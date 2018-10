CNN zveřejnila záběry, jak člen zřejmě saúdské delegace vychází z ambasády v Istnabulu v šatech zabitého novináře

Saúdská Arábie otáčí ohledně vysvětlení smrti novináře a disidenta Džamála Chášakdžího. Přiznává, že byl zabit a zemřel na konzulátu v tureckém Istanbulu. Vysvětlení k tomu, jak je možné, že jeden ze členů patnáctičlenné delegace z Rijádu po vraždě novináře vyšel před bezpečnostní kamery saúdského konzulátu v oblečení zavražděného, ale neposkytla. Záběry to dokazující zveřejnila stanice CNN.

CNN uvádí, že videozáznam pochází od tureckých bezpečnostních složek. Zachycuje, jak jeden ze členů delegace, kterou Saúdové do Istanbulu poslali po Chášakdžího smrti, vychází zadním vchodem konzulátu s falešným vousem a v žurnalistově oblečení a brýlích. Muž oblečený v oděvu zavražděného novináře je prý nejspíš členem delegace saúdských operativců, kteří byli na místo vysláni, aby zametli stopy.

Ještě před týdnem přitom saúdský král Salmán v telefonickém rozhovoru s americkým prezidentem Donaldem Trumpem tvrdil, že o Chášakdžím nic neví. Až v pátek Rijád přiznal, že muž je po smrti s tím, že byl údajně zabit v zápase. O vstupu patnáctičlenné skupiny Saúdských Arabů na konzulát, kteří pak postupně z Turecka odcestovali, má informace Turecko.

Na Rijád tak začali naléhat jeho spojenci, aby věc vyjasnil. Saúdský ministr zahraničí Ádil Džubajr hovoří o „vraždě“. „Jsme odhodláni zjistit fakta a potrestat ty, kdo za tuto vraždu nesou odpovědnost. Ti lidé, kteří to udělali, to učinili mimo své pravomoci. Byl to zjevně ohromný omyl znásobený pokusem o jeho utajení,“ uvedl ministr a vyvrátil možnost podílu korunního prince Muhammada bin Salmána na případu.

Americký prezident Trump uvedl, že USA potrestají Rijád, pokud se turecké podezření na vraždu ukáže být pravdivé. Tento trest se prý ale nebude týkat dodávek amerických zbraní do Saúdské Arábie.

autor: nab