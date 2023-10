Čaputová proti Ficovi. Škrtla mu ministra. Jak vše bylo? Znalec odhalil

reklama

Hostem CNN Prima News byl k tématu ředitel agentury Polis a politický analytik Ján Baránek. CNN Prima News připomněla nejprve ve vysílání výrok nominanta na post ministra životního prostředí ohledně vztahu dvou mužů. „Sexuální praktiky dvou mužů, při kterých siřičitany, CO2 vznikají jako vedlejší produkt při používání tělesných otvorů, které na tyto věci nejsou vůbec určené," řekl mimo jiné v minulosti Huliak.

„Ten výrok Rudolfa Huliaka, který jsem slyšel, on to samozřejmě myslel ironicky. Netřeba vše brát jako odborný názor, to ne. On má takovou rétoriku, i v době celé předvolební kampaně. Ale na druhé straně je opravdu ve své oblasti odborníkem, je lesníkem. Tyto věci bere ze svého úhlu pohledu. Nedá se říct, že by návrh SNS v osobě Rudolfa Huliaka představoval neodbornou nominaci," zmínil Baránek.

Ficův kabinet je podle jeho slov o několik poschodí výše než byla předcházející vláda Igora Matoviče. „Tím, že vládu skládá Fico a konzervativní sociální demokracie, jsou pod mnohem větší palbou kritiky a pozornosti médií, než to bylo před 3,5 roky, kdy vládu skládal Igor Matovič. Celé se to nyní soustředí na Rudolfa Huliaka, ale rozhodně se v jeho případě nedá hovořit o tom, že by nebyl odborníkem," dodal Baránek.

Ten před pár dny předložil Parlamentním listům své doporučení staronovému premiérovi Robertu Ficovi, jehož strana Směr - sociální demokracie zvítězila ve slovenských volbách a dala dohromady vládní koalici. „Já být dnes premiérem, tak nejedu jako služebníček ponížený do prostředí, které mě nesnáší. Jel bych opravdu na první návštěvu do Budapešti, která je nám dnes kulturně, hodnotově i s názory na Ukrajinu a Brusel mnohem bližší,“ uvedl.

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová chce novou vládu jmenovat až poté, co dostane nový návrh na obsazení funkce ministra životního prostředí. Uvedla to v dnešním ooznámení. Slovenská národní strana (SNS) přitom včera uvedla, že na nominaci Rudolfa Huliaka trvá.

Rozhodnutí nejmenovat Huliaka ministrem Čaputová dříve zdůvodnila mimo jiné tím, že tento kandidát neuznává existenci klimatické krize. Huliak v reakci Čaputovou kritizoval a vůči hlavě státu nešetřil ani osobními výpady.

Po oznámení Čaputové, že nejmenuje Huliaka ministrem, se jej mimo jiné zastal i pravděpodobný příští slovenský premiér Robert Fico, jehož strana Směr-sociální demokracie zářijové volby vyhrála. Fico ještě ve čtvrtek řekl, že když SNS postoj nezmění, předpokládá jmenování nové vlády bez Huliaka tak, že prezidentka by řízením ministerstva životního prostředí dočasně pověřila jiného člena nové vlády. Zároveň ale Fico uvedl, že ve spolupráci s koaličními partnery udělá všechno pro to, aby nebyly překážky ke jmenování nové vlády právě v den konání první schůze slovenského parlamentu v novém volebním období.

