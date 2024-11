Budou zklamaní. Média jim lhala. Miliardář předpovídá změnu

Bill Ackman je americký miliardář, manažer hedgeových fondů, který je zakladatelem a výkonným ředitelem společnosti Pershing Square Capital Management, společnosti pro správu hedgeových fondů. Ten už den před konáním voleb předpověděl, že Donald Trump vyhraje přesvědčivou většinou. „Věřím, že Donald Trump zítra vyhraje rozhodujícím vítězstvím a potenciálně drtivým výsledkem,“ napsal Ackman na síti X.

A poukázal na to, že polovina země bude velmi zklamaná. „Přibližně polovina země bude z výsledku voleb nešťastná, což je potenciálně zničující. V této souvislosti si myslím, že je důležité připomenout, že jsme jedna země a přežijeme toho, kdo bude naším příštím prezidentem,“ napsal miliardář.

Podle něj je důležité, aby voliči prohraného kandidáta nevyvolali nepokoje v ulicích. To by mohlo zemi velmi poškodit. „Čemu se však musíme vyhnout, je svět, kde naši zklamaní spoluobčané vyvolávají peklo nebo se jinak bouří kvůli výsledku. Pokojné předání moci je kritickým rysem naší demokracie, který musí být zachován, abychom uspěli,“ apeloval den před volbami.

A byl optimistický vzhledem k vývoji, ať už by vyhrál kterýkoliv kandidát. „Systém je silnější než kterýkoli kandidát. Bez ohledu na výsledek těchto voleb se nám bude dlouhodobě dařit, protože systém se uzdraví sám. To je rys naší demokracie téměř 250 let a očekávám, že to bude pokračovat,“ napsal den před volbami Bill Ackman.

I believe that @realDonaldTrump will win in a decisive victory and potentially a landslide Electoral College outcome tomorrow. I could of course be totally wrong, but that helps elevate an important point.



Approximately half the country will be unhappy about the election… — Bill Ackman (@BillAckman) November 5, 2024

Tři hodiny před tím, než začalo být jasné, kdo volby vyhraje, se Ackman zaměřil i na roli médií. „Polovina země věřila, že síť X je plná dezinformací a propagandy, a že se proto mohli ve svých zprávách spolehnout pouze na The NY Times, MSNBC, CNN a další mainstreamová média. A oni to udělali,“ napsal Ackman.

A ukázal, že kdo bedlivě sledoval zdroje i na síti X, mohl vidět, kam se realita skutečně obrací. „Pokud jste však byli aktivní na síti X, za poslední rok jste znali pravdu dny, týdny a často měsíce předtím, než se fakta objevila v mainstreamu.

Ukázal, jak mainstreamová média referovala o Donaldu Trumpovi. „Mainstreamová média pomlouvala Donalda Trumpa, zatímco tvrdila, že Joe Biden byl fit jako housle. Když se pak Bidenovy průzkumy zhroutily, Kamala Harrisová byla určena na kandidátku a její životopis byl napsán s nadšením tisku. Ale to nevydrželo, když se začala skrývat před médii a pevně se držela čtecího zařízení,“ ukázal na dění posledních měsíců miliardář.

Popsal i mediální selhání demokratické kandidátky Kamaly Harrisové. „Občanští novináři s fotoaparátem v ruce zachytili skutečnou Kamalu, jak musí obhajovat své plány ve více mediálních vystoupeních. Nedopadlo to dobře a veřejnost požadovala další vyjádření a obhajobu, takže Kamala Harrisová musela riskovat více neskriptovaných médií bez čtecího zařízení,“ popsal miliardář.

Popsal i rozhovor Harrisové pro americkou televizi CBS, která její zmatečné odpovědi sestřihala tak, že odpovědi lepila k jiným otázkám a vytvořila z rozhovoru puzzle, které šlo ve prospěch Harrisové. „Ale občanští novináři na síti X rychle zachytili a odhalili tento podvod a požadovali přesný přepis rozhovoru,“ píše Ackeman.

Fotogalerie: - Výměna košů

Po zjištění, že byli médii oklamáni, se velké množství občanů otočilo k Donaldu Trumpovi. „Když si mnozí, kteří podporovali Kamalu, začali uvědomovat, že byli uvedeni v omyl, otevřeli se Trumpovi jako alternativě, ale nechtěli se spoléhat na to, že mu média porozumí, protože nechtěli být znovu uvedeni v omyl,“ dovozuje Ackman.

Všiml si také, že Donald Trump rád a často chodil do podcastů k jednotlivým občanským novinářům, kde s nimi vedl dlouhé rozhovory vysílané naživo. Tomu se ale Kamala Harrisová vyhýbala. „Když byly Kamale nabídnuty stejné příležitosti k rozhovorům, odmítla je. A hlasující veřejnost mohla vyvozovat pouze negativní závěry,“ ukazuje miliardář další selhání Harrisové.

Podle Ackmana povedou tyto volby i k tomu, že občané začnou odcházet od mainstreamových médií a hledat nové zdroje informací. „Až bude napsán příběh těchto voleb, očekávám, že to bude stejně tak o tom, jak se polovina Ameriky probudila do reality, že byla zmanipulována médii. To by mělo vést k tomu, že mnoho z nich mainstream jako primární zdroj informací opustí. Více lidí to posune k síti X, do podcastů a dalších empirických zdrojů a povede to k informovanější veřejnosti,“ je přesvědčen Bil Ackman.

Dalším výsledkem voleb by také mohlo být zemětřesení v Demokratické straně. Už jen proto, že lhala občanům. „Dalším výsledkem, jak doufám, bude imploze Demokratické strany. Strana lhala americkému lidu o kognitivním zdraví a kondici prezidenta. Demokratická strana bránila, vyhrožovala, vedla soudní spory a jinak eliminovala možnost jiných kandidátů soutěžit v primárkách proti Bidenovi nebo Harrisové, dostat se na hlasovací lístky, a dokonce se zúčastnit debaty,“ napsal Ackman.

Svou roli podle něho hrálo i soudní stíhání Donalda Trumpa. „Demokratická strana a administrativa použily zákon ve snaze uvěznit, dovést ke krachu nebo jinak zničit Trumpa jako kandidáta. Tyto činy jsou kolektivně vážnými hrozbami pro naši demokracii. S nejvyšší ironií, aby skryla tyto činy, strana obvinila opozičního kandidáta z vážného ohrožení demokracie,“ napsal Bill Ackman.

Podle něho se těmito praktikami stala Demokratická strana jako velmi nedemokratická. „Demokratická strana se ukázala jako zásadně nedemokratická. Vyžaduje kompletní restart. Vedení by mělo být vyhozeno a odpovědní by se měli omluvit americkému lidu.

„Některé lidi můžete oklamat pořád a občas všechny lidi, ale nemůžete oklamat všechny lidi pořád,“ citoval na závěr Ackman 16. prezidenta USA Abrahama Lincolna.

If the election outcome is as I expected, it should cause the large minority of the country who supported @KamalaHarris and predicted her victory to begin to question their sources of truth.



Half the country has believed that @X is filled with mis- and disinformation, and that… https://t.co/oT7TgfNaQ5 — Bill Ackman (@BillAckman) November 6, 2024

Psali jsme: Gratulovat Putin nebude. Ale dialogu zůstává otevřen, uvedl Peskov „Převratný“ průzkum, kde Trump prohrával. Pak volby. Expertka se netrefila o 17 %. Teď smích Trumpovo vítězství – konec cenzury i u nás. Libor Vondráček nastínil nové možnosti Frýdek-Místek: Město navrátilo život tůním ve Frýdeckém lese