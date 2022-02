Burcování Fischera proti hradní kanceláři? Mnozí politici tuší, co za tím je ve skutečnosti

ANKETA Je třeba prověřit fungování Kanceláře prezidenta republiky, a to i ze Sněmovny, jak se domnívá senátor Pavel Fischer? Názory politiků v anketě ParlamentníchListů.cz byly různé. „Je smutné, že tam, kde by pro občany měla vyzařovat jistota a uvážlivost, vychází buranství a šlendrián,“ domnívá se František Laudát. „Z pana senátora Fischera nejspíš hovoří hořkost z dosud nestrávené porážky v prezidentských volbách,“ myslí si Milan Šarapatka. „Je to jen účelovka. Tohle je kocourkov. Máme inflaci 9,9 % a nuly vyvolávají bouři ve sklenici vody. Neřeší skutečné problémy,“ uvedl Stanislav Mackovík.

„Tohle ohrožuje bezpečnost deseti milionů občanů! Za to by měl někdo už dávno podat demisi, pokud by měl kousek cti v těle!“ Senátor Pavel Fischer se v ČT pořádně rozjel. Kvůli tomu, jak Hrad naložil s utajovanými dokumenty z kauzy Vrbětice. V Událostech, komentářích České televize o této situaci debatovali senátor Pavel Fischer, předseda sněmovního výboru pro bezpečnost Pavel Žáček z ODS, člen bezpečnostního výboru Radek Koten (SPD) a předseda ČSSD Michal Šmarda.

Senátor Fischer konstatoval, že by bylo nejlepší kompletně prověřit fungování celé Kanceláře prezidenta republiky, nejen nakládání se spisy. „Protože v posledních měsících jsme viděli tolik chyb a tolik hrubých porušení pravidel a zákona, že už to je nejenom pro jednotlivé úřady, ale že to potřebuje možná i celkovější pohled. Právě ze Sněmovny,“ uvedl.

Žáček prozradil, že by sám nechtěl být v pozici těch kontrolorů a počká, co NBÚ a Ministerstvo vnitra ČR řeknou. „My jsme zvolili takovou soft variantu a doporučili jsme, jak postupovat, my jsme nechtěli nic nařizovat,“ pravil Žáček. „To, že koná Ministerstvo vnitra ČR, NBÚ a kromě toho i policie, tak z toho je cítit závažnost situace,“ dodal.

„Média spekulují o tom, jak to bylo, aniž tam byla, a já si pořád myslím, že by k tomu měly být kompetentní ty orgány, které mají vyšetřovat. A co se týká sněmovní vyšetřovací komise, tak těch komisí byla skutečně spousta, pokud se podíváme do minulosti, a bohužel ty vyšetřovací komise jsou vždycky bezzubé,“ zaznělo od Kotena. Šmarda sdělil, že takováto kontrola je kontrolou standardní, nejde o žádný útok na prezidenta, ale současně pro Hrad, stejně jako pro každý jiný úřad, platí, že musí v této kontrole obstát, a najdou-li se chyby, tak je napravit.

Fischer upozornil, že tady nejde jen o standardní kontrolu, ale o bezpečnost Česka. To, co se kolem Vrbětic na Hradě děje, považuje za nebezpečné. „To ohrožuje bezpečnost deseti milionů občanů. To je mnohem důležitější než nějaký skartační protokol. Tady se jedná o skutečně velmi vážné věci, které republika nikdy předtím nemusela řešit v tak složité situaci. Prezident u toho nebyl, protože nedostal nějaký papír. To je přece velmi vážná věc a za to by měl někdo už dávno podat demisi, pokud by měl kousek cti v těle,“ poznamenal.

Pan senátor vidí rudě vždy, když jde o pana prezidenta a jeho okolí

ParlamentníListy.cz se v anketě politiků zeptaly, jestli je třeba prověřit fungování Kanceláře prezidenta republiky, a to nejen spisy, ale i celkovější pohled třeba i ze Sněmovny, tedy jak to formuloval právě senátor Fischer v České televizi. „Každý, kdo nakládá s utajovanými skutečnostmi, by měl dodržovat příslušný zákon. Pokud došlo k jeho porušení, je namístě kontrola a případné zjednání nápravy. Nic víc bych v tom nehledal,“ vysvětlil senátor za obvod Zlín Patrik Kunčar (KDU-ČSL).

„Pan senátor vidí rudě vždy, když jde o pana prezidenta a jeho okolí. Doporučuji nedělat předčasné závěry,“ sdělil Jan Birke (ČSSD), starosta Náchoda a bývalý poslanec, kde byl místopředsedou výboru pro bezpečnost. „Kompletní prověření je nesmysl. Ale konkrétní kauzu určitě ano,“ uvedl Ondřej Veselý (ČSSD), bývalý poslanec a místopředseda ČSSD, exstarosta Písku.

