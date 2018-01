ČT pozvala Miloše Zemana do duelu s Drahošem. A Hrad...

Česká televize a televize Prima plánují v týdnu před druhým kolem prezidentských voleb společné debaty prezidenta Miloše Zemana a bývalého předsedy Akademie věd Jiřího Drahoše, kteří se ve volbách utkají. Česká televize oba pozvala do debaty na čtvrtek 25. ledna, tedy den před druhým kolem voleb. Prima s kandidáty jedná. Vyplývá to ze sdělení obou televizí. Zeman před prvním kolem účast v televizních debatách odmítal, v sobotu ale uvedl, že Drahošově výzvě setkat se „tváří v tvář“ vyhoví.

„Bezprostředně po skončení prvního kola volby poslala Česká televize Jiřímu Drahošovi a Miloši Zemanovi zvací dopisy do společného televizního duelu,“ uvedla mluvčí ČT Karolína Blinková. Debata ve veřejnoprávní televizi by se měla konat 25. ledna od 20:00, přímým přenosem by ji měly vysílat programy ČT1 a ČT24. Blinková upozornila, že debatu před prvním kolem volby, které se Zeman neúčastnil, na programech ČT zhlédlo 916 000 lidí.

Zeman v sobotu řekl, že by se mohl s Drahošem zúčastnit dvou televizních debat a jedna z nich by mohla být na Primě, pokud tato televize nabídne „pole pro debatu“. Uvedl také, že má výhrady k neobjektivitě veřejnoprávní televize. Českou televizi prezident kritizuje opakovaně. Drahoš řekl, že pokud by se měl se Zemanem utkat ve dvou televizních debatách, bude požadovat, aby jedna z nich byla v ČT a výběr druhé nechá na Zemanově týmu.

Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček se dnes k účasti prezidenta na debatě v ČT přímo nevyjádřil, odkázal na sobotní Zemanovy výroky. Na otázku, zda se prezident odmítá zúčastnit debaty na ČT, uvedl, že nyní nebude poskytovat žádný další komentář. Drahoš v sobotu ve vysílání Primy připustil, že se zúčastní debaty v této televizi. „Pokud bude jedna na Primě, bude druhá na ČT,“ řekl k debatám Drahoš. Vyjádření Drahošova týmu k pozvánce do České televize ČTK zjišťuje.

Adam Halmoši za televizi Prima dnes ČTK řekl, že s týmy kandidátů o účasti v debatách vyjednávají. Termín a místo duelu chce televize oznámit v nejbližších dnech.

Psali jsme: Nápověda Drahošovi od bývalého zpravodaje ČT: Trvejte na debatě se Zemanem ve veřejnoprávní televizi Premiér Babiš: Kdybych mluvil jako Zeman, tak mám o deset procent víc ODS pro druhé kolo voleb na návrh Fialy podpořila Drahoše Zeman je pro společnost toxický, varuje kandidát Fischer

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab