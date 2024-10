ČT se mu musí omluvit, teď Tykač vyřešil svou „kandidaturu na Hrad“

Pořad České televize Reportéři ČT 6. června 2022 odvysílal reportáž s názvem Pomozme miliardáři, kde reportér Ondřej Stratilík vypustil do světa podezření, že společnost miliardáře Pavla Tykače se snaží vyhnout zákonem dané povinnosti uhradit rekultivační a sanační práce po skončení těžby. Těžba má skončit v roce 2025. Stratilík v reportáži vyvozoval, že Tykač bude chtít získat peníze na rekultivaci z evropských dotací. Pavel Tykač podal na Českou televizi žalobu za manipulativní a nepravdivá tvrzení. A Městský soud v Praze mu dal za pravdu. Česká televize se Tykačovi musí omluvit a uhradit výlohy na soudní řízení.

Reportér Ondřej Stratilík si do reportáže pozval vedoucího energetického programu Hnutí Duha Jiřího Koželouha. Ten divákům sdělil své obavy, že Tykačova společnost se může pokusit vyhnout uhrazení kultivačních prací. „Na základě ekonomické analýzy hrozí to, že firma nebude mít dostatek prostředků pro to, aby pokryla všechny svoje závazky. Ty obavy jsou na místě, protože stále chybí více než miliarda převést na vázaný účet a těžba končí už za dva roky. Takže to riziko tu je. Pokud by firma převedla prostředky na vázaný účet, pomohla by rozptýlit obavy,“ řekl v reportáži Koželouh z Hnutí Duha.

Samotná reportáž pak vyzněla ve smyslu, že Tykač se pokusí získat peníze z evropských dotací. Součástí reportáže byly i obsáhlé a nesouvisející informace o tom, kde má Pavel Tykač bydliště a kolik stálo peněz.

Pavel Tykač Českou televizi zažaloval s tím, že v reportáži uvedla nepravdy a manipulace. A Městský soud v Praze mu dal po dvou letech zapravdu. Česká televize se nyní podle rozhodnutí soudu bude muset omluvit ve vysílání ČT1 a zároveň vymazat reportáž z webu ČT i ČT24 a místo nich vyvěsit omluvu téhož znění.

„Česká televize se omlouvá Ing. Pavlovi Tykačovi, že dne 6. června 2022 a ve dnech 10. a 12. června 2022 uveřejnila v pořadu Reportéři ČT v reportáži nazvané POMOZME MILIARDÁŘI nepravdivá a manipulativní tvrzení, že pokud by společnosti Ing. Pavla Tykače ukončily dobývání uhlí před rokem 2030, nemusely by mít ke dni trvalého ukončení dobývání na zvláštním vázaném účtu veškeré peněžní prostředky rezerv k zajištění sanací a rekultivací pozemků dotčených těžbou a že těžební společnosti Ing. Pavla Tykače hodlají financovat sanace a rekultivace pozemků dotčených těžbou prostřednictvím dotací ve výši 1,2 miliardy CZK,“ musí se dle rozhodnutí soudu omluvit Česká televize.

Pavel Tykač si smlsnul i na dalších novinářích. Protentokrát na Miroslavu Motejlkovi a Petru Skočdopolemu. Ty Tykač nazval „hybridními novináři“. Tito „hybridní novináři“ přišli s „bombastickým“ titulkem „Pavel Tykač na Hrad“, kde spekulují o tom, že Tykač se chystá na politickou kariéru.

A popsal, jaký má vztah k tomu, aby vstoupil aktivně do politiky. „Nikdy jsem neměl chuť vstoupit do politiky a s přibývajícím věkem tato averze jen vzrůstá. Vědí to snad všichni, ale přesto se tyto spekulace vrací znovu a znovu,“ postěžoval si.

A aby dodal svému tvrzení, že do politiky nevstoupí, na hodnotě, vyzval oba „hybridní novináře“ k sázce v kurzu 100 : 1. Oba novináři mohou vsadit 100 tisíc, nebo milion, dát je k notáři, a pokud Tykač vstoupí do politiky nebo vytvoří politickou stranu, vyplatí jim stonásobek jimi vložené sázky.

„Tak co pánové, Motejlku, Skočdopole a další, kolik vsadíte? Nebo svým spekulacím nedáváte ani 1 % pravděpodobnosti? Proč ale pak píšete takové hlouposti, kterým ani sami nevěříte?“ pošťuchuje Tykač novináře.

To, že Tykač nechce vstoupit do politiky, ovšem nevylučuje to, že chce vstupovat jak sám, tak i prostřednictvím svých peněz, do aktivní veřejné diskuse. „Dlouhodobě podporuji aktivity z různých částí společenského spektra, jako jsou Vysoká škola CEVRO, Letní škola Občanského institutu, Aliance pro rodinu, Konzervativní noviny, Ekonomické diskuzní fórum Kostelec či Sdružení pro obranu svobody slova. Všechny mají jeden společný rys, a sice přispívají ke svobodné kritické diskusi,“ píše Pavel Tykač.

Pro Tykače je nejvyšší hodnotou svoboda a svobodná diskuse. „Svoboda projevu je základem všech ostatních svobod. Otevřená kritická diskuse, kde se tříbí argumenty, musí zůstat základem našeho veřejného prostoru. Nepřipusťme, aby nositelé jiných názorů byli dehonestováni a společensky likvidováni. To je pro mě odkaz 17. listopadu 1989, jehož 35. výročí budeme brzy slavit,“ napsal Tykač k blížícímu se výročí 17. listopadu.

Pavel Tykač se jako řečník účastnil i Konzervativního kempu, který pořádala Společnost pro obranu svobody projevu. Reportáž z Konzervativního kempu přinesly ParlamentníListy.cz. Za nejklíčovější označil Pavel Tykač to, že Evropa jako celek „dramaticky ztrácí konkurenceschopnost“, což je dáno „zejména cenou energií“.

Jako příklad jmenoval skutečnost, že se v USA ptal na tamní cenu plynu pro elektrárnu v USA, která je srovnatelně velká jako počeradská, a dozvěděl se, že ty ceny jsou úplně někde jinde. „Naše podniky, náš průmysl soutěží s někým, kdo má plyn za pětinu nebo za sedminu, a elektřinu za třetinu nebo za čtvrtinu. A samozřejmě tím klíčovým faktorem toho, proč máme tak drahou elektřinu, jsou povolenky,“ zdůraznil Tykač s tím, že evropská cena za megawattu plynu je 38 až 39 eur, kdežto hlavní americká cena je 8 eur za megawattu a tamní elektrárny často nakupují plyn ještě za mnohem nižší částky.

Zdůraznil, že Evropa se stále nedokázala vrátit ani přiblížit k trajektorii z doby před 8 až 10 lety a nedaří se ji zotavit ze šoku stále ani po odeznění epidemie covidu či růstu cen energií v souvislosti s válkou na Ukrajině. „Už je to vlastně tři roky, kdy je válka, už je dávno po covidu, ale ta recovery (zotavení), ta prostě není,“ sečetl Tykač.

„Je to dáno tím, že ti evropští výrobci vlastně nemají ve světě šanci. Je to tady strašně přeregulované. Evropa má 7 % světového obyvatelstva a 54 % světových sociálních výdajů. To znamená – nesmírně drahý náklad na výrobní sílu, a šíleně drahé energie… Když nám Green Deal zdraží všechno a bude to řešeno tím, že si vytiskneme peníze, tak to je relativní, pokud to udělá celý svět. Ale ten problém je, že tu povolenku si zavedla Evropa,“ zaznělo od podnikatele.

