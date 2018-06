Čas, kdy se dalo jednat bez nátlaku, je pryč! Středula svolává protestní mítink odborů

„Pan premiér ode mě dostal 14. března dopis, v němž jsem ho žádal, abychom se sešli a bavili se o přípravě státního rozpočtu a navyšování platů. Žádná reakce, pan premiér nic neudělal,“ uvedl a dodal, že právě tato nečinnost bude jeden z bodů mítinku. Podle něj lze také očekávat, že padnou i návrhy na další typy protestů. Nedokáže říci, jestli se dostaví někdo z vlády. Informaci o potvrzení účasti někoho z ministrů zatím neobdržel. „Pan premiér mítink označil za nátlakovou akci. A přesně tak to je. Čas, kdy se dalo jednat bez nátlaku, je pryč,“ uvedl v rozhovoru Středula.

Pro něho samotného pak je zásadní, aby se odboráři shodli. Připomíná především plošné navýšení, které by mělo podle něho být vyšší než dvě procenta. V odhadované výši pak vidí možný střet. Vyjednávat chtějí i s případným dalším koaličním partnerem. Nesouhlasí výslovně s tím, že by to bylo jen o tom, co bude chtít připustit Andrej Babiš. Vláda podle něho může být v jiném formátu, nejen s ohledem na nového koaličního partnera, tak i na avízo Babiše o tendenci měnit i některé své ministry.

Fotogalerie: - Babišův druhý pokus

Středula v tomto kontextu rozhodně nesouhlasí s tím, že by nemělo cenu záležitosti řešit nyní se současnými ministry v momentě, kdy mohou být zanedlouho na svých postech nahrazeni jinými kandidáty. „Členové vlády jsou členové vlády bez ohledu na to, jestli jsou v demisi. Mají vykonávat svou práci. Představa, že nebudou někteří jednat, když řešíme rozpočet... To by bylo na odvolání člena vlády,“ řekl a dodal, že toto roli podle jeho názoru nehraje.

V nedávném rozhovoru pro DVTV Středula uvedl, že šéf hnutí ANO má v rozpočtu dostatek peněz na to, aby přidával. „Ano, rozhodně tam prostor je. Když je ekonomika v takovém stavu a roste, tak proč by to neměli pocítit i zaměstnanci,“ potvrdil znovu Středula. Podle něj lidi, kteří pro stát pracují, měli by za to být zaplaceni. „Věřím, že by to i zkvalitnilo služby,“ dodává.

Situaci jako kritickou pak vidí v sociálních službách. Také civilní zaměstnanci, kteří pracují u hasičů, policistů, čekají na plošné navýšení. Mluví také o tragické situaci nepedagogických zaměstnanců ve školství nebo o lidech z orchestrů, muzeí, kteří mají vysokoškolské vzdělání, ale velmi nízké příjmy.

Jako velice tristní považuje i situaci ve zdravotnictví. „Premiér jim slíbil přidat deset procent. Když někdo něco slíbí, má to dodržet. Ale říci najednou, že to někdo sice slíbil, ale negarantoval – jako to udělal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch – to mi připadá velmi trapné,“ uvedl. Závěrem vyloučil prozatím kandidaturu na prezidenta. „Já jsem řekl nevylučuji. Čímž neříkám, jestli budu kandidovat. Myslím si, že dedukce, že Středula bude kandidovat, není relevantní,“ okomentoval a zdůraznil, že současná hlava státu je znovu ve funkci teprve pár měsíců přát, aby mandát dokončil ve zdraví.

autor: sla