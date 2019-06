Bum! Klaus ml. udeřil. Uteče k němu další poslanec

Václav Klaus ml. dnes plánuje vyslovit vládě nedůvěru i za svou novou platformu Trikolóra. Vláda ale podle něj svržena nebude, protože ČSSD se bude bát a vládnout, dokud to půjde. Klaus ml. to uvedl na svém facebooku.

Klaus ml. si rýpl do pomalého tempa, jakým se celá schůze ubírá. „Jsem napsaný k vystoupení, ale pořád ještě mluví ministři a poslanci s přednostními právy (Fiala, Okamura, Rakušan...) – tak na mne dojde někdy v noci – tipuju,“ napsal zakladatel nové strany Trikolóra, což trefně okomentoval jeden z jeho příznivců. „Já když to sleduju, fakt bych nechtěl bejt poslancem. Celej den poslouchat a sledovat to exhibování, to je strašná ztráta času. Nechápu, proč se to tak protahuje, proč tolik keců?“ napsal uživatel Roman Cibulka.

Anketa Myslíte, že Andrej Babiš bude premiérem až do konce tohoto volebního období? Ano 96% Ne 4% hlasovalo: 12516 lidí

Ostře se Klaus ml. vyjádřil o menších opozičních stranách, které podle něj nemají žádnou strategii, a jen kritizují. „Ta fake opozice dělá jen užitečné idioty Pirátům – nemá žádný plán. No a předčasných voleb se bojí taky, že by lidé třeba rozhodli, že Stan patří do kempu a do přírody, ale už ne do parlamentu,“ rozesmál Klaus na facebooku několik svých příznivců.

„Pokud chce někdo svrhnout vládu, musí zaplatit průzkum veřejného mínění, který dá ČSSD 10 %. Pak to socialisté zaříznou hned. Dokud budou na hraně volitelnosti – budou se bát a vládnout, dokud to půjde,“ počítá Klaus ml. s tím, že vládě dnes nedůvěra vyslovena nebude.

Psali jsme: Jiří Paroubek: Jaký bude osud Babišovy vlády v příštích týdnech? Okamura (SPD): Odmítám sebechválu premiéra Babiše Kalousek (TOP 09): Pochopil jsem, že všichni ministři dostali povinný slohový úkol Výborný (KDU-ČSL): Skutečně, pane premiére, žijete v takové bublině?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: jma