„Je mi líto, ale TV zprávy obecně jsem přestal sledovat. Marně v nich hledám něco pozitivního. A po covidu nyní zase záplavy válečných štváčů mám vskutku plné zuby. Mimoto má důvěra v rovnost jak pana kancléře, tak pana senátora je zcela vyrovnaná. To jest naprosto nulová. A těžko to změnit,“ prozradil Jiří Koskuba, bývalý poslanec za ČSSD a primář interny v Nemocnici Na Bulovce.

Tam, kde by měla vyzařovat jistota a uvážlivost, vychází buranství a šlendrián

„Jednoznačně ano. Kancléř prezidenta je jedním z nejvýše postavených a nejlépe placených úředníků ve státě. A prostě není možné, aby se mu jen tak ztrácely papíry,“ myslí si europoslanec Mikuláš Peksa (Piráti). „Domnívám se, že je třeba zpracovat kompletní audit nejen nakládání s utajovanými skutečnostmi, ale i hospodaření Kanceláře prezidenta a rovněž i bezpečnostní parametry pracovníků okolo prezidenta. Je to smutné, že tam, kde by pro občany měla vyzařovat jistota a uvážlivost, vychází buranství a šlendrián, pokud ne ještě něco horšího,“ uvedl František Laudát, bývalý poslanec, předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostů, nyní předseda Klubu angažovaných nestraníků.

„V první řadě mluvíme o mediální kauze bez toho, abychom si ověřili všechny informace. Zdá se, že senátor Fischer stále ještě nevstřebal svoji brutální prohru v boji o Hrad a zároveň si připravuje půdu do další své volby. Mrzí mě, že se politici opět snaží zapojit a ovlivnit živé případy, o které se již aktivně zajímají orgány činné v trestním řízení. V mých očích je to pouze osobní snaha pana senátora o zviditelnění. Sněmovna má za úkol v první řadě zákonodárnou činnost a kontrolu vlády. Nikoliv kontrolu orgánů činných v trestním řízení, a už vůbec ne zasahování do živých kauz. Nechme pracovat policii a důvěřujme jejím zjištěním, kterými se následně můžeme ve Sněmovně zabývat. Mediální spekulace nechte senátorům,“ sdělil Marek Novák, poslanec hnutí ANO.

Anketa Má Miloš Zeman v tuto chvíli vaši důvěru? (Ptáme se od 3. 2. 2022) Má 78% Nemá 19% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 50595 lidí Milan Šarapatka, bývalý poslanec za Úsvit a velvyslanec v několika zemích. „Zákon o nakládání s utajovanými skutečnostmi je jednoznačný a závazný pro všechny, kdo s utajovanými skutečnostmi přichází do styku. Jeho dodržování má být pravidelně kontrolováno ve všech úřadech, kde se nachází. Pan senátor se snaží udělat lacinou politickou kauzu proti prezidentovi. Prověření, zda došlo k porušení zákona, je zcela rutinní záležitost a dělat z toho hon na čarodějnice mi přijde nečestné a nesportovní a velmi typické pro pana senátora,“ míní Jiří Kobza, poslanec SPD.

Účelovka. Kocourkov. Nuly vyvolávají bouři ve sklenici vody

„Nevím, proč by k tomu mělo dojít. Kolega by měl být rád a snažit se tuto ostudnou záležitost, které dnes už nemůže věřit ani dítě, zamést, omluvit se ruské straně a dát pokoj. Na takové řešení ale nemá, tak bude kolem sebe kopat a kopat. Je to jeho ostuda i naší ‚skvělé‘ BIS,“ uvedl senátor Jaroslav Doubrava (Severočeši.cz). „Současná koalice – tedy většina v obou komorách Parlamentu – se snaží určovat pravidla i pro prezidenta. Je to jen účelovka. Tohle je kocourkov. Slepenec se dostal do vlády vlivem soudní manipulace. Vlivem mediální podpory, kterou ty zakrslé partaje a hnutí mají. Teď jen škodí. Vyvolávají nenávist. Máme inflaci 9,9 % a nuly vyvolávají bouři ve sklenici vody. Neřeší skutečné problémy. Jen poklonkují cizím zájmům. Senátor Fischer se chová, jako by měl rusofobní mindrák, a jen se chce mstít. Je čas tuhle vládu odstavit a nebrat ty mluvky pravice v Senátu vážně. Kontrolovat Hrad chtějí poskoci USA a sudeťáků. To je absurdní situace. Senát je nutné zrušit a cizím lokajům je nutné dát účet za jejich likvidaci zájmů České republiky,“ napsal Stanislav Mackovík, bývalý poslanec KSČM.

„Je to opravdu hodně komické, když zrovna senátor, jehož prakticky každý krok vzbuzuje podezření, zdali není agentem cizí mocnosti, chce prověřovat prezidentskou kancelář, jestli není rezidenturou cizí mocnosti. Nejhorší, co se politikovi může stát, je, že je směšný,“ domnívá se Petr Štěpánek, první místopředseda Trikolory.

