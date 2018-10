ČT jela tam, kde lidé volí Okamuru. Volič SPD ať se na výsledek v pořadu Wollnera raději nedívá

V pořadu Reportéři ČT se celkem očekávaně probíraly volby. Reportéři vyrazili do Orlové, Osoblahy, Nového města na Moravě a do Říčan. První dvě prý patří na spodní příčky v kvalitě života, druhá dvě na ty horní. V Osoblaze je dokonce každý třetí zatížen exekucí. Sociolog Daniel Prokop říká, že důvod, proč v chudých obcích volí radikálněji je, že mají omezenou důvěru ve vývoj společnosti. V obcích, kde jsou věřící, pak zase podle něj mluví lidé o informacích, které mají, takže tak radikální nejsou. A dodal, že je ironické, že lidé v těchto chudých obcí volí Zemana či Zemanovce, když ten se podílel na tvorbě systému exekucí.

V Osoblaze hovořil redaktor s důchodcem Vladimírem Kudelou. Ten potvrdil, že exekuce jsou opravdu problém. Obyvatelé prý nemohou řešit svou finanční situaci dojížděním za prací, protože by utratili 2000 korun měsíčně za autobusy či jinou dopravu. Víc se jim vyplatí brát dávky. Orlová se zase se soumrakem hornictví stala údajně velkou noclehárnou, odkud lidé vyjíždějí za prací. V Novém městě na Moravě pro změnu prý nikoho exekuce netrápí a ve městě je vysoký podíl věřících. Říčany jsou pak podle reportáže místem pro rodiny, které chtějí žít v komfortu, u lesa, ale přesto poblíž města.

Sociolog Daniel Prokop říká, že lidé v těchto lokalitách jsou si, i přes rozdíly v tom, koho volí, docela podobní. „Nejsou to žádní radikálové,“ prohlašuje. Zda volíte SPD nebo SPOZ prý hodně záleží na pocitu z regionu. Důchodce z Osoblahy tvrdí, že když se setkal s Tomiem Okamurou, předsedou SPD, měl z něho příjemný pocit. „Říkáte si, to není frajer napudrovanej,“ vyjádřil se o předsedovi SPD. Pak také hovořil o sociálně nepřizpůsobivých, kterých je v Osoblaze také dost. „Ti nám tady dělají pěknej binec. Není na ně metr vůbec v ničem, jezdí tady bez řidičáku,“ přibližuje poměry v obci poblíž Polska důchodce. Sociolog souhlasí, že řešení předlužení je spolu se zlepšením dopravy nutné pro zlepšení situace. Nejedná se prý jenom o sociálně nepřizpůsobivé.

Fotogalerie: - V Luhačovicích o dopravě

Prokop také prohlásil, že důvod, proč se v Osoblaze hlasuje pro SPD, KSČM a jiné „extrémnější strany“ a je malá účast, je omezená důvěra ve vývoj společnosti. V obcích, kde je naopak silná věřící komunita, prý naopak není takový sklon k volení „radikálních“ partají, protože ten je údajně závislý na tom, že máte informace „odněkud“ a nemluvíte o nich s ostatními lidmi.

V Orlové dostali podle reportáže Zemanovci 5,7%. Podle sociologa je to ironické, protože problémem ve městě jsou exekuce a systém exekucí, který mnoho lidí ožebračil, vznikal za vlády tehdy premiéra Zemana, tvrdí sociolog a dodává, že Zemana též podporovali exekutoři a v jeho okolí jsou lidé, kteří v této oblasti podnikali. Nakonec dodal, že pokud by se člověk z Říčan odstěhoval například do Orlové nebo do Osoblahy, změnilo by se prý i jeho chování ve volbách.

Celá reportáž ZDE

autor: kas