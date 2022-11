Byla jste u Zdeňka Ondráčka? Takáč rozhazoval rukama. Kandidátka s podpisy od KSČM se rozpovídala o exekutorech

Nežije v žádné bublině, zná problémy obyčejných Čechů, na politiky by chtěla vytvářet tlak, aby dělali to, co si myslí, že je správné, tak se v pořadu Interview ČT24 představila kandidátka na prezidentku Denisa Rohanová, podle které být ženou v prezidentské funkci přináší velké výhody, třeba to, že zde nehraje roli vysoké mužské ego. Moderátor Daniel Takáč s ní však výrazně polemizoval a pozastavoval se také nad tím, že si šla pro podpisy k dnes již exposlancům KSČM, když se nechávala slyšet, že ji zachránil 17. listopad 1989.

Denisa Rohanová stojí v čele České asociace povinných, ta hájí zákonná práva těch, kteří čelí exekucím. Ve spolupráci s poslanci se podílela třeba na seznamu věcí, které v exekuci nelze zabavit, či na pravidlech, podle kterých může policie exekutora vykázat z domu. V minulosti neúspěšně kandidovala v komunálních i sněmovních volbách za Úsvit přímé demokracie. Na Hrad navrhuje Rohanovou dvacítka poslanců minulého volebního období Poslanecké sněmovny.

Rohanové je některými politickými komentátory vyčítáno, že využila mezery a do prezidentské volby se přihlásila ještě dříve, než byla oficiální, podle ní šlo o logický krok z důvodu onemocnění prezidenta Zemana: „Zákon mi umožnil se přihlásit dříve. Přišlo mi to logické, protože na Ministerstvo vnitra jsem odevzdala hlasy ve chvíli, kdy zdravotní stav prezidenta byl velmi neutěšený. Věděla jsem, že vznikne malý úsek pro sběr podpisů občanů, pokud by se nedejbože v tu chvíli se současnou hlavou státu něco stalo. Podmínkou zákona je, že musíte podat podpisy poslanců v jejich funkčním období,“ řekla k časté kritice, že podpisy získala dnes již od exposlanců, jinak by nebyly platné.

Moderátor Daniel Takáč glosoval její vysvětlení tak, že se tím v podstatě připravovala na možnost, že se volební období zkrátí, protože prezident Miloše Zeman může zemřít. „Ano, s tím, že se to může stát. Ale rozhodně jsem se nepřipravovala na to, že se to stane. Podpisy jsem sbírala souběžně s jeho hospitalizací,“ uvedla uchazečka o Hrad.

Sehnala hlasy poslanců ČSSD, ANO, KSČM a SPD z minulé Sněmovny. Podle svých slov neměla obavy, že by jí noví poslanci tolik podpisů nedodali. „Tak to vůbec nebylo a vůbec mě nenapadlo na ně počkat,“ odvětila na Takáčovu otázku, proč si nepočkala na hlasy od současných poslanců, aby nemusela čelit podobným otázkám.

Moderátor se pozastavoval, že si šla pro podpisy poslanců zrovna ke KSČM, když sama zmiňovala, že 17. listopad 1989 ji zachránil před vyhazovem ze školy a možná dalšími věcmi, jelikož nosila sukni s americkou vlajkou. „A vy jdete žádat Zdeňka Ondráčka, policistu zasahujícího při protirežimních protestech, o podpis, proč?“ „Víte, jsou to lidé, se kterými jsem pracovala na úpravě exekučního řádu. Ty lidi znám osobně a charakterově a je to pro mě důležitější než příslušnost k té dané politické straně,“ uvedla kandidátka do nejvyšší ústavní funkce v zemi. Takáč to uzavřel s tím, že listopad 1989 je tedy „zapomenut“.

Následně byla vyzvána, aby zformulovala tři hesla, jimiž vyjádří, proč se chce stát prezidentkou: „Soudržnost, stabilita, bezpečí. Druhé heslo bude Důkaz místo slibů. A třetím heslem bude Česko jako rodina,“ uvedla Rohanová.

Do politiky chce také podle svých slov přinést silnější ženský prvek. „Každý kandidát veřejnost nejvíce osloví svou osobností. V mém případě je to to, že jsem jedním z obyčejných občanů, žiju stejně jako oni a znám jejich životní problémy, prošla jsem si vzestupy a pády. Myslím si, že nežiji v jakékoli bublině. Přesně vím, co obyčejné lidi i firmy trápí,“ zmínila Rohanová, čím chce oslovit voliče.

„Výhoda je v tom ženském prvku. My ženy jsme neustále zvyklé se o někoho starat. Snažíme se vždy urovnat spory, aby vše bylo v pořádku. V tom je přínos ženského prvku. Možná bych řekla, že nám chybí to vyšší mužské ego,“ uvedla s tím, že být ženou ve výkonu funkce prezidentky přináší tyto velké výhody. To se Takáčovi nepozdávalo: „Muži neumějí být jemní, neumějí stmelovat, neumějí vyjednávat…,“ rozhodil s pousmáním rukama. Nad tímto tématem si ještě chvíli vyjasňovali své myšlenky a postoje. Rohanová pak ještě argumentovala, že „ženy ve většině případů na ty druhé neútočí“.

Za cíl si Rohanová v naší zemi klade spojovat rozhádané a postarat se o potřebné. „Prezident má možnost komunikovat problémy lidí ve veřejném prostoru, řešit je s představiteli, kteří tu moc řešit je třeba legislativně mají,“ sdělila kandidátka na prezidentku. „Takže vaší rolí bude vytváření tlaku na politiky, aby dělali to, co si myslíte, že je správné,“ konstatoval Takáč a kandidátka jeho slova potvrdila. Rohanová pak zmínila i další roli jako třeba reprezentaci naší země navenek.

