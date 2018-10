ČT fašistům nedáme! PL nejsou demokracie! Petr Štěpánek je tajtrlík! Obhájci Putina? Jako pět minut Hitlerovi. Klvaňa, Kalousek a další bránili veřejnoprávní TV

REPORTÁŽ Nominant hnutí ANO do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) Petr Štěpánek vadí řadě lidí. První říjnový den, v pondělí, proti němu na Malostranském náměstí v Praze protestovalo odhadem dvě stě lidí. Akci s názvem „Demonstrace proti vyhazování České televize do povětří“ svolala iniciativa Milion chvilek pro demokracii. Na demonstraci zazněla silná kritika serveru ParlamentníListy.cz z úst předsedy Syndikátu novinářů. Podle toho, co na demonstraci zaznělo, se chystají vyvíjet tlak na poslance v souvislosti s blížícím se hlasováním, které se týká Štěpánkovy nominace.

Jako první se do ParlamentníchListů.cz opřel předseda Syndikátu novinářů ČR Adam Černý. ParlamentníListy.cz podle něj „možná nemají s demokracií nic společného“. Je namístě připomenout, že ParlamentníListy.cz představují publikační síť blogů, která má nejen redakční sekci, ale je otevřena jakémukoliv názoru či přispěvateli, jejichž činnost či obsah není v rozporu se zákony České republiky.

Ještě předtím Černý demonstranty seznámil s důvody proti nominaci Petra Štěpánka do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Štěpánek se podle něj postupem času přizpůsoboval. Černý jmenoval nejprve jeho spor s Vladimírem Železným. Následně spolu oba pánové pak dobře vycházeli, zmínil. Dalším příkladem je pak podle Černého Štěpánkova kritika hnutí ANO na sociálních sítích, se kterou Štěpánek poté, co dostal nabídku do RRTV, přestal. „Ta logika jeho chování je docela srozumitelná a je to i to, proč si myslím, že by člověk jako on neměl být v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, protože od něj nemůžeme nic dobrého čekat,“ uvedl Černý. „Mnohé z vás jistě zaujal i vulgaritou svých vyjádření,“ doplnil.

Anketa Doporučujete sněmovně zvolit Petra Štěpánka do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) ? Ano 96% Ne 4% hlasovalo: 1947 lidí

Podle druhého z řečníků, politologa Tomáše Klvani, takzvaně „druhá strana si chce koupit rozhodčího“. Alespoň tak zněl název příspěvku, který Klvaňa na demonstraci četl. „Není nám to jedno a je nás málo, co dělat,“ začal číst Klvaňa. „Máme podle nich držet hubu a krok,“ uvedl Klvaňa, podle kterého tzv. druhá strana vládne v České republice již dlouho. „Druhá strana“ podle něj zapomněla, že demokratická vůle většiny není totéž co „diktát většiny“. „Situace u nás zašla tak daleko, že pouhá kritika prezidenta je u nás spojována s nerespektováním výsledku svobodných voleb nebo snad dokonce neúctou k prezidentskému stolci,“ uvedl. „Hra, kterou s námi hraje tato údajně demokratická většina, je nečistá, nebezpečná. Liberální demokracie nejsou jen volby, je to i ochrana menšiny. Menšina se musí podvolit většině, ale má nárok tuto většinu kdykoliv kritizovat a nesmí při tom být zastrašována. Menšina musí mít přístup k mediálním platformám, aby vůbec mohla být slyšet,“ uvedl. Pokud je menšina zahnána do „mediálních ghett“, jde podle Klvani o tyranii většiny, přičemž akademik zmínil, že toto se podle něj stalo v Maďarsku.

Soutěž, ve které proti sobě v demokracii stojí různé názory, které se poté přetavují v politické strany a hnutí musí podle Klvani být férová. Soutěž podle něj ale férová být přestává. „Druhá strana si chce koupit rozhodčího,“ sdělil Klvaňa, jak to vidí. „Má v rukou skoro všechna vlivná média, skoro všechna,“ dodal. „Jediná z médií s opravdu velkým vlivem, která druhá strana ještě nemá pod kontrolou, jsou Česká televize a Český rozhlas,“ dodal. Podle Klvani můžeme mít proti těmto médiím řadu výhrad, ale z většiny jsou férová a profesionální. Proto jsou podle politologa terčem útoku prezidenta, premiéra, některých politických stran a „brilantních nezávislých osobností jako třeba Jiří Ovčáček nebo Petr Žantovský“ (při vyslovení těchto jmen se z davu ozval smích). „Česká televize a Český rozhlas jsou další kótou, kterou se druhá strana rozhodla dobýt. Petr Štěpánek je jen figurkou, pěšákem. Snaha protlačit jej do velké rady a snad z něj později v této radě udělat předsedu dokazuje míru Babišova cynismu,“ uvedl. „Štěpánek je přece kůň ze stáje Václava Klause. A neměl být přece Klaus a jeho stáj podle Babiše strůjcem všeho zla? Neměl být Babiš ten, kdo to bude dělat jinak? Naším úkolem je vytvořit na poslance co nejvyšší tlak, zvýšit politickou cenu jejich rozhodnutí. Pokud jsou ochotni stát se agenty orbánizace české politiky, ať se k takovému činu veřejně přihlásí, ať jej zveřejní prostřednictvím svého hlasování a voličům veřejně a pořádně nahlas vysvětlí,“ dodal.

