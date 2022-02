ČT, úderka covidismu. Klaus zničil Kavčí hory

reklama

„Covidoví mágové jednou získanou moc už ze svých rukou nepustí,“ varoval druhý český prezident Václav Klaus. Pronesl to při svém vystoupení, které bylo organizováno v restauraci U Fleků. Podle Klause zcela záměrně chtěli místo tradičních seriózních formátů IVK udělat akci, na které se současně lidé potkají a pohovoří spolu.

Nástup slabší varianty covidu, proočkování populace a určitá úleva ve společenské atmosféře podle Klause vedly k proměně debaty o covidu.

Mnozí si podle Klause zvykli na „neakce“ v podobě domácího sledování nějaké obrazovky.

Konec epidemie podle něj není v dohledu. „Covidoví mágové nám normální život nedovolí. To by totiž popřeli sami sebe. Jednou získanou moc, s jejíž oporou se jim život v posledních dvou letech tak líbil, v žádném případě z rukou nepustí,“ obává se Klaus.

Podle něj šlo od začátku více než o nemoc a každému to muselo být jasné, že do hry vstupují ekonomické, politické i další zájmy.

Zdůraznil, že on se nikdy nepouštěl do odborné medicínské diskuse ani do detailů typu propustnosti roušek. „Ale ani na vteřinu jsme nevěřili údajným jistotám o jejich schopnostech a účinnostech, tak jak je dnes a denně propagují pánové Smejkal, Kubek, Hořejší, Maďar,“ jmenoval.

Jednalo se podle něj o „jména oblíbená zejména Českou televizí“.

Vždy hájil otevřenost diskuse a odmítal cenzuru. Odmítal, aby svobodně diskutující byli označováni za dezinformátory, a společně s několika dalšími za to byl dezinformátorem nazván. I samotným Ministerstvem zdravotnictví.

„Skutečný boj byl a je o svobodu, demokracii a o nepodvolení se těm, kteří před dvěma roky vycítili možnost využití epidemie k výraznému omezení lidské svobody a politického systému,“ zdůraznil Klaus.

Právě to nazývá „covidismem“ a je si jist, že toto zneužívání covidu k jiným cílům neskončí bez ohledu na čísla pandemie.

Jeho argumentům, pojmu „covidismus“ a možnostem zneužití, které nabízí, podle Klause někteří nerozumějí a někteří rozumějí až příliš dobře.

Covidismus je podle něj na rozdíl od covidu něčím, co už známe z minulosti. Je to „levicová, dirigistická, etatistická ideologie“. Představuje jen mírně pozměněnou verzi útoků na svobodu, kterou již několik desetiletí známe z progresivistických a pokrokářských proudů dominujících v západních zemích.

Covidismus podle něj spojuje několik ideologií, které jsou v řadě věcí protikladné, ale to podstatné mají společné: „Jejich společným jmenovatelem jsou v mých očích tyto faktory: levicový požadavek rovnosti a skupinové identity, ambice odstranit národní státy, a tím se zbavit parlamentní demokracie, povýšit intelektuální elitářství jako správný systém řízení společnosti, pošlapání mnoha generacemi respektovaných tradic, znevážení jakéhokoliv řádu a normálnosti, co největší narušení dosavadního světa a v neposlední řadě, a to mě vzhledem k mé minulosti velice zlobí, zbožštění vědy a zejména jejích sebevyvolených vykládačů, takzvaných expertů,“ definoval.

Epidemie těmto lidem dala křídla. A teď jim jde o to, aby restriktivní opatření zůstala ve společnosti co nejdéle.

„Nedopustit to, to je hlavní úkol současnosti,“ vyzval Klaus. Přijmout roušky jako standard, respektovat trvalé prokazování se nejrůznějšími potvrzeními nebo akceptovat zákazy vstupu na dlouhou dobu, to by podle něj bylo výrazem podřízení covidismu.

Prof. Ing. Václav Klaus, CSc BPP



Státy Západu si vyzkoušely, že jim zásadní omezení práv projde bez velkých protestů občanů. A to je podle Klause velmi nebezpečný signál, protože na to budou spoléhat i do budoucna v jiných věcech.

Mlčící většina chce klid a státní subvence, kdykoliv vznikne problém. Pak se podvolí, jak ukázaly poslední dva roky.

Další otázkou podle Klause je, zda si je toho vědoma současná vláda. Klaus má obavy, že nikoliv, nejen proto, že jde o vládu pětikoaliční a názorově značně rozkročenou, ale i proto, že ve vládě není nikdo s významnou zkušeností předlistopadové éry.

Vláda podle něj předvedla, že v postoji ke covidu není příliš daleko od Andreje Babiše.

Největší obavu má Klaus z toho, že v arzenálu covidistů zůstane lidský strach, rozdmýchávaný už dva roky. Strach všech slabších, zranitelných nebo už zraněných. Na ně byla propaganda nejvíce zaměřena.

Psychologové už hovoří o narůstající psychóze, která často předcházela nástupu totality.

Radikální omezení lidských kontaktů a fragmentace společnosti vyžadování sociální distance.

„K nárůstu tohoto strachu přispívá mimořádně účinně i Česká televize a Český rozhlas, které se staly úderkami covidismu,“ dodal.

Mladá generace už podle něj nezná slovo úderka, ale tato slova z minulosti budeme nuceni si oživovat.

