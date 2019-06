Buran z venkova ničemu nerozumí... Dohra slov herečky Geislerové

V dalším díle Podtrženo, sečteno se Klára Stonjeková věnovala komentování událostí posledních dní. Prohlásila, že herečka Aňa Geislerová trpí arogancí celebrit. Ale kvitovala nápady, že by herečka šla do politiky; představit program a čekat, co na to „balíci z venkova“, je podle ní fér. Petr Fiala by se dle jejího názoru měl zbavit „ocásků“ s méně než pěti procenty a začít dělat i něco jiného než protibabišovskou politiku. A zrušení povinné maturity z matematiky? Zakopávání laťky pod zem.

Stonejková na začátek okomentovala svůj motýlový náhrdelník, který si vzala jako důkaz solidarity s premiérem Babišem a jako gesto proti cynikům, kteří se do něj trefují, že se stále nenaučil česky.

Prvním tématem byl nevyhnutelně Václav Klaus mladší a jeho hnutí Trikolóra. Stonjeková konstatovala, že Klaus mladší slíbil, co splnil, tedy představení svého nového politického subjektu. A citovala z básně Bohuslava Reynka: „Můj Bože, hořím nadějí, že věci, které se nedějí, se stanou.“ Tento pocit hořící naděje prý cítí ze sociální bubliny příznivců Trikolóry, že zde bude konečně funkční pravicový subjekt. Ale dle Stonjekové to může být i slabina, protože pak bude těžší tyto naděje splnit. Dodala, že nebude předjímat před zářím, kdy má Trikolóra oficiálně ohlásit svůj kompletní program a již budou k dispozici směrodatné průzkumy. Anketa Myslíte, že Babišova vláda prospěla vaší osobní finanční situaci? Ano 86% Ne 14% hlasovalo: 2883 lidí

Po Trikolóře následovala zpráva z Prahy: Praha lehce brzdí, klimatickou nouzi nevyhlásí. Nový poradce Bursík se bojí zesměšnění pojmu. „To se pan Bursík bojí pozdě,“ prohlásila lakonicky Stonjeková a přidala svůj vlastní citát: „Klimatická nouze, komedie pouze.“ Záchvat klimatické uvědomělosti je prý jen opakováním stejného vzedmutí okolo osoby bývalého viceprezidenta Ala Gora. „Jenom teď se objevila ta Greta, která samozřejmě je mediálně daleko použitelnější než ten uhlazený státník v obleku,“ konstatovala spolu s tím, že vystrčit 16letou hřímající slečnu na politiky s výzvou, ať něco dělají, aniž by bylo definováno co, zafungovalo a Zelení posílili v europarlamentu. Jenže český národ je dle Stonjekové skeptický a ze všeho si dělá legraci, takže rozhodnutí Prahy bylo podle ní prozíravé a rozhodlo se nezesměšňovat něco, co už bylo zesměšněno dost. RNDr. Martin Bursík BPP



Následovalo interview Anny Geislerové, ve kterém nevyloučila politickou kariéru. A na adresu mimopražských občanů řekla: „Dokážu si představit jejich frustraci, s čím jakoby oni zápolej, a s tím, že jejich přísun informací, asi, nebo informovanost není tak velká jako naše, možná je to ani nezajímá nebo jsou třeba pod nějakým cíleným dezinformačním tlakem, to všechno tam figuruje. Proto si právě myslím, že je důležitý z Prahy vyjíždět, s těmahle lidma mluvit a dát jim ty informace o tom, co je naším problémem, proč my chodíme na to náměstí, aby to pochopili stejně.“

Stonjeková poznamenala, že se jedná o „celebrití aroganci“ a z citace je prý cítit, že se mluví o „nevzdělaných balících z venkova“. „Je to pokračování v tom, co se děje i na Západě, kde je tendence říkat, máme tady vzdělané městské voliče, ti volí správně podle toho, jak my chceme, a pak je tady nějaký ten buran z venkova, kterýmu nic nevysvětlíte, podléhá propagandě, informace má kdoví odkud, a s tím je teda potřeba mluvit nebo na něj minimálně dělat ‚ty, ty, ty, tys to zase špatně zvolil‘.“ Podle Stonjekové je arogance celebrit jedním z důvodů, proč takoví lidé volí jinak, protože nevidí důvod, proč by si od paní Geislerové či někoho jiného měli nechat radit. A jako paradox označila to, že čím usilovnější je boj proti Andreji Babišovi, tím je jeho pozice stále stejná. Ale ocenila možnost, že by se herečka vydala do politiky, protože představit program a počkat, jak o něm „balíci z venkova“ rozhodnou, je dle ní fér. Fotogalerie: - Manželství pro všechny

Komentáře se také dostalo nápadu Petra Havlíka, že opozice by měla vytvořit silný volební blok a sestavit stínovou vládu. Stonjeková řekla, že si tuto možnost neumí představit, ale mediální mainstream si ji představuje už dlouho. Nápad prý pochází z mylné představy, že když se splácají strany, které mají dohromady sotva 20 %, tak to bude víc než má Andrej Babiš. Podle ní je naopak důležité aby se „pán s brýlemi“ (prof. Fiala) zbavil podpětiprocentních ocásků a dokázal dělat o něco rozumnější politiku než jen kritiku Babiše.

Dalším tématem byl nápad Pirátů zrušit povinnou maturitu z matematiky. Stonjeková uznala, že to je vstřícný krok vůči prvovoličům a mladší generaci, která volí Piráty, obecně. Prý je vtipné, že dlouhou dobu se bojovalo za to, že maturita má být celorepublikový standard, ale teď se stále přemýšlí o tom, jak ty parametry a onu pověstnou laťku snižovat. „A až nebude snižovat kam, tak tu laťku zakopeme pod zem,“ prohlásila Stonjeková ironicky.

autor: kas