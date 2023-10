Čachry s hodnocením, mazání účtů? Film rozjel zlé věci. I v Česku

reklama

SOSP si na toto chování stěžovali minimálně dva uživatelé. Účty jim prý byly smazány za to, že si dělali legraci z nového filmu z produkce Disney, Malé mořské víly. Jeden z uživatelů uvádí, že si z filmu dělal legraci „bez urážek, s nadsázkou, bez rasismu a nadávek“.

Dalšímu uživateli byl údajně účet smazán, protože dával nízké hodnocení filmům, které se označují jako „woke“, tedy v kostce prosazují progresivistickou ideologii. „Filmy, které jsem hodnotil, jsem viděl, a vadilo mi, jak jsou extrémně progresivní. Proto jsem je také hodnotil nízkou známkou. Mně se ale opravdu nelíbily a co opravdu nemusím, je automaticky pozitivní hodnocení jen kvůli ideologii. I když jsem si ale účet založil několikrát znovu, byl mi po nějakém čase vždy po negativním hodnocení znovu odstraněn. Zajímalo by mě, jak by to fungovalo opačně. Kdybych jako progresivně zaměřený divák špatně hodnotil třeba konzervativněji zaměřené filmy, smazali by mě taky?“ brání se dotyčný. SOSP upozorňuje, že uživatelé by se museli obrátit na soud, pokud by s tímto jednáním chtěli něco dělat.

„Ideologicky pojatá adaptace stejnojmenného příběhu dánského spisovatele Hanse Christiana Andersena, ve které dochází k popírání všech myslitelných evolučních mechanismů a zákonitostí. Pigment melanin, který zabarvuje kůži, se evolučně vyvinul jako obrana proti ultrafialové složce slunečního záření. Kde k němu přišla mořská víla, jež se celý život skrývá pod vodní hladinou?“ ptal se tvůrců další uživatel.

Nebo: „Negroidní propagandu nám budou cpát horem dolem, však co, ti tupci transmultigenderkokot to stejně svými minimozečky nepoberou a ještě budou tleskat do rytmu.“

Někteří uživatelé ale přišli hodnotit jako gesto odporu. „Dal jsem progresivní Malé mořské víle ODPAD – rychle přitancujte smazat mi profil, aby nikdo nevěděl, že tohle jsou woke sračky, které by děti rozhodně vidět neměly.“ Celkově má pohádka hodnocení 41 % a jak jeden z diskutujících podotkl, to je mnohem méně, než na mezinárodních portálech, jako je například IMDb nebo Rotten Tomatoes, kde má 7,2 z 10, nebo Rotten Tomatoes, kde má od kritiků skóre 67 % a u diváků dokonce 94 %.

Hodnocení malé mořské víly na ČSFD

Nicméně, hodnocení na Rotten Tomatoes je také poněkud podezřelé. Zatímco recenze od všech uživatelů jsou plné půl hvězdičkových a jednohvězdičkových hodnocení, často i s podrobným vysvětlením, u „ověřených diváků“ převažují čtyř- a pětihvězdičková hodnocení a jednovětné hodnocení.

Hodnocení ověřených diváků stránka Rotten Tomatoes zavedla v roce 2019. V té době se také zbavila metriky „Chci vidět“ a možnosti psát k filmu komentáře ještě předtím, než byl uveden do kin. Zmíněných 94 % tedy pochází od „ověřených diváků“, jejichž „ověření“ má spočívat v tom, že si na film zakoupili lístek. Rotten Tomatoes uvádí, že takové hodnocení je podle nich mnohem důvěryhodnější.

Kromě toho se stránka proslavila v roce 2021, když vypnula uživatelské hodnocení dokumentu Fauci o Anthony Faucim, hlavním zdravotním poradci prezidenta Trumpa. Fauci byl tváří protiepidemických opatření, podobně jako u nás svého času Roman Prymula. A zatímco kritici dokument od National Geographicu hodnotí v podstatě veskrze pozitivně (s hodnocením 86 %), diváci dokument odmítli, zřejmě kvůli odporu k jeho osobě. Dodnes má dokument pouze něco přes 500 hodnocení a ani jediné od „ověřeného uživatele“.

Hodnocení dokumentu Fauci na Rotten Tomatoes

Postupu stránky si pak všímala americká média, například Fox News.

Manipulacemi proslul film Ghostbusters (Krotitelé duchů, 2016), tedy pokračování oblíbené série z 80. let minulého století, které ovšem mělo zcela ženské obsazení hlavních hrdinek. I dnes je u něj znát podstatný rozdíl mezi názory kritiků a obecenstva.

Když vyšel trailer na tento film a lidé začali poukazovat na to, že film je mizerný a co víc, není vtipný, což u komedie vadí, firma Sony začala na Youtube mazat negativní komentáře. Což se, mírně řečeno, nesetkalo s pozitivní odezvou, naopak to k filmu přitáhlo další pozornost. I to je možná jeden z důvodů, proč už Youtube nezobrazuje počet negativních reakcí u videa. Tlačítko „Nelíbí se mi“ sice zůstalo, ale počet negativních reakcí už uživatel bez úprav v prohlížeči nenajde.

Na IMDb se zase Malá mořská víla hodnotí jiným mechanismem, než jiné filmy. „Náš hodnoticí mechanismus zjistil neobvyklou aktivitu u tohoto titulu. Abychom zachovali spolehlivost našeho ratingového systému, byla aplikována alternativní kalkulace hodnocení. I když akceptujeme a zvažujeme všechny hlasy uživatelů, ne všechny hlasy budou mít stejný vliv (nebo váhu) na konečné hodnocení.“

Na ČSFD také někteří uživatelé citovali hodnocení filmu 37 %. Tedy si film od té doby polepšil. Což může být tím, že mu uživatelé dávali lepší hodnocení. Ale stejný výsledek by také zajistilo, pokud by některá špatná hodnocení byla smazána.

