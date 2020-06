Budeme otroky? Z Bruselu se valí věc jak od Koniáše. Žantovský ukazuje, v čem má prsty Jourová

TÝDEN V MÉDIÍCH Evropská komise chystá na prosinec návrh závazné normy o digitálních službách, která by měla stanovit přísnější podmínky fungování internetových platforem. Podle Petra Žantovského se tak ve skutečnosti chystá uzákoněná cenzura. Tu jsme u nás měli před rokem 1989, a tak se vracíme do časů, které mnozí známe. Právě to, že je známe, by nás mělo vyburcovat k tomu, abychom se proti těmto snahám co nejrazantněji postavili. Podle mediálního analytika je záměr Evropské komise cestou k zotročení jednotlivce, zbavení lidských práv i mnoha občanských svobod a vytvoření velkého stáda a la Orwell.

Ve středu se v několika médiích objevila zpráva, která je založena na informaci ČTK, že „EU posiluje boj s dezinformacemi, sociální sítě mají nasadit ověřovače faktů". „Už ten titulek je velice šmakovný. Z článku se dozvídáme, že sociální sítě by měly každý měsíc podrobně informovat Evropskou komisi o tom, co dělají proti šíření dezinformací. Asi si to Evropská komise představuje, že tu bude nějaký dotazník a do něj budou šéfové Facebooku a dalších sítí vyplňovat kolonky typu tolik a tolik příspěvků vymazali, tolik a tolik autorů vyhodili ze sítě, nebo jim zablokovali profil. Je to ze strany Evropské komise cenzura jako Brno. Navíc provozovatelům sítí nařizují spolupracovat s ověřovači faktů a poskytovat prostor oficiálním zdrojům informací. Ověřovači faktů jsou například naše slavné CTHH na Ministerstvu vnitra, nebo také elfové, kteří až na Boba Kartouse jsou anonymní, takže vůbec nevíme, co jsou zač, kdo je platí a jakým způsobem pracují," uvádí pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Považuje to za hodně skrytou lumpárnu řízenou, spíše než vládními, tak nadvládními kruhy. „To, že naše Ministerstvo vnitra otevřelo tu centrálu proti fake news, bylo dáno tím, že asi půl roku předtím rozhodla Evropská komise, že se tato centra budou otevírat a že to budou takové ověřovatelny faktů. Myslím, že něco podobného mají ze stejné doby v Polsku i na Slovensku. To byl první krok k těmhle cenzurním praktikám. Je ostudné, že se na tom v týmu šéfky evropské diplomacie Mogheriniové, kde vymýšleli tyhle cenzurní praktiky, podílel i český občan jménem Kalenský. Komise tenhle aktuální pokyn spojuje velice lacině a alibisticky s pandemií covidu-19. Starostlivě se tam píše, že jde o to, aby někteří méně informovaní jedinci nepodléhali dezinformacím o tom, že ten či onen lék je lepší než jiný. Mám pocit, že tyto dezinformace slyšíme a vidíme v reklamě dnes a denně, že se nám vnucují léčiva velkých farmaceutických firem, aniž by byla schopna jakkoli dokázat své kvality,“ podotýká mediální analytik.

EU vadí, že média informují o rouškách z Číny, a ne o její pomoci

A výjimkou nebývá ani srovnávací reklama, která byla odjakživa v reklamním světě tabu. „A tohle není nic jiného než zase nějaká reklama na cosi. Tak na to se vztahují směrnice už existující a není důvod kvůli tomu, vymýšlet nějaké ověřovače faktů. Zajímalo by mě, jak ověřovači faktů z CTHH, z Evropských hodnot, od elfů, Manipulátorů.cz nebo od kdekoho, budou ověřovat, zda tenhle lék na ccovid-19 je lepší než tamten lék na covid-19. To aby najali týmy epidemiologů, biochemiků a velmi zkušených odborníků na tyto věci, než se dostanou k nějakému ověřenému faktu. Čouhá z toho jako sláma z bot, že je to jenom záminka, která je vzápětí pointována tím, že jde o to, že se do Evropské unie dostávají myšlenky z Ruska a z Číny. Je tam moc hezká věta: ‚V médiích je více slyšet o rouškách z Číny než o miliardách eur solidární pomoci v rámci evropského bloku.‘ Už dvakrát jsme se tu zastavovali u aktivit Evropské unie na pomoc proti covidu-19,“ připomíná Petr Žantovský.

