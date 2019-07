Celá D3 by měla být podle premiéra Babiše hotová do roku 2028

18.07.2019 19:25

Dálnice D3 z Mezna k hranicím s Rakouskem by měla být hotová v roce 2024. Celá D3 z Prahy k hranicím bude hotová do roku 2028, řekl dnes novinářům premiér Andrej Babiš (ANO). V Netřebicích na Českokrumlovsku řekl, že bude naléhat na Rakousko, aby svou část dálnice dokončilo rovněž v roce 2024. Rakušané zatím vůbec nepřipravují úsek z Rainbachu ke státním hranicím. Na dotaz ČTK to dnes řekla ředitelka jihočeské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Vladimíra Hrušková.