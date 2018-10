ČR poskytne Indonésii pomoc zhruba deset milionů korun

02.10.2018 10:52

Česká republika poskytne Indonésii, kterou zasáhlo zemětřesení a vlna cunami, humanitární pomoc ve výši zhruba deseti milionů korun. Novinářům to dnes po schůzce s premiérem Andrejem Babišem (ANO) řekl náměstek minstra zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Babiš podle něj s uvolněním částky souhlasil. Do budoucna se bude chtít Česko zapojit i do rekonstrukce postižených oblastí.