Jednalo se většinou o brožurky, summity a záležitosti, které nemají absolutně nic společného s vědeckým výzkumem, s léčbou téhle nemoci nebo s vývojem vakcín. „To jsou jenom miliardy promrhané na vlastní činnost Evropské komise a jejích struktur. A ještě mají tu drzost se domáhat veřejného potlesku, to mi přijde jako opravdu hodně dramatické. A hlavní činitelkou těchto aktivit je naše europoslankyně Věra Jourová. Tedy ona není naše, protože se nechala kdysi slyšet, když do Komise nastoupila, že v ní nezastupuje Českou republiku, ale Evropu, což je taky pěkné. Měla by se vzdát českého občanství a začít bojovat o nějaké evropské občanství, protože to je asi tak důležité a podstatné jako ti ověřovači faktů. To bude mít zhruba takovou vypovídací hodnotu a význam. Ale každopádně by paní Jourová, jestliže se necítí být občankou České republiky, měla usilovat o nějaké jiné občanství,“ doporučuje mediální odborník.

Chystá se unijní cenzura a vytvoření velkého stáda à la Orwell

Už samotné slovo komisař v něm vyvolává moc hezké asociace, například s Radou lidových komisařů, jak se nazývala ruská vláda po převratu v roce 1917. „Takže lidová komisařka Jourová se staví velice aktivně, možná v duchu revolučních tradic roku 1917 v Rusku, k boji proti tzv. fake news. Zatím je to tedy nezávazný pokyn či žádost o to, aby sociální sítě odevzdávaly produkty ze svých platforem, ale dále se nám vyhrožuje, že Evropská komise chystá na prosinec návrh závazné normy o digitálních službách, která by měla stanovit přísnější podmínky fungování internetových platforem. Takže se chystá uzákoněná cenzura, to bude úžasné. Tu jsme tady měli před rokem 1989, tak se vracíme do časů, které mnozí známe. A právě to, že je známe, by nás mělo vyburcovat k tomu, abychom se proti těmto snahám co nejrazantněji postavili, protože to je cesta k zotročení jednotlivce, zbavení osobních a lidských práv i mnoha občanských svobod a vytvoření velkého stáda à la Orwell,“ varuje Petr Žantovský.

nejlepší článek poslední doby z těch, co zaznamenal, považuje ten s titulkem „Kalousek nemusí utíkat od katolíků. Stačí, aby se podíval na Českou televizi", který vyšel na Info.cz od už několikrát chváleného Petra Holce. „Je to lehce ironický, jak už to u pana Holce bývá, komentář, který reaguje na prohlášení pana Kalouska. Ten se totiž nechal slyšet, že kvůli tomu, že do Rady ČT prošla ekonomka paní Lipovská, kterou nominovala Česká biskupská konference a podporoval kardinál Dominik Duka, vystoupí z katolické církve. Musím říct, že jak pana Kalouska třicet let znám a sleduji jeho rozmanité politické kroky včetně návrhu koalice s komunisty, tak na mě nikdy nepůsobil jako člověk, který si každou neděli kleká na klekátko, chodí k přijímání a zpívá svaté písně. Spíše na mě působil jako člověk, který si z katolické církve udělal trhací kalendář a rétorickou příručku, ale mnoho božího na něm neshledávám," přiznává mediální analytik.

