Byl to Hamáček! Ministryně Maláčová šla ohledně „rodičovské“ s pravdou ven

Ministryně Maláčová to nyní nemá příliš jednoduché. Z jedné strany ji pranýřují rozzlobení rodiče, kteří chtějí, aby splnila svůj slib zvýšit rodičovský příspěvek všem. Z druhé strany čelí koaličnímu partnerovi, který tlačí na úspory a má své vlastní plány výdajů. Nyní hledá asi osm miliard na navýšení rodičovského příspěvku pro všechny rodiny s dětmi do čtyř let, jak původně slibovala. „Navrhujeme zdanění aktiv bank. Přineslo by to jedenáct miliard,“ upřesnila.

Tento návrh prý s hnutím ANO ještě neprojednávali. Zdůraznila, že pokud tato vláda myslí podporu rodin s dětmi upřímně a vážně, tak navrhují, abychom šli touto cestou, ať můžeme rodičovský příspěvek navýšit spravedlivě. „Můžeme si vybrat, jestli chceme v České republice podporovat banky, nebo děti,“ podotkla, že cestou může být i revize daňových slev, jak zmínil nedávno pan prezident.

Vlnu nevole vyvolal původní slib, že se zvýšení bude týkat všech rodin s dětmi do čtyř let. Maláčová tak objasnila, jak dospěli ke změnám. „V lednu jsme se dozvěděli, že nejsou finance,“ uvedla. Návrh, že zvýšení rodičovského příspěvku bude platit až pro rodiny s dětmi narozenými po 1. lednu 2020, byl prý kompromisním řešením po velmi složité debatě.

A kdo s ním tedy konkrétně přišel? „Percepce, jak to bylo, se prý liší. Bylo to složité. Říkala jsem, že nebudu říkat, jak probíhalo koaliční jednání, ale s kompromisem přišel pan předseda ČSSD Jan Hamáček,“ řekla Maláčová, která podle svých slov není rozhazovačná soudružka a pracuje pro lidi.

