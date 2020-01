Čeká nás skvělé období, není důvod k pesimismu, ujišťoval Babiš z televize. Agentura nám zvedla rating...

Anketa Čí novoroční projev jste sledovali? Prezidenta Zemana 84% Předsedy Senátu Kubery 8% Předsedy Sněmovny Vondráčka 8% hlasovalo: 1030 lidí

„Nemyslíte si, že se nám daří? Já ano! A řeknu vám proč. A taky vám povím, co plánujeme dělat, aby tohle, podle mě, velmi dobré období jen tak neskončilo,“ řekl úvodem premiér. Přál by si, „aby se stal zázrak a my jsme se shodli“.

Shrnoval výčet, že naše země prochází nejšťastnějším a nejúspěšnějším obdobím své novodobé historie. Pochvaloval si, že nám agentura Moody's zvedla ratingové hodnocení, a to díky vládním reformám a veřejným financím. Pokračoval s tím, že v HDP jsme na tom lépe nežli Portugalsko a Řecko. „A předehnali jsme i Španělsko. Máme nejnižší rozdíly mezi příjmy bohatých a chudých a Češi jsou také nejméně ohroženi chudobou a sociálním vyloučením. Máme nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii: 2,1 procenta,“ zmínil.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Upozornil na zebřiček zemí podle společnosti Deloitte, který tvrdí, že jsme na tom s kvalitou života lépe, než Spojené státy či Izrael. Pochválil nás daňový systém. A pochválil, že jsou lidé u nás hrdí na svoji zemi.

„Žijeme v nejsvobodnější a ekonomicky nejúspěšnější době,“ podotkl ministerský předseda. Měli bychom si to dle něho připomínat a vážit si toho každý den.

Pokračoval slovy, že jeho vláda tvrdě prosazuje české zájmy i v mezinárodních institucích. Úspěchy na mezinárodním poli započal jmenovat s ohledem na brojení Česka proti povinným kvótám pro migranty, o něž usilovala Evropská unie. „Bezpečnost našich občanů je pro nás absolutní priorita,“ odůvodnil rázný postoj vlády proti povinným uprchlickým kvótám Babiš. Ohledně zavedení uhlíkové neutrality, ke které se Česká republika Evropské unii zavázala, poznamenal, že je pro nás zásadní že se povedlo do příslušného dokumentu protlačit zmínku o ekologičnosti jaderné energie.

Fotogalerie: - Babiš v sídle Frontexu

Nevynechal rovněž zmínku o národním investičním plánu, který vláda představila v závěru minulého roku. Figuruje v něm 20.000 jednotlivých projektů. „Kompletní investiční potenciál naší země na příštích třicet let. Představte si, že bych byl Harry Potter, měl kouzelnou hůlku a proměnil ty projekty teď ve skutečnost. Stali bychom se okamžitě druhým Švýcarskem,“ uvedl.

Se slovy, že „naše budoucnost závisí na našich dětech“ podotkl, že investiční plán je postavený pro republiku s 11 miliony obyvatel. Zdůraznil, že je nutné, aby mladé rodiny měly dostupné bydlení, dostatečné kapacity ve školkách, školách a dětských skupinách. Bez povšimnutí nenechal ani navýšení rodičovského příspěvku a sdílená pracovní místa pro matky.

„Vím… Opozice říká, že celý ten nás investiční plán je nereálný. Zase ta skepse, ten negativismus za každou cenu,“ odsoudil Babiš a zdůraznil, že se chystá naléhat na své ministry, aby s plánem aktivně pracovali a realizovali jej. Vyzval taktéž samotné občany, aby mu posílali jejich další návrhy pro rozvoj. K realizaci projektů budou pozvány rovněž soukromé firmy.

Fotogalerie: - Interpelace na premiéra

K tomu, že podstatnou část investičního plánu tvoří infrastruktura, říká, že jsme již třicet let po pádu komunismu měli mít dálniční síť kompletní. Vše se však „intenzivně dohání“. Napravovat by chtěl i podfinancované zdravotnictví. Usiluje také o podporu školství a sportu. Bez zmínky od ministerského předsedy nezůstalo ani umění a kultura.

Hovořil též k obraně. „Já už nechci jezdit k vojákům, říkat jim, jak jsme na ně hrdi a zároveň sledovat, jak létají v těch starých ruských strojích. Té ruské techniky se zbavujeme a konečně masivně investujeme do modernizace armády,“ řekl a obhajoval navýšení výdajů resortu obrany na příští rok vzhledem k nákupu izraelských radarů a amerických vrtulníků.

Po investicích se Babiš věnovat dopadům klimatické změny. „Asi i vy doma vnímáte dopady klimatické změny. Trápí nás sucho. A protože mně i mým kolegům závisí na naší planetě a na naší přírodě, přijali jsme jasná opatření,“ přednesl. Jmenoval úsilí výrazně snižovat emisí skleníkových plynů a investovat do obnovitelných zdrojů. Boj se suchem je ovšem největší prioritou vlády. „A ať se to našim jižním sousedům líbí nebo ne, musíme investovat do energetické bezpečnosti – to znamená do jaderné energie,“ narážel na nesouhlas Rakouska s našimi jadernými elektrárnami.

Fotogalerie: - Babiš řeší H-System

„Plníme, co jsme vám slíbili, a budeme v tom pokračovat. Děkuji vám za vaši každodenní práci,“ řekl Babiš. Vláda začíná pracovat na novém stavebním zákoně. Označil jej za nejzásadnější téma. V budoucnu dle premiéra již bude postačovat pouze „jedno razítko“. Prioritou má být i vymahatelnost práva.

„Nebojte se, nemáme se čeho bát. Čeká nás skvělé období. Jsme Česká republika – země pro budoucnost. Máme stále dvojnásobný růst, než je průměr zemí Evropské unie, a velmi nízkou zadluženost. Za naší vlády se nikdy nebude opakovat děsivá situace z roku 2009, kdy vláda právě v době ekonomického ochlazení zaškrtila veřejné rozpočty, vzala lidem peníze a tím ekonomické problémy ještě umocnila a prodloužila,“ uklidňuje Babiš obavy z možné ekonomické krize.

Závěrem zmínil svůj optimismus, že bude „ještě lépe“. „Přeji vám, ať se máte dobře,“ zakončil svůj projev předseda vlády.

Psali jsme: Připomínat Václava Havla a posmívat se Zemanovi. Jiří Pehe sepsal, jak by měl vypadat „upřímný“ projev Andreje Babiše Motýle, smáli se Babišovi. Takto jim to na konci roku vrátil K novoročním projevům Kubery a Vondráčka se připojí i Babiš Slabost. Jindřich Šídlo si vzal Babiše do parády. A mluvil o Zemanovi

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.