Hodně lidovců si zahrálo převlékanou a navléklo tričko TOP 09

Podobného mínění je zřejmě i komentátor Petr Holec, když píše: „Kalouska si určitě jen málokdo spojuje s Bohem. A když navíc odněkud potřebuje vystoupit, vystoupí klidně i z politické partaje, které ještě donedávna šéfoval, a s jejími kádry si založí svou vlastní.“ „Tím pan Holec naráží na to, že když byl pan Kalousek poražen ve volbě předsedy KDU-ČSL, tak si založil TOP 09 spolu s Karlem Schwarzenbergem, s nímž mají společné obchodní zájmy v jižních Čechách. A do nové strany přetáhl spoustu lidí od lidovců. Patřil k nim i pan Jakob, dnes místopředseda topky, za předsednictví Kalouska byl tiskovým mluvčím KDU-ČSL. Také exposlanec Šustr, který fungoval léta jako Kalouskova podržtaška, v podstatě jeho asistent, který konal v jeho zájmu. A našli bychom v TOP 09 spoustu dalších lidovců. Na tom není nic tak špatného, to se může stát, že někdo změní stranické tričko. Ostatně v ODS je nemálo lidí původně z ODA, někteří z ODA jsou i v TOP 09, mezitím byli v Unii svobody. To je takový český sport, nazval bych ho převlékaná,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Vzápětí se vrací k výroku, o kterém pojednává Holcův komentář, že „volba Lipovské je začátek konce nezávislé veřejnoprávní televize“, kterým se Miroslav Kalousek „blýskl“ ve Sněmovně. „Už jsem několikrát upozorňoval na to, že tři noví členové vůči dvanácti stávajícím asi nedokáží ukončit nezávislost veřejnoprávní televize. Už i proto, že tam žádná nezávislost není. Ta televize je závislá na určitých politických proudech, mezi nimiž dominuje například pan Kalousek a TOP 09, o čemž svědčí pravidelné sjetiny z Newtonu, které počítají výskyt jednotlivých politiků a komentátorů podle blízkosti k politickým stranám a topka tam má dlouhodobě výlučné postavení. To je prezentováno panem Pospíšilem, panem Kalouskem nebo paní Pekarovou Adamovou. Přitom nebýt Karla Schwarzenberga na Praze 6, tak se TOP 09 v minulých volbách do Sněmovny už ani nedostala,“ připomíná mediální odborník, jak na Kavčích horách protežovaná strana jen tak tak přelezla přes pět procent.

Pokud se má v ČT něco zlepšit, dojde k tomu až po další volbě

Dominik Feri TOP 09

A díky této volbě bude teď od rána do večera přes všechny své kamarády v různých webech typu Forum24 a podobně útočit na všechno kolem České televize. „Ta se uzavírá do klauzury ještě agresívnější, pokud to ještě vůbec jde, a bude vytahovat všechna vymyšlená svinstva na kdekoho, jak už to dělá, a bude to celé balit do toho balícího papíru s nápisem nezávislost, nestrannost, veřejnoprávnost a podobně. Celé je to jedna velká lež, ale to je v České televizi dlouholeté pravidlo, takže se divit nemůžeme. Spíš má asi smysl očekávat, co se bude dít v příštím roce, kdy se budou volit další čtyři členové Rady České televize, jestli bude vůbec síla věcmi v České televizi nějak pohnout. Rada ze zákona moc pravomocí nemá. Navíc s tímto ředitelem se v minulosti sžila jako siamská dvojčata, respektive vzhledem k patnáctičlenné radě jako šestnácterčata, a hrají si do karet. Jak to bude dál, se uvidí, ale myslím, že až do té nové volby v příštím roce se toho moc nestane,“ domnívá se mediální analytik.

Existuje tichá dohoda o tom, že Česká televize je nekritizovatelná

Poslední téma se týká jednoho z těch, kteří v příštím roce v Radě ČT skončí, tedy Zdeňka Šarapatky. „Pavel Šafr publikoval na svém webu Forum24 článek s titulkem ‚Útok z ANO na Václava Moravce je už vážně za hranou. Zdeňka Šarapatku je třeba bránit‘. Jak titulek napovídá, jedná se o výroky paní poslankyně Kořanové z hnutí ANO a její snahu odvolat Zdeňka Šarapatku z Rady České televize, což bylo zařazeno na program Volebního výboru. Paní Kořanová v Českém rozhlase prohlásila, že kritizuje pořady typu Otázky Václava Moravce nebo Reportéry ČT a podobně, protože jsou podle ní tendenční a za zenitem. To jsou takové floskule, které je třeba vždy doložit. Ale naši báječní moderátoři mají ‚dobrý‘ zvyk nenechat domluvit hosta, který jim je nesympatický. Když vyslovila nějaké hodnocení, že to či ono je tendenční, tak jí samozřejmě moderátor skočí do řeči, protože nepotřebuje slyšet argument, proč je tendenční,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Je přesvědčen o tom, že existuje tichá dohoda o tom, že Česká televize je nekritizovatelná, že je to posvátná kráva. „A kdokoli si dovolí vyslovit v negativním slova smyslu jména Wollner, Fridrichová, Moravec a podobně, tak je největší zločinec a patří na pranýř. To ostatně jinými slovy říká i pan Šafr, cituji: ‚Kořanová předvádí komunistické praktiky a podle toho je třeba se k ní postavit.' To znamená co? Ten pranýř? To je taková osvědčená, historicky prověřená metoda, jak napravit názorově pomýleného člověka. Tu a tam se samozřejmě může přistoupit i k vpletení do kola, v němž se lámou kosti, kdyby náhodou pranýř nestačil. Nebo se dají použít i jiné metody. Máme v české historii hodně takových zajímavých metod, zejména při čarodějnických procesech. Tak čekám, kdy pana Šafra napadne, že by se tím mohl inspirovat. Ale máme také jednu hezkou tradici, které se říkalo Pražská defenestrace," přichází mediální odborník se zcela jiným podnětem.

