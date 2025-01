ČT v ohrožení, varuje Jakob. Chystá obranu její nezávislosti

Jan Jakob zveřejnil na sociální síti X krátké video, v němž upozorňuje na ohrožení nezávislosti veřejnoprávních médií a zdůrazňuje důležitost připravované mediální novely. Anketa Chcete, aby se koalice STAČILO! dostala do Poslanecké sněmovny? Chci 93% Nechci 5% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 7507 lidí

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 dále zdůrazňuje význam nezávislých médií veřejné služby a přiblížil aktuální legislativní proces. „Silná média veřejné služby jsou předpokladem silné demokracie. Tento týden jsme na mediálním výboru projednali novelu zákona o České televizi a zákona o Českém rozhlase. Ještě tento měsíc dojde k finálnímu projednání těchto zákonů na plénu Poslanecké sněmovny,“ uvádí vládní politik.

Navrhované změny podle něj posílí stabilitu a nezávislost veřejnoprávních médií. „Změny zajistí stabilní financování a posílí nezávislost České televize i Českého rozhlasu. Obě média tak budou moci i nadále poskytovat kvalitní službu veřejnosti a sloužit všem občanům ČR,“ zdůrazňuje člen výboru pro mediální záležitosti.

Vládní mediální novela, která upravuje zákony o České televizi a Českém rozhlase, je ve finální fázi projednávání v Poslanecké sněmovně. Hlavním cílem novely je stabilizovat financování veřejnoprávních médií a posílit jejich nezávislost. Klíčovou změnou je zvýšení televizního poplatku na 150 Kč měsíčně a rozhlasového poplatku na 55 Kč, přičemž by se jejich výše mohla valorizovat podle inflace.

Nesmíme skončit jako Maďarsko a Slovensko, kde se z médií veřejné služby stala propaganda vládní moci.



Právě proto je naše mediální novela tak důležitá - chrání nezávislost ČT a ČRo před politickými vlivy. pic.twitter.com/bVO0RK1JtZ — Jan Jakob (@Jan_Jakob) January 16, 2025

Novela také rozšiřuje okruh plátců, takže by poplatek mohly platit i domácnosti a firmy podle jiných kritérií, například podle počtu zaměstnanců. Další návrh počítá s tím, že do výběru radních ČT a ČRo by se nově zapojil i Senát, to má omezit možnost politického ovlivňování těchto médií pouze ze strany Poslanecké sněmovny.

Koalice argumentuje, že novela posílí dlouhodobou udržitelnost médií veřejné služby, zatímco opozice, zejména ANO a SPD, se staví proti zvýšení poplatků a tvrdí, že se jedná o nepřímé zdanění občanů. Kritizují také snahu zavést poplatky i pro některá digitální zařízení, jako jsou telefony a tablety. Podle hnutí ANO by měl ČT a ČRo financovat stát.

Sněmovna bude o návrhu hlasovat v nejbližších dnech, přičemž vládní většina zatím drží podporu pro jeho schválení. Pokud projde, vláda počítala, že by změny mohly platit od ledna 2025, kvůli obstrukcím a opožděnému projednávání ve Sněmovně se její účinnost zatím odkládá.

„Poplatky se nenavyšovaly dlouhá léta, u ČT naposledy v roce 2008, u ČRo dokonce v roce 2005. Jejich hodnota je nyní na méně než polovině té původní,“ uvedl dříve k návrhu ministr kultury Martin Baxa.

