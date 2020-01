ČSSD se inspiruje u finské premiérky. Začala debatu o čtyřdenním pracovním týdnu

Evropu se začala šířit zpráva, že Finsko se údajně chystá zavést čtyřdenní pracovní týden a šestihodinovou pracovní dobu. A nápadu se nyní chytají i zástupci sociální demokracie u nás. Na sociální siti se veřejnosti ptají, zda by se taková změna měla prosazovat také v České republice. Ekonomové však varují, že by to vedlo k poškození českého hospodářství, informuje server Echo24.cz.

„Nová finská premiérka Sanna Marin (a nejen ona) chce zavést čtyřdenní pracovní týden. Volno navíc by lidem umožnilo trávit více času se svými rodinami a koníčky. Byl bych pro, aby se podobná změna začala prosazovat i u nás. A co vy? Uvítali byste takovou změnu?“ ptal se na facebooku předseda ČSSD Jan Hamáček poté, co se nepodložená informace o záměru finské sociálnědemokratické vlády objevila.

Diskusi nad touto změnou pak otevřel o pár dní později v dalším příspěvku. „Čtyřdenní pracovní týden. Chápu, že když se začíná mluvit o změnách, nebereme je vážně. Na druhou stranu, lidé dříve věřili, že ani zkrácení pracovního týdne z 6 na 5 dnů není možné. A stalo se!“ připomněl Hamáček.

A znovu připojil dotaz: „Dokázali byste si dnes ve vaší práci představit, že když své úkoly na týden zvládnete za 4 dny, začne vám víkend už ve čtvrtek odpoledne? Co byste pak dělali v pátek?“

Stejně tak učinil i místopředseda ČSSD Michal Šmarda, podle nějž čtyřdenní pracovní týden je něco, co by mělo být v Evropě normální. „Na konci 19. století sociální demokracie prosadila 8 hodin práce denně. Od té doby jsme snad už zase o kus dál. Lidé si zaslouží slušnou mzdu, ale taky čas na odpočinek. Čtyři dny v práci a tři dny volna – to je férový cíl. Nebo ne?“ zajímal se Šmarda na svém facebooku.

Zdůraznil, že zvyšování mezd, zlepšování pracovních podmínek a zkrácení pracovní doby jsou oprávněné požadavky v době, kdy technický pokrok šetří lidskou práci a zvyšuje produktivitu. Přislíbil, že tato témata se objeví v novém programu ČSSD. „V příštích týdnech o nich budeme diskutovat uvnitř strany i s veřejností,“ uzavřel Šmarda.

Ekonomové však upozorňují, že taková změna by mohla vést k zhoršení českého hospodářství. „Česká ekonomika trpí akutním nedostatkem zaměstnanců. V případě zkracování pracovní doby by se nedostatek pracovních sil prohloubil, což by poškozovalo naše hospodářství, “sdělil pro Echo24 hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

