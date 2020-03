Bývalý záchranář šokuje: Neříká se pravda, reálná čísla nakažených jsou jiná. Až desetinásobky

Podle slov Víta Samka pražská záchranka situaci zvládá neskutečně dobře. „Klobouk dolů. Posádky jsou informované, každým dnem jim dochází interní sdělení, mají všeho dost. Ale co se mi ozývají lidé z krajů, to je děsivé,“ poznamenal. „Myslím, že když se teď ozvou záchranáři z terénu, že nemají ochranné pomůcky, tak proč by lhali, nedokážu vymyslet žádný důvod. A jestli někdo na vrcholu pandemie si chce dělat sedánek se záchranářkou, která se ozvala, tak se ptám, jestli nemá lepší věci na práci, například shánět filtry,“ podotkl ke kauze jedné záchranářky, která kritizovala nedostatek pomůcek.

má od záchranářů z jednoho kraje, kteří nesmí nosit vlastní bavlněné roušky. „Fasují jednu chirurgickou roušku na směnu. O respirátorech se vůbec nebavíme, ty nemají," zdůraznil bývalý záchranář. Jedna chirurgická rouška na směnu je podle jeho slov prasárna. „Bavlněná rouška se jim zakazuje s dementním argumentem, že to vypadá neprofesionálně. Ale oni mají těch bavlněných několik, můžou si je vyvářet, můžou o ně pečovat. A ne mít 12 hodin na hubě kus umaštěnýho papíru!" zdůraznil, že se obává i o bezpečnost pracovníků. Hovořil i o tom, jak pražská záchranka má propracovaný systém dezinfekce aut, což například Středočeši dle jeho informací nemají.

Vedení, dle slov Samka, je naprosto nekompetentní; ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) a jeho úředníci záchranné službě nerozumějí. Podle Samka by to měli vést lidé, kteří v branži pracují. „Nešťastně je také zvolena distribuce roušek a respirátorů. Úředníci mají FFP3 filtry, sestra z JIPu má bavlněnou roušku. Pokud ty filtry FFP3 někde jsou, mají být v první linii, mají být v nemocnicích, na záchrankách, a rozhodně ne na úřadech,“ zdůraznil.

„Když se sesype záchranka, tak je jedno, že na nějakém úřadě budou všichni zdraví,“ míní. „Stát selhal ne v tom smyslu, že nebyl dostatečně připraven na takovouhle pandemii, protože to se moc předvídat nedá, ale selhává v tom, jak naprosto nekompetentně to teď řídí,“ zdůraznil.

Následně Samek zkritizoval i rychlost testování; podle něj se sice číslo zvětšuje, ale nezvětšuje se tak, jak tvrdí ministr Vojtěch.

Podle jeho slov, nechat zdravotníka, který byl v kontaktu s nakaženým pacientem, pracovat, to není dobré řešení. „Měli by odejít do karantény mimo domov, někam do prázdného hotelu, přednostně je testovat, aby byla karanténa co nejkratší. Ale nechat je pracovat s tím, že budou pracovat do příznaků, to není dobrá cesta,“ dodal bývalý záchranář.

Reálná čísla o nakažených jsou dle jeho slov jiná, než se uvádí. Hovoří se až o desetinásobku.