Byli jsme průmyslová velmoc, budeme žebráci, bojí se Noveský. Ekonomiku řídí ideologové, to nedopadne dobře

Je zastropování cen energií v ČR dostatečné? Dokonce i menšinový akcionář ČEZ Michal Šnobr tvrdí, že stropy 6 Kč/kWh u elektřiny a ještě více u plynu 3 Kč/kWh nebudou stačit, a že do konce a v novém roce přijde ,náraz‘ nespokojenosti. K tomu ještě dodává, že „větší problém bude plyn, elektřina jen u těch, kdo elektřinou topí a ohřívají vodu... a těch není tolik jako u plynu“.

„Plyn je médium, které za posledních 20 let a zejména posledních 10 let ovládlo ohřev vody a topení... komodita je na rozdíl od elektřiny 90 % celkové ceny a zdraží 4- až 6násobně, podle toho, jak se kdo staral... přijde úplně nový rozměr,“ varoval Šnobr jednak před rapidním nárůstem cen plynu, ale také upozorňuje na to, že zatímco je cena elektřiny složená z ceny komodity a ceny za distribuci a zákazníci pociťují pouze zvýšení ceny samotné elektřiny, u plynu je tomu naopak a odběratelé platí téměř celou částku za odběr komodity, tedy se její zdražení promítne do konečné ceny daleko více.

„Je tam systémová vada ve způsobu zastropování. Když to vezmu u elektřiny, tak zastropování tímto způsobem u konečných zákazníků je úplný nesmysl, protože mělo proběhnout u výrobců a koncová cena včetně distribuce za výrobu a všechny poplatky za kilowatthodinu neměla přesáhnout 4 koruny. A potom licitovat o tom, jestli to vláda zastropovala na šesti korunách za kilowatthodinu, a jestli k tomu ještě přisype regulační úřad distribuci, protože se chystá v návaznosti na komunitní energetiku změnit systém plateb za distribuci, je irelevantní. Prostě 4 koruny je opravdu maximální hranice slušné ceny, při které vydělává výrobce, distributoři. Vydělávají všichni, protože z toho profituje stát a stáváme se konkurenceschopnými. Systém je bohužel špatně udělaný od začátku,“ vysvětlil PL.cz Ivan Noveský, expert na energetiku, bývalý 1. místopředseda Energetického regulačního úřadu.

„Mělo se to udělat úplně jinak. Měl se použít zákon o cenách, všechny nástroje Energetického regulačního úřadu, případně další, a ne vymýšlet další zadlužování České republiky. Například formou půjček kvůli tomu, aby výrobci mohli dodávat více elektřiny přes burzu. To je úplně nesmyslné,“ doplnil.

Vláda udělala úplně nesmyslný systém, kdy zadlužuje stát a vůbec neví za kolik

Vláda slíbila, že bude obchodníkům s energiemi rozdíl mezi limitovanou prodejní cenou a cenou, za niž nakupují, kompenzovat. Zda vykazované náklady na nákup, a tedy i požadavky na státní kompenzace odpovídají realitě, má kontrolovat Energetický regulační úřad. Dodavatelů jsou stovky, asi nebudou mít nějaké kontrolory navíc, tak jak to budou dělat? Není to příliš složité a zneužitelné? „Bohužel je to celé nesmysl, protože vláda tím, jak to nastavila, vpodstatě vystavila bianco šek. Kde máte jistotu, že ten obchodník nebude nakupovat za 2 tisíce či dokonce 3 tisíce euro za megawatthodinu? Vláda udělala úplně nesmyslný systém s nesmyslným nastavením a vystavením bianco šeku, kdy zadlužuje stát a vůbec neví za kolik. Vláda řekla, že to bude 130 miliard. Náš odhad je, že to nebude 130 miliard ani náhodou, že to může být až 350 miliard. A i více. Nikdo vám teď neřekne, za kolik to bude, protože elektřiny ubývá. Jak úspěšně postupuje takzvaný Green Deal, což je vlastně likvidace ekonomiky a evropského průmyslu, tak budou ceny šíleně oscilovat, ale určitě nebudou výrazně klesat,“ konstatoval Noveský.

Jaká je obecně hlavní příčina drahých energií? „Prvotní příčinou je jednoznačně Green Deal, který dělá problémy celé Evropě, ale nám zejména. Dopady války na Ukrajině na Českou republiku kvůli embargům to jen akcelerovaly. A upozorňuji, že ani po dobu studené války nebyly přerušeny dodávky plynu. Levného ruského plynu, na kterém Němci založili filozofii Green Dealu. A pokud padne Německo, padne jednoznačně i Česká republika. Ale Německo se bude snažit nepadnout. Navíc má úplně jiné zdroje, než má Česká republika,“ upozornil Noveský.

Mohly by se ceny energií opět časem – až třeba konflikt na Ukrajině skončí – dostat na úroveň, na které byly před jejím začátkem? „Proč ne? Výrobní náklady elektřiny se u nás nezvyšují. Pokud by se podařilo normálně obchodovat v rámci Evropy, není důvod, aby ceny neklesly. Neříkám, že to hned spadne na ty ceny, co byly předtím. V každém případě ale tyto uměle vyšponované ceny, které se mnohdy nesmyslně zdůvodňují tou válkou, jsou neudržitelné. Pokud má česká ekonomika, český průmysl přežít. Vždyť si vezměte, že dochází k deindustrializaci. Byli jsme průmyslová velmoc a za chvilku budeme úplní žebráci, kde bude pár skladů. I ty montovny přestanou fungovat. Co se tady bude dělat?“ podivil se.

„Stěhovat výrobu Škodovky někam do Španělska, to může někoho zajímat, ale mě ne. Jsem český občan a zajímá mě, co se děje tady v České republice. Stěhovat další výroby, třeba Draslovku Kolín, do Spojených států, protože jsou tam lacinější energie, když všichni vědí, a stěžují si na to Němci i Francouzi a říkají, proč nám naši velcí bratři prodáváte LNG pětkrát i vícekrát dráže, než si ho dodáváte u vás. To je všechno otázka normálních obchodních vztahů. U nás se ekonomika bohužel neřídí obchodními vztahy, ale ideologií. Jak začnete ekonomiku a energetiku a další věci řídit ideologií, nedopadne to dobře,“ myslel si.

„Je potřeba, aby se Česká republika začala chovat jako plnohodnotný suverénní stát, který se nebojí obchodovat v zájmu českých občanů a nebojí se zachovat si ekonomiku a průmysl. Tato likvidace je něco šíleného,“ uzavřel Ivan Noveský.

