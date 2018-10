Byla zima, tak to odnesla i ona. Nové informace o vraždě Jána Kuciaka

Chladnokrevnou vraždu měla domluvit překladatelka Alena Zsuzsová ve slovenském Komárně. Domluvila se se svým letitým známým Zoltánem Adruskóem. Pustila mu video, kde mu ukázala fotografii Kuciaka sedícího v kavárně. Andruskó si údaje převzal stejně jako adresu Kuciakova domu ve Velké Mači. Zsuzsová, Andruskó i střelci Tomáš Szabó a jeho řidič Miroslav Marček sedí nyní ve vazbě.

Andruskó, jemuž Zsuzsová slíbila prominutí dluhu 20 až 25 tisíc eur a slíbila dalších 50 tisíc eur navrch, si na vraždu měl najmout bodyguarda a bývalého policistu Tomáše Szabó. Ten souhlasí a domlouvá se se svým bratrancem Miroslavem Marčekem.

Následně se do vesnice, kde Kuciak žije, vydávají na obhlídku. 15. února v 19:22 hodin pak oba muže Andruskó vysadí na konci obce. Za dvanáct minut se pak oba vracejí od domu Kuciaka. Následně i muži kupují telefony i se simkartami, procházejí si opětovně trasu ve vsi. 21. února pak nastává akce. Vrah nejprve čeká, neboť zjišťuje, že Kuciak není sám. Martina Kušnírová měla být původně na archeologickém výzkumu, ale kvůli zimě je doma.

Kušnírovou pak vrah zabije jednou ranou mezi oči z pistole s tlumičem, a to v kuchyni. Kuciak pak zemře na schodech do sklepa po dvou ranách do hrudníku. Za čtyři minuty od vniknutí do domu je už střelec u místního hřiště a volá Marčekovi, aby jej vyzdvihl. Míří za Adnruskóem, píše MF Dnes. O den později pak Andruskó vyhledává Zsuzovou. Ta se podle všeho rozzlobila, že byla zabita i Kušnírová. Peníze mu však předala i tak, o pár dnů později. Ten je poté předal vrahům, sám si provizi ponechal.

„Obvinění považuji za absurdní. Známe se třináct let, byli jsme si blízcí, ale Andruskóovi jsem nedávala žádné peníze kromě těch, které jsem mu půjčila a dodnes je dluží. Neměla jsem žádný důvod objednat si vraždu,“ odmítá Zsuzová Andruskóovo doznání. Adnruskó totiž s policií spolupracuje, hovoří i o objednavateli vraždy – podnikateli Mariánu Kočnerovi. Vinu pak popírá i Marček a střelec Szabó.

autor: vef