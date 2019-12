Budou se vrahem inspirovat další? Už se stalo. Soukup o dohře masakru v Ostravě

Generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup se v jednom ze svých pořadů, Jasně a stručně, vrátil k tragické události ve Fakultní nemocnici v Ostravě, kde útočník zastřelil sedm lidí. Jde o druhou nejhorší podobnou událost v dějinách Česka. V těchto dnech vyplouvají informace o tom, co tomuto hrůznému činu předcházelo, a jim se moderátor věnuje. Poukazuje i na to, že taková událost se může stát „inspirací“ pro další psychicky narušené lidi.

Podle Soukupových informací vrah neměl vůbec předem vymyšlené, jak svůj čin vykoná. Policistům se podařilo zrekonstruovat jeho pohyb po budově Fakultní nemocnice v Ostravě. Poslední, kdo s vrahem mluvil, byla zaměstnankyně nemocnice, která s ním jela ve výtahu, kde se ho zeptala, kam jede. Anketa Jak reagovat na střelbu v nemocnici v Ostravě? Zpřísnit držení střelných zbraní 8% Uvolnit držení střelných zbraní 70% Ani tak, ani tak 22% hlasovalo: 13062 lidí

Podle jejích slov vrah řekl, že mu to je jedno, poté vystoupil z výtahu a prošel do třetího patra budovy nemocnice. Odtud pak pokračoval na jedno z prvních oddělení, které bylo poblíž, na kardiologii. Zde však v čekárně nikdo nebyl. Pokračoval tedy dál, vrátil se do budovy B a zamířil na oddělení gastro, kde byl v čekárně pouze jeden pacient, což mu přišlo málo. „To by nebyla pro něj dost velká hrůza, zastřelit jenom jednoho člověka,“ doplnil Soukup.

Střelec se tak vydal na poslední cestu, jež vedla do čekárny traumatologie plné lidí. „To už se mu líbilo a právě tady se odhodlal k brutálnímu masakru. Vytáhl nelegálně drženou střelnou zbraň a ... co se dělo, všichni víte, z úcty k pozůstalým to už nebudu říkat,“ zmínil moderátor.

Od skupinové vraždy však neuběhl ani týden – a stalo se podle Soukupa přesně to, čeho se obával, a sice, aby se tato událost nestala „inspirací“ pro další vrahy nebo pro další psychicky narušené lidi. „Na linku 158 ve čtvrtek zavolal neznámý muž, který se policii svěřil, že má zdravotní potíže a nikdo ho nechce vyslechnout. A přidal výhrůžku, že by se v nemocnici v Uherském Hradišti mohlo stát něco podobného, co se stalo v Ostravě,“ dodal moderátor s tím, že v Uherském Hradišti bezprostředně po ostravském incidentu nastavili bezpečnosti opatření a na místo vyjely další policejní hlídky a uzavřely vchody.

Fotogalerie: - Počmáraný Václavák

Netrvalo dlouho a kriminalisté zjistili totožnost volajícího. Během chvíle ho dopadli ve Zlíně, žádnou zbraň u sebe neměl, zato měl v sobě dvě promile alkoholu. „Muž tak strávil noc v policejní cele a vyšetřovatel na něj podal návrh na uvalení vazby za šíření poplašné zprávy, za což mu hrozí až pět let,“ přiblížil Soukup

Ocenil policii za její rychlou a precizní práci. „Policie uchránila Uherské Hradiště před další možnou tragédií, takovým lidem do hlavy nevidíte. Nikdy nemůžete vědět, kdy je ta výhružka reálná, a kdy falešná,“ dodal Soukup na závěr.

Psali jsme: Ano, jsou to čučkaři. A navíc rádoby cenzoři, nakládal prezident BIS. Pak přímo přes obrazovku skoncoval s Kuberou Klaus ml. s Babišem? Odhalení. Opozici trefí, Soukup se bavil Zeman tvrdě účtoval u Soukupa: Frustrovaní, poražení. Shromáždění neúspěšných na Letné. Kalousek na Hrad? Proboha, co ti lidi volají... Nuly! Novináři, politici a lidé za počítačem. Zeman před 17. listopadem rozdával rány

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.