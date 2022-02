Čau lidi, tady profesor. Fiala by seděl spíš na Hrad, myslí si expert Mikeš

reklama

Současný i bývalý premiér promlouvají ke svým voličům prostřednictvím videí na sociálních sítích. Petr Fiala mluví rozvážným klidným hlasem, i když říká, že žijeme v těžké době. Jeho nový pořad se jmenuje Otázky a odpovědi z Kramářovy vily. V něm mluvil i o cenách energií. „Jsou opravdu velký problém. Konkrétně to dopadlo na konkrétní lidi. Mají potíže s rozpočty ve svých domácnostech, dostávají se do energetické chudoby. Jednak nastal nárůst cen, ale taky došlo ke krachu významných dodavatelů, a to se projevilo na skokovém růstu,“ povšiml si. „My jsme na to samozřejmě reagovali. Dokonce to byl jeden z prvních úkolů, který jsme jako nová vláda museli řešit. A nešli jsme cestou, co navrhovala předcházející vláda Andreje Babiše, nějakých plošných opatření, která vlastně nepomohou dost těm, kteří pomoc potřebují, ale v uvozovkách pomáhají těm, kteří pomoc vůbec nepotřebují, protože třeba mají fixní smlouvy a ty se ceny energií vlastně nedotkly,“ vysvětlil.

Poté sděloval, co vláda udělala konkrétně. „Za prvé jsme připravili takovou úpravu sociálních dávek – mám na mysli příspěvek na bydlení a mimořádnou okamžitou pomoc –, aby je mohli použít lidé, kteří se dostanou do energetické chudoby nebo kterým tato chudoba hrozí. My jsme ty dávky upravili. Upravili jsme je tak, aby byly pro tento případ využitelné, a taky jsme spustili informační kampaň, aby lidé opravdu věděli, kdo na tu dávku má nárok, jak o ni mohou požádat, co to pro ně znamená. Tady bych doporučil všem, ať se podívají na stránky, o kterých už mluvil veřejně ministr Jurečka. Na stránky energetickyprispevek.cz, kde si lidé najdou všechny informace, které k tomu potřebují. Samozřejmě počítáme i s tím, že ne všichni a zvlášť část seniorů se nekamarádí úplně s internetem, tak dostanou informace prostřednictvím Správy sociálního zabezpečení informačním dopisem v době, kdy budou dostávat důchod, a ke každému se dostane informace, na co má nárok, jak si o to může požádat. Tak aby nikdo nepropadl záchranným sítem, které jsme tu vytvořili proto, aby na lidi energetická chudoba dopadla co nejméně, nebo abychom jim dokázali pomoci, když opravdu pomoc potřebují,“ uvedl premiér.

Selhal dohled státu nad obchodníky s energiemi

Jak chce řešit krachy dodavatelů energií? „Mám pocit a dokazují to analýzy této situace, že tady selhal dohled státu nad obchodníky s energiemi. Že i ten krach významných dodavatelů bylo vlastně něco, co se v podstatě nemůže stát. Takže ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela začal hned dělat kroky, aby se to do budoucna nemohlo stát. Jedná s Energetickým regulačním úřadem, připravujeme takové změny, aby stát měl možnost kontroly, aby ten trh byl a ti, kteří se na něm pohybují, měli nějaká jasná pravidla a nestalo se to, že jsou najednou statisíce domácností a firem vystaveny něčemu takovému, jako se to stalo na konci minulého roku. Takže budeme v tom postupovat. Dovedu si třeba představit, že to bude stejně účinná regulace, jako je třeba na finančním trhu. Prostě musí to být něco, co lidem dá jistotu, že tohle už stát nepřipustí, protože jedna věc je růst cen, která má i nějaké mezinárodní příčiny. Druhá věc je krach dodavatelů, který prostě na ty lidi dopadá bezprostředně, a to jako stát nemůžeme dlouhodobě dopustit,“ řekl Petr Fiala.

Poté mluvil o tom, jaké má stát nástroje na ovlivňování cen energií. „Musíme si uvědomit, že ceny energií ovlivňuje i mezinárodní a evropské prostředí. Jsme si vědomi toho, že musíme dělat i střednědobá a dlouhodobá opatření, abychom ceny energie mohli garantovat v nějaké rozumné výši, ale také abychom byli energeticky soběstační. Abychom věděli, že budeme mít do budoucna dost energie v rozumných cenách,“ konstatoval a vysvětloval, že ceny energií se nevytvářejí jenom u nás. „Byla by iluze si to myslet. Kdo říká, že máme uzavřít energetický trh, tak neví, tak vůbec neví, o čem mluvil,“ tvrdil Petr Fiala.

„To je takzvaná taxonomie. Je to hrozně důležité, protože to ukazuje, že ty typy energetických zdrojů a výroby energie, které dlouhodobě odpovídají klimatickým cílům Evropské unie, jsou podporovatelné a přijatelné. Pro Českou republiku bylo nesmírně důležité, aby se v té taxonomii objevilo jádro. A aby tam byl plyn. Jádro jako dlouhodobý zdroj, plyn jako přechodný. Ale aby to byly ty zdroje, o které se můžeme opřít, které budou nadále akceptovatelné a podporované, a to se podařilo. Ale musím říci, že jsme vyvinuli velké diplomatické úsilí. Hned pár dní po jmenování vlády jsem se obrátil na předsedkyni Evropské komise paní Ursulu von der Leyenovou, kde jsem se jí snažil vysvětlit, proč jsou pro Českou republiku jádro a plyn tak důležité. Účastnil jsem se různých diplomatických ofenziv, vytvořili jsme spojenectví se státy střední Evropy, ale i s Francií, které chtěly prosadit jádro do té taxonomie. Výsledek je pro Českou republiku určitě přijatelný. A takhle to musíme dělat. Nemůžeme jenom říkat ne a nemít žádnou alternativu. Musíme vyjednávat, shánět si spojence, akceptovat i to, že naši přátelé v Evropské unii mají třeba jiné představy, ale my jim musíme dokázat, co jsou naše zájmy, a dosáhnout takových výsledků, které jsou pro české občany přijatelné a dobré a udržitelné,“ sdělil premiér.

Další dobrou otázkou bylo, zda neupřednostňujeme ochranu klimatu před zájmy lidí. „My nemáme problém s těmi cíli energetické politiky a ochrany klimatu. Ale načasování, harmonogram a konkrétní kroky musejí odpovídat možnostem a zájmům jednotlivých zemí. Nesmí se prostě stát, že se lidé kvůli klimatickým cílům dostanou do chudoby, která je způsobena nedostupnou energií. Česká republika nemá takové přírodní podmínky, abychom z obnovitelných zdrojů vyrobili dost energie. My potřebujeme jadernou energii, a proto to jádro dostat do taxonomie bylo pro nás tak nesmírně důležité,“ vysvětlil premiér. Mluvil také o dostavbě Dukovan, která podle něj má obrovské zdržení a už předcházející vlády mohly připravit a spustit tendr na dostavbu Dukovan. „My jsme se rozhodli, že to musíme udělat prakticky okamžitě. Jsme připraveni během několika týdnů zahájit tendr na dostavbu Dukovan,“ slíbil.

Na závěr přišla řeč na inflaci. „Je to velký problém. Jednak je to drahota a inflace znehodnocuje úspory, které lidé mají. A má to další dopady, dlouhodobou inflaci si nemůžeme dovolit. Bohužel inflace – a nepopírám, že to má mezinárodní příčiny – je způsobena tím, jak se chovala minulá vláda. Nedobré hospodaření s veřejnými penězi, s penězi daňových poplatníků, žití na dluh, rozpočty s vysokým deficitem, to všechno nahrává a roztáčí inflační spirálu a tohle musíme zastavit. To základní, co vláda může a musí udělat – a nedělejme si iluze, to není tak, že lusknu prsty a inflace zmizí, je to běh na dlouhou trať – je protiinflační rozpočet. Rozpočet, který nemá tak vysoký deficit, jako připravila předcházející vláda. Deficit 377 miliard korun, to je úplně nepředstavitelné a jenom by to inflaci posouvalo dál. Hned po nástupu do vlády jsem dal cíl, že musíme deficit dostat pod 300 miliard, že musíme najít úspory na výdajové straně, že stát musí šetřit na sobě, na provozu, na počtu úředníků, že nemá šetřit na občanech. I když je to nepříjemné, musíme sestavit protiinflační rozpočet, který sníží zadlužení státu,“ objasnil Petr Fiala.