„Situace je velice, velice vážná,“ sdělil další z hostů, režisér Martin Vadas. „Jsme před volbou člověka, kterého asi, možná netlačí do Rady pro vysílání pan Babiš nebo pan Zeman. On se o nich vyjádřil různými nelichotivými výrazy. Ale ten klín, který představuje Štěpánek, je odborník na špinavou práci,“ sdělil Vadas podle kterého se Štěpánek stal „tajtrlíkem“. „Je to jeho celoživotní profese,“ dodal Vadas. „Teďka mu někdo nabídl roli. Pokládám za důležité, abychom oslovili poslance a vysvětlili jim, že toto není dobrá volba. To není cesta ke svobodě a demokracii ale k výběrovým obojkům pro Českou televizi, pro vyhazování České televize do povětří, abych citoval výrazy pana Štěpánka. My potřebujeme více svobodných médií, protože to jsou pojistky demokracie. Nejde jenom o volební soutěž, jde o kulturu celého národa. Jde o to, aby televize mohla svobodně tvořit, aby fungoval politický dialog,“ sdělil Vadas. „Obávám se, že špinavé ruce pana Štěpánka jsou na tuto práci najaté,“ dodal.

Následně vystoupil Mikuláš Minář z iniciativy Milion chvilek pro demokracii. Podle Mináře je toto první demonstrace, kterou organizuje, která vyvolala silnou odezvu mezi tzv. dezinformačními servery. Iniciátoři byli podle Mináře nazváni „demagogy“. Podle Mináře demonstranti Štěpánkova slova o vyhazování České televize jako nadsázku pochopili. „Co on ale nepokrytě řekl, je to, že se snaží vyhodit nezávislost České televize do povětří,“ uvedl Minář. Podle Mináře si Štěpánek zničení ČT přeje. „Jako člen rady může mluvit do toho, zda je Česká televize vyvážená či nevyvážená. A to už on řekl. Dle jeho slov je Česká televize strašlivě nevyvážená. Když byl dotazován na to, v čem ta nevyváženost spočívá, jestli má pro to nějaké důkazy, statistiky, tak řekl, že je nemá, ale že má vlastní hlavu. Když se jej moderátor zeptal, v čem by ta vyváženost měla spočívat, tak řekl, že by tam měli dostat větší prostor třeba lidé, kteří obhajují pana Putina,“ sdělil Minář. Při slově Putin se dav rozhlučel, ozvalo se fuj a verbální projevy ostrého nesouhlasu s ruským prezidentem. „To je klasický rétorický trik, že dáme pět minut pravdě, pět minut Hitlerovi, protože jsme v demokracii a každý názor má nárok na to, aby zazněl, a každý si o něm udělal názor sám. Takže to je jedna linie té jeho obhajoby, což je samozřejmě naprosto nepřijatelné,“ sdělil Minář. „Byť Štěpánek nemá možnosti pro to, aby vyhazoval ČT do povětří, tak se může zasloužit o to, aby ta vyváženost šla směrem proruským. Proto je dobré zmínit, že přestože ho nominovalo ANO, tak jsou dobré důvody se domnívat, že v pozadí stojí SPD. A jestli má někdo zájem ho tam dostat, tak jsou to prostě proruské, proputinovské síly v této republice,“ uvedl Minář. Při slovech „proruský“ a „proputinovský“ se dav opět hlasitě rozezněl, ozývalo se volání hanba, troubení, zvuky jako z fotbalových vuvuzel.

Následně Minář přečetl otevřený dopis, výzvu ANO, ČSSD a ODS v souvislosti s hlasováním o Štěpánkově nominaci, kterým se bude Sněmovna zabývat v úterý 2. října. Prvním požadavkem výzvy je, aby poslanci o Štěpánkově nominaci hlasovali veřejně, aby případně bylo vidět, kdo je „odpovědný za zničení médií veřejné služby v České republice“. Druhým pak je, aby poslanci nehlasovali pro Petra Štěpánka. Adresovat tuto výzvu i poslancům KSČM či SPD je podle demonstrantů zbytečné, jelikož podle jejich názoru si tyto strany destrukci médií veřejné služby přejí. Kandidát je podle textu výzvy nezpůsobilý k výkonu této funkce.

Závěrem vystoupil ještě režisér Václav Marhoul, který Českou televizi podpořil. Během akce byla k vidění řada transparentů s nápisy vyzývajícími k podpoře České televize: „ČT nedáme“, „ČT nepatří do rukou politiků“, „Nezávislá média: základ demokracie“, „ČT fašistům nedáme“. Demonstranty svou přítomností podpořil i poslanec Miroslav Kalousek.

