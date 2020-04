Bylo tam husto! Zaorálek odhalil dění na jednání vlády, kdy se Hamáček nedostal do čela krizového štábu

Koronavirus a omezení s ním spojená zásadně dopadají i na českou kulturu. „Normální život se do Česka jen tak nevrátí, pro kulturu je tato letní sezóna ztracená,“ predikuje vývoj situace v příštích měsících ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). V rozhovoru pro Reflex.cz hovořil také o tom, že chce jednat s ministryní financí o další podpoře pro příspěvkové organizace i soukromé podniky, a má i první plány, které by mohly pomoct. Kromě toho také popsal, jak je na vládě někdy „husto“.

reklama

Oblasti postižené koronavirovou krizí nejvíce jsou bezesporu gastronomie, cestovní ruch a kultura. Ministr resortu kultury to považuje za velké neštěstí. „Kultura je oblast, která sbližuje lidi, ať už jde o festivaly, vernisáže a mnoho dalších. V tom je virus nešťastný, jde proti základu kultury, proti vztahům mezi lidmi,“ řekl na úvod Zaorálek.

Sám nemá přesnou představu o tom, kdy by se lidé mohli vrátit zpět do divadel, kin, klubů... „Ačkoli se virus studuje, stále zůstává mnoho záhad a neznámých. Je těžké říct, co bude v červnu nebo v červenci,“ krčil rameny ministr.

Anketa Podporujete Jana Hamáčka? (Hlasování od 2.4.2020) Ano 36% Ne 64% hlasovalo: 9536 lidí

„Domnívám se ale, že léto bude podivné, je malá šance, že bude normální. Letní sezóna je pro kulturní zařízení ztracená,“ myslí si ministr. „V nejlepším případě to bude trochu k životu, ale nebude to normální život. V rámci povolování vládních opatření proti šíření pandemie bude sdružování lidí limitované,“ očekává tak, že léto bude bez festivalů a koncertů a omezené bude do konce roku i cestování.

Co tedy plánuje Zaorálek pro kulturní zařízení udělat? „Ve spolupráci s Ministerstvem financí a ministerstvem sociálních věcí jsme docílili toho, že v opatření, která se nyní přijímají, jsou zohledněna svobodná povolání,“ uvedl.

Vláda na konci března rozhodla o jednorázové finanční podpoře ve výši 25 000 korun pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které negativně zasáhla omezení vlády související s vyhlášením nouzového stavu a karanténou. Musí však splnit určité podmínky a objevuje se kritika, že ne každý je dokáže splnit. „Pokud je tolik těch, kteří na to nedosáhnou, určitě jsem otevřený tomu, abychom se o tom ve Sněmovně bavili. Vznikalo to poměrně za horka. Měly by se hledat úpravy, aby to bylo fér,“ uvítal by ministr zlepšení podmínek pro pomoc OSVČ. Zmínil, že do jisté míry pomůže některým i schválený tzv. kurzarbeit.

Fotogalerie: - Dezinfekce náplavky

Anketa Vláda dá živnostníkům příspěvek 25 000 Kč. Je to moc, nebo málo? Moc 63% Málo 16% Akorát 21% hlasovalo: 14054 lidí

Nyní bude tedy vyjednávat o částce. Je připraven zaplatit i přípravu akcí nebo dotovat provoz a zaměstnance, aby instituce a podniky aspoň dva měsíce přežily. „Podle peněz, které získáme, se odvinou programy na pomoc nejen státním institucím, ale také regionálním orchestrům, divadlům, muzeím, galeriím a dalším,“ přiblížil.

Zdůraznil, že pokud by nám klesla kulturní úroveň a tyto organizace či podniky by zkolabovaly, tak se ve světě neprosadíme. „Kultura má tvořit základ našeho potenciálu do budoucna, dělá z nás civilizovanou zemi. Zachraňování kultury není almužna, je to pro lidi,“ připomněl její význam Zaorálek.

Líčil také, jak nepříjemné mu bylo jednání vlády, kterého se osobně účastnil a na kterém nebyl do čela Ústředního krizového štábu jmenován Jan Hamáček. „Na vládě je někdy docela husto, bylo to nepříjemné, ale nemohli jsme s tím praštit,“ popsal jednání vlády o vedení Ústředního krizového štábu Zaorálek s tím, že upřednostnili raději další spolupráci na řešení krize.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) se nakonec do čela štábu dostal. „Řada věcí se uvnitř vlády už vyjasnila a vyčistila. Teď musí ukázat, že je schopna se dohodnout,“ doplnil ministr kultury Lubomír Zaorálek.

Psali jsme: Zaorálek se dovolával Ježíše. Můžeme si dovolit zachraňovat kulturu, nemáme tak velké zadlužení Dejte klidně i pět tisíc. Umělci už nemusí hladovět! Z Prahy přišlo řešení – vstupenky za nic. Primátor Hřib a radní Třeštíková spustili záchrannou akci Cech malých nakladatelů ministru kultury: Nenechte nás padnout Ministr Zaorálek: Kultura do velké míry vytváří civilizační úroveň země



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.