Zboží jsem si neobjednal ani ho nechci, ale platit za něj ČT musím

Tehdy se sice jednalo o konšely, i když možná i ti dnešní by zasloužili podobné zacházení. „Ale defenestrace je obecný způsob, jak – když už to nejde jinak – nepoučitelní lidé, kteří neplní svou práci tak, jak by měli, skončí někde v příkopu pod okny svého pracoviště. I kdyby se na něm zabetonovali tak jako v roce 2000 těmi suchými toaletami ve zpravodajské budově ČT. To je ovšem otázka vůle lidu. Pokud k tomu nebude mít lid dostatečnou vůli, tak bude dál platit měsíční poplatek za Českou televizi, kterou si ani jednou za měsíc nezapne. To se může stát. Uvidíme, jak dlouho bude mít mlčící většina trpělivost pořád jen mlčet a platit. A protože covid-19 nám hodně zkomplikoval a zřejmě ještě zkomplikuje ekonomiku, tak vůle a ochota k placení zboží, které jsem si neobjednal, nechci a nekonzumuji, bude čím dál menší. Pan Šafr v tom článku také vyzývá, aby se obrana svobody médií dostala na mezinárodní úroveň, aby dostala mezinárodní charakter. Tím navazuje na Věru Jourovou, o níž jsme mluvili v úvodním tématu,“ připomíná Petr Žantovský.

Poukazuje na to, že se tihle lidé nacházejí v jedné díži, což je pikantní v tom, že Věra Jourová byla do Evropské komise dosazena za hnutí ANO, kdežto největší terče Pavla Šafra a jeho webu Forum24 pocházejí také z hnutí ANO. „Tak asi je vícero hnutí ANO, asi jako jich bylo více za europoslancování pana Teličky, který už si zase založil jiný politický subjekt a jde s ním do krajských voleb spolu s topkou a s dalšími sobě podobnými. Je to takový český folklór. A co se pana Šarapatky týče, hodnotit ho nebudu. Už na mě jednou podal předžalobní výzvu, abych se o něm v médiích nevyjadřoval, tak se vyjadřovat nebudu. Ale nikdo, kdo od něj přečetl byť jeden jediný řádek, nepotřebuje vysvětlení schopností či všehoschopností tohoto pána. Pan Šafr ve věci snahy o Šarapatkovo odvolání, která byla motivována jeho skandálními výroky na adresu prezidenta, tvrdí: ‚Je přitom zřejmé, že ANO slíbilo Šarapatkovo místo komunistické straně.‘ Tak to se pan Šafr zřejmě umí změnit v mouchu nebo v jiný hmyz,“ směje se mediální analytik.

Už rozumíme tomu, proč většina národa liberální demokracii nechce

Díky tomu převtělení zřejmě může být Pavel Šafr přítomen různým kuloárním jednáním mezi stranami, třeba mezi hnutím ANO a komunisty, kteří si někde v Poslanecké sněmovně sdělují, že tedy Šarapatka ven a komunista dovnitř. „Nikde jsem se o tom nedočetl, mám i v kuloárech rozmanité konexe, ale ta Šafrova informace mě překvapila, skutečně jsem ji slyšel prvně. I kdyby tomu koneckonců tak bylo, tak v Radě ČT skončilo funkční období paní Levé, takže podle stranického klíče by v ní jedno komunistické místo být mělo. Nepřipisoval bych to tedy žádnému slibu hnutí ANO, ale logice toho, jak se tyto rady skládají. A úplně na závěr ještě jeden Šafrův citát: ‚Šarapatka v Radě České televize důsledně brání principy liberální demokracie.‘ To také asi není třeba moc komentovat, protože jestli Zdeněk Šarapatka představuje to, čemu oni říkají liberální demokracie, tak si umíme představit, co to je liberální demokracie. A proto rozumíme tomu, proč je většina národa nechce,“ dodává Petr Žantovský.

