Čekala jsem to delší. A tohle se mi nelíbilo. Valachová se v ČT vrátila k „žalování Zemana“

Hostem čtvrtečních Událostí, komentářů, odvysílaných na ČT24, byla místopředsedkyně poslaneckého klubu sociálních demokratů Kateřina Valachová. Valachová ve vysílání hovořila o včerejším neúspěšném hlasování v Poslanecké sněmovně o senátním návrhu ústavní žaloby na prezidenta Miloše Zemana. „Chvílemi tak atmosféra nebyla důstojná Poslanecké sněmovně,“ shrnula poslankyně některá vystoupení před hlasováním. Podpořila by prý, aby možnost podat ústavní žalobu měl pouze Senát. A vyjádřila se, za jakých okolností by ČSSD hlasovala pro podání žaloby.

V úvodu Valachová řekla, že výsledek nepovažuje za překvapivý. „Já si myslím, že ten výsledek hlasování nebyl překvapivý, v podstatě se dá říct, že poslanci a poslankyně se rozdělili na nějaké opoziční a, řekneme, koaliční řady s výjimkou SPD, která se dlouhodobě netají tím, že fandí jakémusi prezidentskému systému, který tady nemáme,“ podotkla.

K samotnému průběhu debaty pak vyjádřila překvapení, že byla vcelku krátká. „Myslela jsem si, že budeme debatovat déle,“ poznačila s tím, že však byla debata „obsažná“. Valachová taktéž zmínila, že se jí nelíbila některá vystoupení kolegů a kolegyň. Kritizovala především útočné a expresivní výroky směrem k Senátu a senátorům.

„Chvílemi tak atmosféra nebyla důstojná Poslanecké sněmovně a myslím si, že Poslanecká sněmovna má respektovat Senát,“ shrnula Valachová. Senát dle ní má možnost podat ústavní žalobu stejně tak jako poslanci jí nedat souhlas.

Valachová připustila, že nynější problémy nastaly v souvislosti se zachováním stejných mantinelů prezidenta i po zavedení přímé volby. „Je důležité skutečně k Ústavě přistupovat s úctou. My se budeme snažit s ústavní komisí Senátu jako poslanci najít shodu. Pokud nám něco opakovaně činí problémy, tak se dohodnout na tom, jak tomu můžeme do budoucna zabránit,“ říká. Prezident je prý také aktér, který by se do toho měl zapojit.

Řešila se i pravomoc prezidenta udělit abolici a s tím i Zemanův výrok, že by ji, pokud by to bylo třeba, udělil premiérovi Andreji Babiši. Valachová poznamenala, že v tomto případě plně věří premiérovi, který prohlásil, že by ji nepřijal.

Změna Ústavy by měla být v otázce ustanovování vlády. Více jasné by dle Valachové také mělo být, že předseda vlády je ten „nejsilnější hráč“.

Valachová taktéž podporuje, aby měl v případě ústavní žaloby slovo pouze Senát. „Osobně si myslím, že ta pojistka potom nemusí být funkční,“ říká k současnému modelu, kdy je nutné mít 120 hlasů v Poslanecké sněmovně.

Souhlas s žalobou vyslovilo jen 58 ze 130 poslanců, potřeba bylo 120 hlasů. Hlasování bylo veřejné, dolní komora odmítla návrhy, aby se hlasovalo tajně, nebo po jménech. Řada poslanců zejména z ANO a ČSSD, ale i z ODS se z jednání omluvila, část se na hlasování nepřihlásila.

Pro návrh hlasovali všichni poslanci Pirátů, TOP 09 a STAN a všichni přítomní zástupci ODS a KDU-ČSL. Proti návrhu se jednotně postavili hlasující zástupci SPD a KSČM a nezařazení poslanci. Z klubu ANO bylo 29 členů proti a šest se zdrželo, ze sociálních demokratů se čtyři zdrželi a jen Jaroslav Foldyna hlasoval proti žalobě.

Senát a opozice ve Sněmovně chtěly žalobou s pomocí ústavních soudců vymezit mantinely prezidentské funkce. Spojovacím prvkem osmibodové žaloby byla, jak řekl senátor Václav Láska (SEN 21), Zemanova snaha změnit nynější parlamentní systém na poloprezidentský. Kritici hlavě státu vytýkali zejména otálení s výměnou ministrů, údajné ovlivňování soudců nebo vystupování v rozporu s oficiální českou zahraniční politikou.

Záznam celého pořadu můžete zhlédnout ZDE.

