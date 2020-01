ČT, Klaus ml., ParlamentníListy.cz. Plesl z MF Dnes se s tím nemazal

Plesl pracuje v český médiích přes dvacet let a má za to, že za tu dobu se svoboda tisku nezměnila. „Je to stále stejné,“ poznamenal šéfredaktor listu. Pokud někdo říká, že svoboda tisku slábne, je to jen subjektivní pocit. Realita je prý přitom taková, že kdo chce, může si založit nosič informací, jako je třeba XTV, a svobodně hlásat, co uzná za vhodné.

Nevidí žádný problém v tom, když česká média vlastní čeští miliardáři. „Náš deník vlastní společnost Agrofert a můžu vám říct, že první, co společnost Agrofert zajímá, jsou naše hospodářské výsledky, ne to, co je na titulní straně,“ zdůraznil

Vysvětloval také, proč list pod jeho vedením dal na titulní stranu téma autolékárniček, když konkurenční deníky na prvních stranách upozorňovaly na demonstrace proti usazení komunistického poslance Zdeňka Ondráčka do čela kontrolní sněmovní komise pro Generální inspekci bezpečnostních sborů.

Ondráčka opoziční pravicoví poslanci nezřídka nazývají „mlátičkou“, neboť v roce 1989 neváhal používat obušek proti lidem toužícím po svobodě.

„Mě ta kritika nezajímá. Já vím, jaká situace kolem toho tehdy panovala. Ale já jsem to teď nedávno vysvětloval studentům na jedné škole a oni teda bohužel nechápou, co to znamená nakupovat inzertní prostor v televizi, abyste propagovala svoje noviny, a co to znamená prodávat články. Oni si to dokázali smíchat dohromady, což teda nevím, jak chtějí v budoucnu dělat novináře,“ kroutil hlavou Plesl.

„Ale my jsme měli dlouho objednaný reklamní čas v televizi na to, abychom propagovali téma v novinách, což byly autolékárničky, téma se širokým zásahem, což jistě uznáte jako dlouho pracující osoba v médiích, a samozřejmě když nakoupíte televizní čas, tak musíte také propagovat to téma, které budete lidem nabízet v té televizi, aby si ty noviny koupili. Ty věci byly připravené tak, že měly nějaký časový sled směřující k té televizní reklamě a tohle bylo připravené dlouho dopředu. Takže demonstrace byly na straně dvě. A kdo chtěl číst o demonstracích na straně jedna, mohl si koupit jiné noviny,“ pokračoval Plesl.

Nakonec zdůraznil, že jen on má právo posledního slova v tom, co bude na titulní straně listu, který vede. „Tím jediným měřítkem je to, co bude zajímat naše čtenáře. Mě nezajímají lidé, kteří Mladou frontu nečtou, nebo nejsou naše cílová skupina,“ chtěl toto téma uzavřít Plesl. „Musím říct, že mě ta kritika vůbec nezajímá,“ konstatoval jasně.

Pokud se to někomu nelíbí, může prý raději sledovat např. veřejnoprávní média, byť právě k těm je Plesl velmi kritický. „Mně na nich nejvíc vadí to, že oni nepostihují společnost v celé její šíři. Oni podle mého názoru do velké míry reprezentují názory, potřeby a očekávání jenom velmi úzké skupiny společnosti a absolutně zapomínají na to, že je tady nějakých, řekněme, 75 procent lidí, kteří nesdílejí názory těch lidí z České televize. Především se to týká České televize,“ prohlásil Plesl.

„Já si myslím, že bylo několik příkladů, kdy jsme viděli úplně katastrofální výkony ČT právě dané tím, že ti lidé jsou nějak ideologicky zakotvení a to jejich ideologické zakotvení se promítá do jejich novinářské práce. Myslím si, že každý, kdo si pustil volební noc z amerických voleb, tak musel vidět to, jakým způsobem se ty ideové pozice redaktorů ČT dostaly do střetu s realitou. Ti lidé tam málem brečeli, že je zvolen Trump,“ mračil se Plesl.

Osobně je toho názoru, že redaktorům ČT má být lhostejné, kdo usedne v Bílém domě.

