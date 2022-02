Čaputová, strašná hanba. Prezidentka burcovala proti Rusku, pak se zjistilo, kde jí to napsali

Slovensko v lednu řešilo kauzu obranné dohody s USA, kterým měla být garantována zvláštní práva na dvou vojenských letištích výměnou za financování jejich rekonstrukce. Proti se kromě parlamentní opozice postavil i generální prokurátor, který upozorňoval na právní nejasnosti kolem dodržování slovenských zákonů ze strany amerických vojáků.

Ministr obrany vzkázal, že prokurátor je agent Moskvy a Hegerova vláda smlouvu prosazuje.

Politická scéna ale není jednotná, dva předsedové sněmovních stran, z toho jedné vládní, vyzvali prezidentku Zuzanu Čaputovou, aby smlouvu dala posoudit Ústavnímu soudu. Prezidentka ve dnech, kdy se o smlouvě debatovalo v parlamentu a scházely se protesty na náměstích, mlčela.

Vyjádřila se až v tomto týdnu, když téma spojila s projevem na podporu Ukrajině proti Rusku. Když v úterý prezidentka vystoupila před národ, vyzvala jej: „Nedělejme kompromis v tom, co je principiální, tedy že každá země, včetně Ukrajiny, má právo se rozhodnout, kam chce patřit.“ Když toto právo bude upřeno Ukrajině, hrozí prý, že jej jednou ztratí i Slovensko.

Rusko si podle Čaputové brousí zuby nejen na Ukrajinu, ale i na Slovensko a Česko. Proto usiluje o to, aby „závazek Aliance, že nám přijde na pomoc v případě krize, zůstal jen na papíře“.

Z toho následně nepřekvapivě dovodila, že je v zájmu Slovenska, aby spojenecké jednotky posílily obranu slovenské východní hranice a celé východní křídlo NATO.

Část opozice šokovalo militaristické ražení projevu, který prezidentka pronesla.

