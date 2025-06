Bylo to jako film. Blažek rozkryl, jak přišel k miliardě

„Začalo to tím, že mi jeden kolega vyprávěl příběh o člověku, ani jméno tehdy neříkal, který byl odsouzen za určitou trestnou činnost, trest vykonal, zaplatil určitou škodu, která mu tehdy byla vyměřena, a má takový bizarní příběh, že se soudí se státem o nějaké nosiče, které mu podle jeho názoru patří, které možná obsahují nějaké bitcoiny a že bude možná zajímavé, když se to někdy otevře, jaká ta hodnota bitcoinů po těch 12 letech, nebo kdy mu to bylo zabaveno, vlastně bude. Tím to vlastně skončilo. To jsme asi v roce 2023,“ řekl Blažek v rozhovoru pro server Info.cz. s tím, že po těch dlouhých letech nebylo jasné, zda bude možné se k těm datům dostat.

Anketa Otakar Foltýn stále tvrdí, že použitím slova „svině“ nepochybil. Měl by se za to nakonec omluvit? Měl 95% Neměl 2% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 8941 lidí

Celá kauza mu připomínala film, protože na nosičích mohly být miliardy korun, v přepočtech, ale také tam nemuselo být nic. „On to mohl otevřít někde v kuchyni a nikoho k tomu nepotřeboval. Ale moje úvaha je, že potřeboval, aby měl jasně napsáno, kolik těch bitcoinů opravdu má. Aby o tom existoval úřední záznam. To je moje úvaha. Ale v prvé řadě je to otázka na něj,“ pravil Blažek.

JUDr. Pavel Blažek, Ph.D. ODS



ministr spravedlnosti v demisi Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Bude-li vládu sestavovat hnutí ANO, kterého partnera v ní chcete vidět nejvíce? SPD a spol. 57% STAČILO! 32% Motoristé sobě 4% ODS 0% STAN 3% SOCDEM 0% Nechci, aby vládu sestavovalo ANO! 4% hlasovalo: 21001 lidí

Některé bitcoiny prý asi získal z trestné činnosti. „On dovolil, aby se na internetu praly peníze z drog,“ poznamenal Blažek. Ale další bitcoiny mohly být získány legálně. „A my jsme po 12 letech pro policii zdokumentovali, kolik tam toho je. … Ale nikdo nedokáže posoudit, jestli neunikaly bitcoiny z nějakého jiného nosiče. Tam na tom nosiči, který znalec prohlédl, bylo 1561 bitcoinů.

Stát prý na tu část bitcoinů, které získal, vypsal dražbu. První dražba podle Blažka proběhla v dubnu.

Znovu zdůraznil, že celý příběh považuje především za bizarní a těžko uvěřitelný. Znovu také zdůraznil, že na oněch nosičích nemuselo být vůbec nic, případně se nemuselo podařit k bitcoinům se dostat. „Jediný, pro co jsme to dělali, byly opravdu případné peníze pro ten resort. Nic jiného v tom nebylo. Já z toho nemám nic. Mám z toho jen demisi. A stát má miliardu. … A kdyby se podařilo prokázat, že je z trestné činnosti, tak to ten stát stejně získá. Ale moje chyba byla v tom, že mně vždycky jde o obsah a nepřemýšlel jsem nad formou. A kdyby někdy ještě byla příležitost v nějakém veřejném životě, což už si nemyslím, ta bych dbal i na formu.“

Prý ho napadlo spíš to, že může získat peníze pro resort spravedlnosti a peníze jsou vždy třeba. Pousmál se nad tím, že ho lidé vnímají jako člověka, který pro politiku žije. Že je homo politicus. „Dneska jsem spíš homo debilus,“ pravil v jednu chvíli Blažek.

A k oné možné trestné činnosti, kterou musí případně rozkrýt policie, proběhla před mnoha lety a odsouzený muž svým trestem zaplatil za to, co dělal.

„Ale pro všechny posluchače, kdybych věděl, kolik tam těch bitcoinů je, tak bychom to dělali jinak,“ padlo z úst Pavla Blažka.

Psali jsme: Kdo vypustil kauzu bitcoiny a proč? Máme informace ze zákulisí „Zde je základ národa!“ Veleba poukázal po Blažkově kauze „Rakušan věděl. Fiala přišel o volby?“ Kauza bitcoiny bobtná Rok 2023. Klíčový rozsudek. Marvanová rozšířila kauzu bitcoiny