovat ani v Česku, donedávna nejbohatší muž planety, považovaný za podnikatelského a inovátorského génia formujícího současný svět, a byl nejvýraznější podporou Donalda Trumpa v jeho kampani.

Vivek Ramaswamy je v USA již také zavedenou postavou. Potomek indických přistěhovalců se z obyčejných poměrů vypracoval na absolventa Harvardu a Yaleu, úspěšného finančníka a následně podnikatele, v posledních letech pak spisovatele, podcastera a jednoho z intelektuálních lídrů hnutí anti-woke. To vše do 39 let.

Od voleb se hovořilo o tom, že muž, který letos rovněž stál v řadě republikánských prezidentských kandidátů, získá v Trumpově administrativě významnou roli v resortu reformy administrativy, jejíž neefektivitu jako zkušený byznysmen kritizuje dlouhodobě.

Cíle oddělení pro efektivitu vlády mají navazovat na hnutí Save America, což byl Trumpův politický projekt poslední čtyři roky. Think tank založený po volbách 2020 celé čtyři roky pracoval na Trumpově kampani, stejně jako na jeho programu pro návrat do Bílého domu.

Jak píše v tiskovce Donald Trump, DOGE se může stát „projektem Manhattan našich časů“. Pod tímto kódem za druhé světové války probíhal vývoj americké jaderné bomby. Dnes má být výsledkem tohoto projektu výrazně efektivnější stát, o kterém republikánští politici i další lidé dlouhé roky snili.

„Bude to první federální program v historii, který si klade za cíl eliminovat sám sebe,“ poznamenal k jeho plánům jeden komentátor na síti X. A Vivek Ramaswamy jeho postřeh sdílel s tím, že je to naprostá pravda.

„Američané hlasovali pro drastickou vládní reformu a zaslouží si být součástí jejího napravování,“ tweetoval dále. DOGE podle něj už brzo přijde s prvními rozkrytými případy plýtvání, defraudací a zneužívání.

DOGE will soon begin crowdsourcing examples of government waste, fraud, & and abuse. Americans voted for drastic government reform & they deserve to be part of fixing it. https://t.co/iRXmgT6ZuQ — Vivek Ramaswamy (@VivekGRamaswamy) November 13, 2024

O Elonu Muskovi se v souvislosti s podobnou úlohou v Trumpově administrativě hovořilo už od voleb. Šířily se montáže, ve kterých přichází do Bílého domu s umyvadlem, což byla jeho ikonická mediální scéna při přebírání společnosti Twitter. Když o něm po volbách psali, že jeho jmenování do Trumpova týmu by bylo nebezpečím pro demokracii, reagoval lakonicky: „Ne. Jsem nebezpečí pro byrokracii.“

????Elon Musk Posts Collage of Sink in White House Oval Office pic.twitter.com/AqbUadW4FA — S p r i n t e r (@SprinterFamily) November 6, 2024

V tiskovém prohlášení sám Musk říká, že práce jeho týmu „způsobí otřesy systému a každého, kdo je zapojen do vládního odpadu, což je spousta lidí“. A jednoznačně dodává, že v tomto směru „budeme drsní“. Tuto větu následně na sociální síti zopakoval i Ramaswamy.

Během několika hodin se začala šířit další vlna vtipů a obrázků, ve kterých je Elon Musk vykreslen jako fitness trenér, který již dostal do kondice slečnu X a nyní zaměřuje svůj zájem na tlusťocha v tričku americké vlády.

DOGE podle představ nového prezidenta bude „poskytovat vládě rady a impulzy zvenčí a bude partnerem Bílého domu a úřadů při provádění rozsáhlé strukturální reformy a prosazování podnikatelského přístupu, který vláda nikdy předtím neviděla“.

Trump slibuje, že vláda po této kůře bude nejen efektivnější, ale také odpovědnější vůči občanům.

Prezident dodává, že americká vláda dnes ročně hospodaří s 6,5 bilionu dolarů, z čehož velmi podstatná část je využívána nehospodárně. Menší, úspornější a byrokraticky efektivnější stát má být podle Trumpa dárkem Spojeným státům k 250. výročí Deklarace nezávislosti, které se bude slavit v červenci 2026, neboť tak si otcové zakladatelé svou republiku představovali.

Právě 4. 7. 2026 by měla skončit práce Muskova týmu.

Psali jsme: „Snažil se utnout Mašína.“ Řádění Řezníčka v ČT, když vítězil Trump. Byl přistižen „Kdo to sakra byl?“ Fiala se pochlubil telefonátem s Trumpem. A toto následovalo VIDEO Šílenství z Trumpa v USA nekončí. Ženy si holí hlavy Ukrajinec nadával Trumpovi a pak přiznal pravdu