COVID? Jako podobné viry. Zkreslené informace. Přední experti promluvili

Viroložka Hana Zelená v DVTV moderátorce Drtinové řekla: „Ten nový koronavirus v naprosté většině případů způsobuje buď úplně lehké příznaky, nebo vůbec žádné. U některých lidí může způsobit poměrně nepříjemné onemocnění s horečkou, s bolestmi svalů, může vás to upoutat na lůžko třeba na několik dní. U některých lidí, což je ale poměrně hodně vzácné, to může způsobit i těžší pneumonii a můžou na to někteří lidé i umřít, ale to stejné dokážou i jiné respirační viry. V tom skutečně ten virus není unikátní.“

„Přesto my se tady zaměřujeme na tento jeden virus na úkor těch ostatních,“ podivuje viroložka. „Když se takhle intenzivně zaměřujeme na tento jeden koronavirus a nezaměřujeme se i na ty ostatní viry, tak máme naprosto zkreslené informace.“

Moderátorka Drtinová si to chtěla ještě ujasnit a zeptala se: „Takže ale nosíme v sobě, předpokládám mnoho virů a nikdo to neřeší, než se onemocní, zatímco tady, v případě koronaviru, je ten přístup opačný a je tedy i nadbytečný a přehnaný?“ Viroložka souhlasila: „Takhle nějak bych to řekla.“

Zelená se také vyjádřila k povinným rouškám a k tomu, zda jsou vůbec účinné. „Mohou fungovat, ale také nemusí, to je spíš otázka víry než důkazu, protože žádné důkazy na to nejsou.“ A dodala: „Na druhou stranu je známo, že nošení roušek přináší celou řadu problémů, ať už to jsou různé kožní problémy na obličeji, problémy s dýcháním, vdechování vydýchaného vzduchu s vysokým obsahem oxidu uhličitého, což může přinést zdravotní problémy. Takže otázkou je, jestli ty případné benefity převýší ta rizika,“ řekla viroložka s tím, že ona se rouškám snaží vyhýbat.

Jaký je názor viroložky na případnou vakcínu a očkování proti koronaviru? „Já bych se určitě proti koronaviru neočkovala. Jednak proto, že se nepovažuju na rizikovou skupinu, ale hlavně proto, že nejsem přesvědčena o bezpečnosti té vakcíny. Ta vakcína je vyvíjena pod velkým tlakem a je velký tlak, aby byla co nejrychleji uvedena na trh.“

Podobně skeptický k celé panice okolo viru je i epidemiolog Jiří Beran. Omezování počtu shromážděných lidí nebo zavádění povinných roušek mu přijde zbytečné a přehnané. „Výsledky, které máme možnost číst, nám ukazují, že u většiny lidí to onemocnění probíhá velmi lehce,“ a dodal: „Počty hospitalizovaných se nám nemění, počty hospitalizovaných na jednotkách intenzivní péče také ne a počty zemřelých nám dramaticky klesají.“

„Zatímco z prvních deseti tisíc nakažených zemřelo 330, z dalších pěti tisíc jen 35,“ říká epidemiolog a dodává: „Nošení roušek v metru význam má, žádat ale lidi, aby chodili s rouškou do baru, je nesmysl.“

Beran dále říká, že osobně by doporučoval nezavádět žádná plošná opatření a místo toho je nahradit pečlivým dohledáváním kontaktů vážně nakažených osob. „Já bych šel spíš cestou, posílit ty týmy, které dohledávají ty kontakty, a pokud možno bych se snažil zajistit to, aby se ty osoby co nejdříve vyšetřily a ty výsledky, aby byly co nejdříve k dispozici.“

Lidé by si měli dle Berana několikrát za den mýt ruce mýdlem a tam, kde žijí a pracují, by měli pravidelně větrat: „To jsou jednoduchá staletími prověřená opatření, která mohou výrazně snížit množství viru, který se dostane do těla toho člověka,“ říká epidemiolog.