„Oni prostě vedou svatou válku za správnou věc. A viděli jsme to jak u Trumpa, tak jsme to mimochodem viděli třeba i u brexitu. Já si pamatuju x výstupů zpravodaje ČT z Londýna, který s plamenným pohledem tvrdil lidem do očí, že bude nějaké druhé referendum v Británii o brexitu, nebo že je nějaká naděje, že bude. On absolutně nerozumí tomu, co se děje ve Velké Británii, a selhává úplně stejně jako jeho kolegové v Praze, když referují o tom, co se děje v české společnosti, v České republice,“ pálil dál Plesl ostrými slovními náboji do ČT.

Posléze přidal příklad ze druhé přímé volby prezidenta

Absolutní tlak na to, že Miloš Zeman nemá co dělat na Pražském hradě. Jak se ukázalo, tak nálada ve společnosti je jiná, prostě Miloš Zeman obhájil svůj mandát a bylo to proti vůli a přání redaktorů ČT. To bylo, myslím, naprosto zjevné,“ vyjádřil svůj názor Plesl.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Poslanci však mají podle hosta strach do ČT sáhnout. Přitom hlavní odpovědnost za stav ČT nese ředitel Petr Dvořák, kterého by mohli odvolat, kdyby chtěli.

„Já chci, aby to k něčemu vypadalo, a ne aby to byla politická agitka jednoho politického směru, a ještě navíc minoritního,“ pustil se Plesl znovu do zpravodajství ČT. „Podle mě i ředitel Dvořák ví, že ten produkt je strašný a že nemá s objektivitou nic společného, ale všichni se jich bojí,“ konstatoval Plesl na konto redaktorů ČT.

Redaktoři prý nejsou jediní, koho se čeští poslanci bojí. Bojí se prý i reakce z Bruselu, aby Česko nebylo zařazeno do stejné kategorie jako Polsko nebo Maďarsko.

Poté se plesl zastal serveru ParlamentníListy.cz.

„Mě třeba fascinuje to, jakým způsobem se tady zachází s Parlamentními listy. Parlamentní listy tady mají nálepku dezinformačního webu, ale to není žádný dezinformační web, to je normální svobodné médium, které občas udělá chybu, stejně jako občas udělá chybu ČT, Hospodářské noviny, MF Dnes, Právo, kdokoliv, ale každá ta chyba ParlamentníchListů.cz je zveličována, aby byly Parlamentní listy ostrakizovány z veřejné debaty,“ zlobil se Plesl s tím, že je to pro něj nepřijatelné.

Stejně tak mu přijde nepřijatelné to, jak bylo zkresleno sousloví „liberální demokracie“. Původní význam tohoto sousloví byl podle Plesla posunut k tomu, na čem se usneslo pár kamarádů na sociální síti a minoritní politické proudy.

Nakonec se vyjádřil obecně k politické scéně. Konstatoval, že pokud se Pirátům rozpadne koalice v Praze a oni ze sebe dokážou udělat oběti, tak v dalších volbách ještě posílí.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Připraven na zteč!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

MUDr. Zdeněk Hřib Piráti



primátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A pokud jde o Trikolóru Václava Kause mladšího, tak když k sobě Klaus dokáže přitáhnout dalších 10 až 15 osobností, může za pár let získat i 25 procent hlasů. Ale pokud bude z Trikolóry jen show jednoho muže, tak prý získá ve sněmovních volbách sedm procent a bude to její první a poslední úspěch.

Mgr. Václav Klaus Trikolóra



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Vymetení Piráti a spol.: Násilí? Lež! zní Prahou. Výsměch jejich prohře a info, jak se doteď chovali „Prezident?“ Generál Pavel ke smrti Sulejmáního. A zase padlo, co řekl kníže... „Šišla.“ „Ani ve snu.“ Schwarzenberg psal o Íránu. A toto se děje i v TOP 09 Ať visí! Sere mě, ubožák. Fiala mě nevyhodí. Pavel Novotný ještě přitvrdil ve věci vlasovců. A zaútočil na Hřiba

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.