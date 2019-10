Bývalý ministr za ODA se rozčílil v rozhlase: Jak je možné, že čeští politici neobhajují EU? Proč dovolili, aby tu mohly kolovat nesmysly?

Při slyšení před Evropským parlamentem Jourová prohlašovala, že je třeba chránit právní stát a bojovat s dezinformacemi všemi dostupnými prostředky. Otázkou však je, zda bude schopná hájit nekompromisně právní stát i v kauze údajného střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše (ANO).

Hrbková věří, že Jourová bude nestranná i v případě Andreje Babiše, protože mu není ničím zavázaná. „Věra Jourová v posledních pěti letech v Junckerově Komisi potvrdila, že chápe roli Evropské komise a chápe roli svou v celém tom systému Evropské unie. Ona osobně to bere velmi zodpovědně. Ona navíc není člověk, který by kalkuloval, co se stane, až doběhne mandát Komise Ursuly von der Leyenové,“ vyjádřila svůj názor analytička na vlnách Českého rozhlasu.

Pavel Bratinka dal analytičce za pravdu. Zdůraznil, že by Jourová byla sama proti sobě, kdyby Babiše nějak protežovala.

„Nemá k tomu motivaci, ona má motivaci opačnou. Když bude úspěšná eurokomisařka, bude mít o sebe velmi dobře postaráno, tam nemůže být ani žádný hmotný motiv. Její ambice a její ctižádost ji povedou k tomu, že bude chtít před mezinárodním publikem ukázat, že je dobrou eurokomisařkou,“ zdůraznil Bratinka.

Když znovu dostala slovo Hrbková, konstatovala, že pojetí evropských hodnot, která má Jourová hájit, je poměrně široké a bude záviset na ní samotné, jak vlastně toto téma uchopí. Jak uchopí otázky lidských práv, sociální politiky, nástupu umělé inteligence, ekologie a tak podobně. Bratinka dodal, že Jourová bude vlastně kontrolovat, zda se některé státy EU nechovají příliš svévolně vůči svým občanům.

Poté si posteskl nad tím, že v řadě zemí EU panuje poměrně veliká nedůvěra k EU. Česká republika v tom má poněkud smutný primát. To je vina domácích politiků, kteří neobhajují, neříkají, jak EU funguje, dovolují, aby tady kolovaly absolutní nesmysly, že všechno rozhodují nevolení byrokrati jako paní Jourová, i když vidíme, že ji nakonec bude fakticky volit Evropský parlament,“ rozčílil se bývalý ministr ve veřejnoprávním rozhlase.

Poté varoval před tím, aby Evropský parlament měl zákonodárnou iniciativu. Má totiž obavu, že by se europoslanci chtěli předvádět před voliči a Evropský parlament by zavalili tolika zákony, že by ho fakticky zablokovali. „Bylo by to mnohem méně funkční, byli bychom svědky demagogických návrhů a ohromilo by to činnost Evropského parlamentu, což je samozřejmě přáním části Evropského parlamentu. Tam jsou extremistické strany, o tom není pochyb,“ řekl Bratinka.

Jedním dechem dodal, že čeští politici mají celou řadu výhod, aby jim zůstal čas na to, aby mohli pořádně nastudovat, jak EU funguje. „Evropská unie je veliký projekt, který by měl být na prvním místě v jejich uvažování,“ zdůrazňoval Bratinka.

„Tady si i v prezidentské debatě politik může klidně říct, že když si dáme něco do ústavy, tak na to je jakákoliv směrnice EU krátká. To je absolutní blbost. To je o tom, že když něco máme v ústavě, tak u nás směrnice nemůže platit přímo, ale neznamená to, že proti nám nebude zahájeno řízení, kde nám řeknou ‚musíte si změnit ústavu, jinak nebudete plnit základní smlouvy‘,“ dal příklad Bratinka.

Hrbková mu dala za pravdu s tím, že část českých politiků, kteří se k EU často vyjadřují, mnohdy tak úplně neví, jak fungují jemné mechanismy v EU.