Přestaňte lhát, že nemáte peníze. Neškrťe ekonomiku

Expremiér Andrej Babiš pravidelně promlouvá od dubna 2017 ve svém už zavedeném pořadu Čau lidi, kde nyní jako opozičník nenenechává na vládě nitku suchou. „Tato vláda slibovala, že nebude brát peníze lidem. Z nepochopitelných důvodů stále trvají na tom, že ušetří 80 miliard. Máte dost peněz. Přestaňte lhát, že nemáte peníze. Máme jedny z nejlepších financí v Evropě. Neškrťte ekonomiku. Neberte lidem peníze. Odpusťte lidem DPH. Koukněte na to, co se děje v Polsku. Polsko snížilo DPH a Češi vzali obchody útokem. Pohonné hmoty, potraviny energie – naše vláda byla první v Evropě, která lidem odpustila DPH na energie v listopadu a prosinci minulého roku. Jurečkův systém nefunguje. Nedali jste lidem nic. Tato vláda je asociální. To nebude jen Fialova drahota – a za to premiér nemůže –, ale Fialova bída. Dejte lidem prachy. Oni si to zaplatili. Vraťte jim to jízdné, vraťte jim platy. Neškrťte všechno, není na to nejmenší důvod. Chováte se úplně stejně jako vaše vláda v době největší krize, kdy vaši předchůdci zaškrtili téměř všechno,“ sdělil. Tragédie týdne je podle něj současný ministr financí. „Ten vám zatajil to, že kvůli Fialově drahotě dostane státní rozpočet 60 miliard navíc, a z toho 50 miliard vy zaplatíte v DPH. Tak proč vám vláda ty peníze nedá,“ ptal se.

„Pomalá byrokratická komise konečně schválila jádro a plyn jako zelené zdroje. Trvalo jim to dva roky. A od SPOLU jsme se dozvěděli, že uspěli jsme v Bruselu, že jádro patří mezi zelené zdroje. Je neuvěřitelné, jak některé politické strany vykazují naši práci za jejich úspěch. Připomenu svůj tweet z 11. prosince 2019, kde píšu, že EU musí jádro uznat jako bezemisní zdroj, některé státy jsou proti. Musíme je přesvědčit pomocí Evropské komise. Náklady na uhlíkovou neutralitu budou astronomické. Už teď jsme je spočítali na 675 miliard korun. Chceme, aby to EU zohlednila v příštím rozpočtovém období. Dva roky jsme bojovali na Evropské radě, aby Evropská komise toto uznala. To, že jsme toho nakonec dosáhli, je hlavně zásluha naší vlády, ministra Havlíčka a jeho kolegů, našich diplomatů v Bruselu, a i já jsem bojoval na Evropské radě,“ vysvětlil Andrej Babiš.

Situace se možná vyhrotí, když je takový ministr zahraničí

Jak porovnat rétoriku Petra Fialy a Andreje Babiše? „Petr Fiala má ten svůj pořad takový uhlazený, působí profesorsky. Myslím, že tím asi nezaujme tolik lidí jako Andrej Babiš s Čau lidi. Profesor Fiala by se více hodil na prezidenta. Byl by daleko lepší prezident než ministerský předseda. Bylo by to velice zajímavé. Měli bychom prezidenta, který by byl noblesní, dobře vypadá, umí se chovat, má hezkou řeč těla,“ domníval se komunikační expert Jiří Mikeš.

Podle něj by Fiala Babiše v prezidentských volbách bez problémů porazil. „Situace se možná tak vyhrotí, protože jestliže tam má takového ministra zahraničí, Langšádlovou přes vědu a výzkum, tak to nemůže fungovat. Bylo by lepší, kdyby kandidoval na prezidenta. Lidi by ho zvolili. Ale asi se k tomu neodhodlají,“ konstatoval. „Andrej Babiš se zase mnohem více hodí na premiéra než na prezidenta,“ doplnil.

A Andrej Babiš jako opozičník? Jak to pomůže jeho slovní rétorice v jeho pořadech? „Jako byznysmen je zvyklý tvrdě jednat. Dostal se do pozice jakéhosi ideového lídra opozice, což mu musí vyhovovat. Čau lidi umí dělat, má tam k tomu Prchala a další, kteří tomu rozumějí,“ objasnil Mikeš. Petr Fiala je sice uhlazený a profesorský, ale nevyhrál právě díky tomu volby? „Vyhrál díky Rychetskému a Ústavnímu soudu. Kdyby to takto neudělali, tak by Babiše neporazili. Babiš toto podcenil. Sám by na ně stačil, ale když se hraje přesilovka pět na jednoho, tak je to pak těžké,“ uzavřel Jiří Mikeš.



